Regionalliga-Reaktionen: »Unglaublich froh, hier überlebt zu haben«

Durfte sich über seinen Premierensieg als Cheftrainer in der Regionalliga freuen: Schwaben Augsburgs Coach Marco Zupur. – Foto: Mike Megapix

Der 4. Spieltag in der Regionalliga Bayern ist absolviert! Wir haben wieder die Reaktionen zu den Spielen für euch. Das sagten die Protagonisten unmittelbar nach Spielschluss vorm Mikrofon des BFV:



Walid Khaled (Cheftrainer FV Illertissen)

"Wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem 3:0. Die Mannschaft hat heute ein gutes und vor allem sehr konzentriertes Spiel gemacht. Wir haben defensiv wenig zugelassen und waren in den entscheidenden Situationen präsent. Offensiv haben wir uns einige gute Möglichkeiten herausgespielt und unsere Chancen dann auch genutzt. Was mir besonders gefallen hat, war, dass wir nach der Führung ruhig geblieben sind und nicht unnötig hektisch geworden sind. Wir haben das Spiel insgesamt sehr reif und diszipliniert zu Ende gespielt. Der Sieg ist aus meiner Sicht verdient." Walid Khaled (Cheftrainer FV Illertissen)"Wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem 3:0. Die Mannschaft hat heute ein gutes und vor allem sehr konzentriertes Spiel gemacht. Wir haben defensiv wenig zugelassen und waren in den entscheidenden Situationen präsent. Offensiv haben wir uns einige gute Möglichkeiten herausgespielt und unsere Chancen dann auch genutzt. Was mir besonders gefallen hat, war, dass wir nach der Führung ruhig geblieben sind und nicht unnötig hektisch geworden sind. Wir haben das Spiel insgesamt sehr reif und diszipliniert zu Ende gespielt. Der Sieg ist aus meiner Sicht verdient." Manuel Stiefler (Spieler SpVgg Unterhaching)

"Hier in Illertissen ist es immer eklig zu spielen. Nach vorne waren wir heute einfach nicht zwingend genug. Illertissen hat seine Chancen hingegen genutzt. Das 2:0 hat uns so ein wenig das Genick gebrochen. Wir haben`s heute einfach nicht hinbekommen, alles auf den Platz zu bringen."



Sven Zurawka (Cheftrainer TSV Buchbach)

"Man muss Aubstadt auch ein Kompliment machen, die haben einfach ne sehr, sehr gute Mannschaft. Wir wollten nach dem 1:0 zu schnell aufs 2:0 gehen und haben die Struktur vermissen lassen. Wir haben nicht mehr gut gespielt. Der Ausgleich ist über das ganze Spiel gesehen verdient."







"In der ersten Halbzeit hat uns die Überzeugung vorm Tor gefehlt, in der zweiten Hälfte war das dann ein ganz anderes Spiel. In Unterzahl ist es schwierig, in Buchbach zu bestehen. Deshalb muss ich sagen, hat meine Mannschaft in Unterzahl eine Wahnsinnsreaktion gezeigt. Nach dem Spielverlauf ein verdientes Unentschieden. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)"In der ersten Halbzeit hat uns die Überzeugung vorm Tor gefehlt, in der zweiten Hälfte war das dann ein ganz anderes Spiel. In Unterzahl ist es schwierig, in Buchbach zu bestehen. Deshalb muss ich sagen, hat meine Mannschaft in Unterzahl eine Wahnsinnsreaktion gezeigt. Nach dem Spielverlauf ein verdientes Unentschieden. Ich bin stolz auf meine Mannschaft.

Starke Leistung in Burghausen: Die Kicker des TSV Schwaben Augsburg. – Foto: Mike Megapix



Matthias Ostrzolek (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)

"Wenn man sich die 90 Minuten ansieht, dann war es ein verdienter Sieg für Schwaben. Sie waren einfach von der ersten Minute an griffiger und mit mehr Energie am Platz. Wir haben leider nicht zu unserem Spiel gefunden. Im Vergleich zu den vorherigen Spielen war das zu energielos."



Marco Zupur (Cheftrainer TSV Schwaben Augsburg)

"In erster Linie sind wir natürlich unglaublich froh, hier überlebt zu haben. Wir fahren sogar mit drei Punkten nach Hause! Kompliment an meine Mannschaft, was die gegen einen starken Gegner gerissen hat, das ist unfassbar."



Bernd Eigner (Cheftrainer SC Eltersdorf)

"Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben an unserer Marschrichtung festgehalten und gehofft, dass wir noch eine Chance kriegen. Wir haben nicht den Kopf verloren und sind, meiner Meinung nach, auch verdient noch zum Ausgleich gekommen."



Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Es ist schwer, kurz nach der Partie Worte zu finden. Wir müssen das Spiel einfach eher entscheiden. Bitter! Aber wir müssen einfach weitermachen." Bernd Eigner (Cheftrainer SC Eltersdorf)"Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben an unserer Marschrichtung festgehalten und gehofft, dass wir noch eine Chance kriegen. Wir haben nicht den Kopf verloren und sind, meiner Meinung nach, auch verdient noch zum Ausgleich gekommen."Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)"Es ist schwer, kurz nach der Partie Worte zu finden. Wir müssen das Spiel einfach eher entscheiden. Bitter! Aber wir müssen einfach weitermachen."

Einstand nach Maß für Markus Mattes (re.) als alter, neuer Coach des VfB Eichstätt. – Foto: Johannes Traub



Markus Mattes (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Ansbach hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel. Wir haben ein wenig gebraucht, um uns darauf einzustellen. Aber spätestens nach der Pause haben wir es dann sehr gut gemacht, haben nichts mehr zugelassen und sind immer mehr in das Spiel reingekommen. Für uns sehr wichtige drei Punkte und noch wichtiger: Zuhause die Null gehalten! Wenn du mit neun Gegentoren in drei Spielen startest, dann ist es genau das, was du brauchst." Markus Mattes (Cheftrainer VfB Eichstätt)"Ansbach hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel. Wir haben ein wenig gebraucht, um uns darauf einzustellen. Aber spätestens nach der Pause haben wir es dann sehr gut gemacht, haben nichts mehr zugelassen und sind immer mehr in das Spiel reingekommen. Für uns sehr wichtige drei Punkte und noch wichtiger: Zuhause die Null gehalten! Wenn du mit neun Gegentoren in drei Spielen startest, dann ist es genau das, was du brauchst." Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)

"Es ist ingesamt wenig passiert heute und es war klar: Derjenige, der den ersten Fehler macht, verliert das Spiel. So war`s dann am Ende. Leider haben wir den Fehler gemacht. Wenn man von Chancen sprechen kann, dann hatten wir die in der ersten Halbzeit. Hätten wir das 1:0 machen können, wäre das Spiel sicher anders gelaufen. Wir werden uns wieder aufrichten!"

Die Landsberger müssen weiter auf den ersten Sieg warten. – Foto: Wolfgang Zink



Julian Kolbeck (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"Insgesamt bin ich mit der Leistung sehr zufrieden. Endlich konnten wir den Knoten platzen lassen. Es war ein dominanter Auftritt von uns, wir hatten viel Kontrolle im Spiel. Das haben die Jungs sich redlich verdient, weil sie unfassbar viel investieren. Wir haben verdient gewonnen."



René Schröder (Cheftrainer TSV Landsberg)

"Wir kommen richtig gut rein, erarbeiten uns in den ersten 15 Minuten drei, vier richtig gute Chancen. Wir nutzen diese Gelegenheiten nicht und gehen dann so ein wenig aus dem Nichts mit 0:1 in Rückstand. Wir bekommen dann auch noch das 0:2 und müssen froh sein, nur mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine zu gehen. Wir haben uns dann nochmal gesammelt und einiges vorgenommen, haben nochmals alles in die Waagschale geworfen, aber mehr war heute leider nicht drin." Julian Kolbeck (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)"Insgesamt bin ich mit der Leistung sehr zufrieden. Endlich konnten wir den Knoten platzen lassen. Es war ein dominanter Auftritt von uns, wir hatten viel Kontrolle im Spiel. Das haben die Jungs sich redlich verdient, weil sie unfassbar viel investieren. Wir haben verdient gewonnen."René Schröder (Cheftrainer TSV Landsberg)"Wir kommen richtig gut rein, erarbeiten uns in den ersten 15 Minuten drei, vier richtig gute Chancen. Wir nutzen diese Gelegenheiten nicht und gehen dann so ein wenig aus dem Nichts mit 0:1 in Rückstand. Wir bekommen dann auch noch das 0:2 und müssen froh sein, nur mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine zu gehen. Wir haben uns dann nochmal gesammelt und einiges vorgenommen, haben nochmals alles in die Waagschale geworfen, aber mehr war heute leider nicht drin."

War nicht einverstanden mit der Schiedsrichterleistung in Schweinfurt. Bayreuths Cheftrainer Lukas Kling. – Foto: Ryan Evans



Jan Gernlein (Cheftrainer 1. FC Schweinfurt 05)

"Ich glaube, man sieht`s an meiner Laune. Wenn ich grinsend vor der Kamera stehe, hat es meist einen positiven Grund. Es war ein packender Fight und es war auch unserer Sicht notwendig, um endlich den Bock umzustoßen." Jan Gernlein (Cheftrainer 1. FC Schweinfurt 05)"Ich glaube, man sieht`s an meiner Laune. Wenn ich grinsend vor der Kamera stehe, hat es meist einen positiven Grund. Es war ein packender Fight und es war auch unserer Sicht notwendig, um endlich den Bock umzustoßen." Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Eine sehr, sehr bittere Niederlage, die auch mit großer Hilfe des Schiedsrichters zustande gekommen ist. Nichtsdestotrotz müssen wir die ein oder andere Chance besser nutzen. Das muss ich heute meinen Jungs vorwerfen. Ansonsten haben sie Gas gegeben und alles rausgehauen, aber wenn du halt alle 50:50-Aktionen gegen dich gepfiffen bekommst, dann wird`s schwer zu bestehen."



Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)

"Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Aber dann haben wir wieder Moral bewiesen, haben ein bisschen was umgestellt. Wir sind aus der Pause rausgekommen und die Jungs haben sich Torchance um Torchance erspielt. Am Ende ein hochverdienter Sieg für uns."



Wolfgang Beller (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Wir waren in der ersten Halbzeit sehr aktiv und super drin im Spiel. Das Gegentor drei Minuten vor der Halbzeit war ein kleiner Schock, weil absolut vermeidbar. In der zweiten Halbzeit, und das muss man ganz klar sagen, war das zu wenig." Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)"Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Aber dann haben wir wieder Moral bewiesen, haben ein bisschen was umgestellt. Wir sind aus der Pause rausgekommen und die Jungs haben sich Torchance um Torchance erspielt. Am Ende ein hochverdienter Sieg für uns."Wolfgang Beller (Cheftrainer DJK Vilzing)"Wir waren in der ersten Halbzeit sehr aktiv und super drin im Spiel. Das Gegentor drei Minuten vor der Halbzeit war ein kleiner Schock, weil absolut vermeidbar. In der zweiten Halbzeit, und das muss man ganz klar sagen, war das zu wenig."

Löwen-Party in Memmingen. Die Sechziger feierten den ersten Saisonsieg. – Foto: Jonas Baier



Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Wir wollten physisch sein, wir wollten gallig sein, wir wollten eklig sein. Wir sind aber heute nie in Situationen gekommen, um Energie aufkommen zu lassen. Es gab wahnsinnig viele Freistöße. Und dann hatten wir es mit einem Gegner zu tun, der das besser adaptiert hat. Am Ende dann ein verdienter Sieg."



Alper Kayabunar (Cheftrainer TSV 1860 München)

"Wir sind heute sehr zufrieden. In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist es dann ein verdienter Sieg für uns."