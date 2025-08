Regionalliga-Reaktionen: »Total kurios« & »schwer, Worte zu finden«

Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II) "Das Gute für mich bzw. auch die Spieler ist aufgrund der zweiten Halbzeit zu erkennen, woran wir noch arbeiten müssen. Es hat uns aufgezeigt, dass wir bei Weitem noch nicht so weit sind, wie der ein oder andere vielleicht meint. Das wurde offensichtlich. Insgesamt glaube ich schon, dass wir das Spiel verdient gewonnen haben, weil wir unsere Chancen eiskalt genutzt haben. Aber drei Gegentore zuhause sind natürlich zu viele." Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach) "Klar klingt das blöd, wenn du in der Halbzeit 0:4 hinten liegst, aber mit dem Spiel mit Ball war ich keineswegs unzufrieden. Gegen den Ball war`s natürlich war`s natürlich was anderes, da waren wir nicht griffig genug. Über 90 Minuten gesehen hätte wir uns einen Punkt verdient gehabt. Ich bin stolz auf die Jungs, was sie auf den Platz gebracht haben."

Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)"Übers gesamte Spiel betrachtet waren wir keine vier Tore schlechter - wir waren aber vier Tore schlechter, was die individuellen Fehler betrifft. Fußball ist kein Wunschkonzert. Wir hatten uns viel vorgenommen, machen`s uns aber selber wieder schwer."Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)"Wir haben vergangene Woche aus meiner Sicht sehr, sehr unglücklich in dieser Höhe verloren, deshalb war das heute die richtige Reaktion. Manchmal ist Fußball auch verrückt, wir schießen in der ersten Halbzeit drei Tore, bei denen der Gegner verunsichert war und mitgewirkt hat. Insgesamt eine sehr gute und konzentrierte Leistung von uns."

Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)"Total kurios. Ein intensives Spiel mit Bedingungen, die wir nicht beeinflußen konnten. Durch die Gewitterunterbrechung war ein Bruch drin, wir mussten uns erst anpassen. Es war vielleicht kein schönes Spiel, aber solche Spiele musst du zuhause gewinnen. Es war ein Kampfspiel, und unterm Strich ein verdienter Sieg."Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)"Wir haben`s der Mannschaft genauso prognostiziert, dass Würzburg nach dem Auftaktsieg mit viel Euphorie im eigenen Stadion starten wird. In der ersten Viertelstunde ging`s darum dagegenzuhalten. Das haben wir auch ganz gut geschafft. Durch die Regenunterbrechung war dann ein kleiner Bruch drin. Dann ist es einfach ärgerlich, dass wir nach einer Standardsituation in Rückstand geraten drei Minuten nach der Pause und das Spiel nicht noch länger offenhalten konnten."



Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Nach einer Unachtsamkeit haben wir das Gegentor bekommen und dann wurde es schwer. Vom Einsatz und von der kämpferischen Leistung her können wir uns nichts vorwerfen. Unsere Wechsel haben dann noch ordentlich Schwung gebracht. Wenn man es ganz nüchtern sieht, war es auch kein unverdienter Sieg für die Nürnberger."



Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Wir hatten die spielerischen Anteile auf unserer Seite. In der ersten Halbzeit hat uns im letzten Drittel die Präzision gefehlt. Wir haben gewusst, dass wir auf flinke Außenspieler treffen werden. Zum Glück konnten wir in der Box gut verteidigen. In der zweiten Halbzeit wurden wir ballsicherer. Am Ende geht das Ergebnis aus meiner Sicht in Ordnung."



Christopher Negele (Spieler SpVgg Unterhaching)

Komplett bedient war Schwaben Augsburgs Spielertrainer Matthias Ostrzolek (re.) nach der 1:4-Heimpleite gegen den Aufsteiger aus Eichstätt. – Foto: Johannes Traub



Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg)

"Es ist schwer, Worte zu finden. Ein absolut enttäuschender Abend. Ich muss erst einmal das Spiel verarbeiten und es mir nochmal in Ruhe anschauen. Klar ist: So können und dürfen wir nicht auftreten. Wir müssen schnell die richtigen Lehren daraus ziehen."



Dominik Betz (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Wir freuen uns tierisch, dass wir hier einen Auswärtssieg landen konnten, der in meinen Augen auch verdient ist."



Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)"Wir wussten, dass das Spiel nicht einfach wird, weil zwei direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt aufeinander treffen. Da ist schon zu Beginn der Saison ein gewisser Druck da. Nach dem verdienten Führungstreffer war`s ein Abnutzungskampf. Aber meine Jungs sind stabil geblieben und am Ende des Tages ist es nicht unverdient, dass die drei Punkte in Hankofen bleiben." Aytac Sulu (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)

"Schade. In der ersten Halbzeit haben wir eigentlich gut angefangen. Durch das Gegentor haben wir uns verunsichern lassen. Das steck der Mannschaft irgendwie noch im Kopf drin, dass sie sich von Rückschlägen verunsichern lässt. Die Konsequenz, die ich seit einigen Wochen fordere, hat auf jeden Fall gefehlt. Nichtsdestotrotz haben die Jungs in der zweiten Halbzeit alles versucht, nur leider haben wir uns nicht mit einem Tor belohnt."



Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"In der Endkonsequenz waren wir gerade in der ersten Halbzeit zu ineffektiv. Mit der Art und Weise in der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden."



Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"Ich bin sehr zufrieden, wir haben ein überragendes Spiel gemacht von der ersten Sekunde an. Nach 15 Minuten müssen wir eigentlich schon mit 4:0 oder 5:0 führen. Das Einzige, was ich der Mannschaft vorwerfen kann: Wir haben zu viele Torchancen liegengelassen."