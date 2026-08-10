Regionalliga-Reaktionen: »War ein Riesenerlebnis für uns alle«

Partycrasher: Die Profireserve des FC Augsburg stibitzte den Löwen noch den Sieg vom Brot und holte ein 2:2 im ausverkauften Grünwalder Stadion. – Foto: Imago Images

Der 3. Spieltag in der Regionalliga Bayern liegt hinter uns. Wie fielen die Reaktionen zu den Partien aus? Wir haben wieder die O-Töne für euch. Das sagten die Protagonisten unmittelbar nach Spielschluss am Mikrofon des BFV:

Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth) "Eine verdiente Niederlage! Memmingen hat drei Fehler von uns eiskalt ausgenutzt. Das haben sie gut gemacht. Wir müssen versuchen, die Fehler abzustellen. Trotzdem Kompliment an meine Mannschaft, wie sie in die neue Saison gestartet ist."

Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Das war ein sehr anstrengendes Spiel. Wir haben gegen einen richtig guten Gegner brutal viel arbeiten müssen. Trotz der Tatsache, dass wir die meiste Zeit verteidigen mussten, geht der Sieg für uns in Ordnung."



René Schröder (Cheftrainer TSV Landsberg)

"Wir gehen mit 2:1 in Front, aber was dann echt bitter ist: Durch eine Schlafmützigkeit über unsere rechte Seite fangen wir uns unnötig das 2:2. Wir hätten hinten raus bei zwei Riesenchancen noch den Lucky Punch setzen können. Am Ende können wir mit dem 2:2 leben."

Walid Khaled (Cheftrainer FV Illertissen)

"In der ersten Halbzeit haben wir es überragend verteidigt. Unser Plan ging auf, wir sind 1:0 in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte hätten wir die Führung ausbauen können, bekommen stattdessen binnen drei oder vier Minuten zwei Gegentore, die wir so einfach nicht bekommen dürfen. Aber wir sind zurückgekommen, Kompliment! Wir hatten jetzt drei Spiele in sieben Tagen, das ist schon ein Brett."



Alper Kayabunar (Cheftrainer TSV 1860 München)

"In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wir gehen 2:0 in Führung, und dann ist es für uns natürlich bitter, dass wir mit der letzten Aktion vor der Pause durch eine Standardsituation ein Tor kassieren. Dann muss mann aber auch ganz klar sagen: In der zweiten Halbzeit war das zu wenig von uns. Daraus müssen wir lernen. Riesengroßen Dank an die Fans, sie haben großen Anteil daran, dass wir auf einem guten Weg sind." Alper Kayabunar (Cheftrainer TSV 1860 München)"In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wir gehen 2:0 in Führung, und dann ist es für uns natürlich bitter, dass wir mit der letzten Aktion vor der Pause durch eine Standardsituation ein Tor kassieren. Dann muss mann aber auch ganz klar sagen: In der zweiten Halbzeit war das zu wenig von uns. Daraus müssen wir lernen. Riesengroßen Dank an die Fans, sie haben großen Anteil daran, dass wir auf einem guten Weg sind." Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)

"Wir waren sehr beeindruckt von der Kulisse. Die Zuschauer waren sehr, sehr laut. Davon haben wir uns beeinflußen lassen. Wir sind verdient mit 0:2 in Rückstand geraten, kommen dann glücklich zum Anschlusstreffer. Aber nach der Halbzeit können wir absolut stolz auf die Leistung sein. Ich glaube, die Zuschauer haben ein fantastisches Spiel gesehen. Kompliment an Sechzig, es war ein Riesenerlebnis für uns alle."



Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"Es gab in der ersten Halbzeit Torchancen auf beiden Seiten, dennoch denke ich, sind wir verdient in Führung gegangen. In der ersten halben Stunde nach der Pause war Burghausen dann richtig gut, aber meine Mannschaft hat dann eine tolle Moral gezeigt und bis zum Schluss alles versucht. Deshalb können wir mit dem Punkt zufrieden sein." Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)"Es gab in der ersten Halbzeit Torchancen auf beiden Seiten, dennoch denke ich, sind wir verdient in Führung gegangen. In der ersten halben Stunde nach der Pause war Burghausen dann richtig gut, aber meine Mannschaft hat dann eine tolle Moral gezeigt und bis zum Schluss alles versucht. Deshalb können wir mit dem Punkt zufrieden sein." Matthias Ostrzolek (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)

"Wir wussten, dass wir auf eine körperlich robuste, kompakte Mannschaft treffen. Wir haben uns in der ersten Hälfte schwer getan, vors Tor zu kommen. In der zweiten Halbzeit war das dann deutlich besser."



Marco Zupur (Cheftrainer TSV Schwaben Augsburg)

"Es ist immer ein Quäntchen Glück dabei, wenn du mit der letzten Aktion noch den Ausgleich machst. Es kam so ein bisschen aus dem Nichts heraus, nichtsdestotrotz ein super Gefühl für uns."



Michael Wittmann (Interimstrainer VfB Eichstätt)

"Mich ägert`s, weil die Jungs haben unheimlich viel investiert. Die Woche war sehr anstrengend für uns, deshalb Respekt an die Mannschaft, der richtige Schritt in die die richtige Richtung." Marco Zupur (Cheftrainer TSV Schwaben Augsburg)"Es ist immer ein Quäntchen Glück dabei, wenn du mit der letzten Aktion noch den Ausgleich machst. Es kam so ein bisschen aus dem Nichts heraus, nichtsdestotrotz ein super Gefühl für uns."Michael Wittmann (Interimstrainer VfB Eichstätt)"Mich ägert`s, weil die Jungs haben unheimlich viel investiert. Die Woche war sehr anstrengend für uns, deshalb Respekt an die Mannschaft, der richtige Schritt in die die richtige Richtung."

Der Fehlstart des Meisters ist perfekt: Benedikt Krisch und der 1. FC Nürnberg II kassierten gegen Buchbach die dritte Pleite im dritten Spiel. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr



Benedikt Kirsch (Spieler 1. FC Nürnberg II)

"Schwierig! Wir haben, denke ich, ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben die 90 Minuten über dominiert, haben genügend Chancen, aber machen halt die Tore nicht und dann ist es im Fußball halt leider so, dass du hinten in der 90. Minute ein Gegentor frisst...Aktuell schaffen wir es nicht, uns zu belohnen."



Sven Zurawka (Cheftrainer TSV Buchbach)

"Ich muss drei oder vier Hüte vor meiner Mannschaft ziehen, das war eine brutal reife Leistung. Wir mussten ganz, ganz viel leiden, sehr, sehr viel gegen den Ball arbeiten. Ich bin megastolz auf die Mannschaft, eine brutale Mentalitätsleistung."



Janek Frensch (Interimstrainer SpVgg Unterhaching)

"Kompliment an Eltersdorf. Wir wussten, dass wir einen schwierigen Gegner haben werden, der sehr kompakt verteidigt. Das haben sie auch heute gemacht und uns vor sehr große Herausforderungen gestellt. Nichtsdestotrotz bin ich mit unserer Leistung nicht unzufrieden." Janek Frensch (Interimstrainer SpVgg Unterhaching)"Kompliment an Eltersdorf. Wir wussten, dass wir einen schwierigen Gegner haben werden, der sehr kompakt verteidigt. Das haben sie auch heute gemacht und uns vor sehr große Herausforderungen gestellt. Nichtsdestotrotz bin ich mit unserer Leistung nicht unzufrieden." Berd Eigner (Cheftrainer SC Eltersdorf)

"Der Fußballgott stand uns heute zur Seite. Wir haben uns es redlich verdient, hart erarbeitet, haben immer wieder einen Fuß reingebracht. Es war ein aufopferungsvoller Kampf, aber wir wussten, dass es nur so gehen würde. Megageil, dass wir als Eltersdorf in Haching einen Punkt holen können."



Thorsten Kirschbaum (Ex-Cheftrainer DJK Vilzing)

"Es war ein brutal intensives Spiel bei heißen Temperaturen. Die Fürther haben es uns nicht einfach gemacht, es hat auch lange gedauert, bis wir vors Tor gekommen sind. Ich glaube, wir wollten im zweiten Durchgang den Sieg mehr und haben deshalb verdient gewonnen." Thorsten Kirschbaum (Ex-Cheftrainer DJK Vilzing)"Es war ein brutal intensives Spiel bei heißen Temperaturen. Die Fürther haben es uns nicht einfach gemacht, es hat auch lange gedauert, bis wir vors Tor gekommen sind. Ich glaube, wir wollten im zweiten Durchgang den Sieg mehr und haben deshalb verdient gewonnen."

In seinem letzten Match als Vilzinger Coach sah Thorsten Kirschbaum einen 1:0-Erfolg seiner (mittlerweile ehemaligen) Elf. – Foto: Thomas Gierl

Julian Kolbeck (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"Ich kann unserer jungen Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Das war ein sehr erwachsener Auftritt. Wir hätten uns hier definitiv mehr verdient gehabt, die Niederlage hätte nicht sein müssen. Am Ende entscheidet - ich sag`s mal plump - so ein Eiertor."



Dante (Cheftrainer FC Bayern II)

"Ich bin eigentlich nur zufrieden, wenn wir gewinnen, aber mit der Leistung bin ich trotzdem zufrieden. Im Vergleich zu den beiden letzten Spielen haben wir eine Entwicklung gemacht. Wir haben mit viel mehr Intensität und Aggressivität gespielt. Im Spielaufbau hätten wir den ein oder anderen Tempowechsel noch gebraucht." Dante (Cheftrainer FC Bayern II)"Ich bin eigentlich nur zufrieden, wenn wir gewinnen, aber mit der Leistung bin ich trotzdem zufrieden. Im Vergleich zu den beiden letzten Spielen haben wir eine Entwicklung gemacht. Wir haben mit viel mehr Intensität und Aggressivität gespielt. Im Spielaufbau hätten wir den ein oder anderen Tempowechsel noch gebraucht."

Die mitgereisten Schweinfurter Fans sahen ein 1:1 ihrer Mannschaft zu Gast beim FC Bayern II. – Foto: Adrian Goldberg