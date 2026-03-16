Regionalliga-Reaktionen: »Mir fehlen ein Stück weit die Worte, klar«

Eine unglaublich bittere Niederlage kassierten die Aschaffenburger um Cheftrainer Felix Luz (Mitte). Die 0:1-Heimpleite gegen Ansbach war ein Tiefschlag im Kampf um den Klassenerhalt. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Der 23. Spieltag ist absolviert - wie haben die Protagonisten die Partien gesehen? So haben sich die Coaches am Mikrofon des BFV direkt im Anschluss an die 90 Minuten geäußert:

Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen) "Der Zeitpunkt des Ausgleichs ist für die Bayern schon ein wenig glücklich, über die 90 Minuten gesehen sind wir aber mit dem Punkt mehr als gut bedient. Wir haben nicht wirklich zu unserem Spiel gefunden. Positiv war, dass wir eine hohe Laufbereitschaft hatten und wir sehr leidenschaftlich waren."

Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)"Wie sich die Mannschaft bis zu letzten Sekunde gegen die Niederlage gestemmt hat, das ist die Haltung, die wir immer wieder ansprechen. Insofern sind wir froh, dass es mit dem späten Ausgleichstreffer noch so gekommen ist. Auch wenn ich der Meinung bin, dass ein Sieg für uns verdient gewesen wäre."



Marc Unterberger (Cheftrainer TSV Buchbach)

"Wir sind ein Stück weit enttäuscht, weil wir müssen das Spiel in der ersten Halbzeit für uns entscheiden. Da geht`s gar nicht um den verschossenen Elfmeter, sondern um die Chancen beim Stand von 1:1. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann egalisiert."



Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Meiner Meinung nach ist es ein gerechtes Unentschieden. Wir haben am Anfang Glück, als Buchbach einen berechtigten Elfmeter verschießt. Wir machen dann aus dem Nichts das 1:0, kriegen dann aber wieder einen berechtigten Elfmeter gegen uns, der dann drin war. Ein verdientes Remis, recht viel mehr gibt`s dazu auch nicht zu sagen, denn spielerisch war nicht viel geboten."



Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"Der Unterschied waren die zwei Standardsituationen für Vilzing. Wir haben in Überzahl alles versucht, den Anschluss gemacht, aber leider war das für heute zu wenig."



Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Kompliment an die Mannschaft, wie sie wieder trotz des vierten Spiels in zehn Tagen wieder alles rausgehauen hat. Hinten raus haben wir das Spiel über die Emotionen gewonnen. Hinten raus hat man auch bei Aubstadt gesehen, was bei denen los war nach dem Abpfiff. Hängt auch bisschen mit der Art und Weise zusammen, wie wir gespielt haben. Wir haben nicht klein beigegeben, haben uns reingefightet und wollten es mehr als der Gegner."



Fabian Luz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)

"Mir fehlen ein Stück weit die Worte, klar. Ich denke, wir waren spielbestimmend und hatten das Ganze gut im Griff und haben kaum Chancen zugelassen. Dann machen wir leider Gottes einen haarsträubenden individuellen Fehler. So hart ist es, wenn du unten drin stehst. Es gibt noch ein paar Spiele, und die müssen wir gewinnen."



Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)

"Es war keine gute Leistung von uns, aber wir müssen uns dafür nicht entschuldigen. Wir haben oft gute Spiele gemacht und nichts geholt, heute war`s genau anders herum. Wir hatten sehr viel Glück auf unserer Seite heute, freuen uns aber trotzdem, denn gerade auswärts sind dreckige Siege wichtig." Fabian Luz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)"Mir fehlen ein Stück weit die Worte, klar. Ich denke, wir waren spielbestimmend und hatten das Ganze gut im Griff und haben kaum Chancen zugelassen. Dann machen wir leider Gottes einen haarsträubenden individuellen Fehler. So hart ist es, wenn du unten drin stehst. Es gibt noch ein paar Spiele, und die müssen wir gewinnen."Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)"Es war keine gute Leistung von uns, aber wir müssen uns dafür nicht entschuldigen. Wir haben oft gute Spiele gemacht und nichts geholt, heute war`s genau anders herum. Wir hatten sehr viel Glück auf unserer Seite heute, freuen uns aber trotzdem, denn gerade auswärts sind dreckige Siege wichtig."

Absolut sehenswert und gekonnt brachte Achitpol Keereerom den TSV Schwaben Augsburg in Hankofen auf die Siegerstraße. – Foto: Charly Becherer



Patrick Choroba (spielender Co-Trainer SpVgg Hankofen)

"Es war ein Schlagabtausch von Anfang an, bist gut in den Zweikämpfen, aber dann macht Schwaben Ausgburg ein Traumtor, was ihnen Sicherheit gibt. Die stellen sich dann hinten rein. Kurz vor der Pause haben wir ne super Drangphase, in der wir auch zu Torchancen kommen. Das Gleiche in der Halbzeit bis zur 60. Minute. Wir müssten uns halt mal belohnen. Tja, und Schwaben Augsburg macht dann ein dreckiges 2:0, was komplett verrückt ist. So ein Tor habe ich selten gesehen."



Matthias Ostrzolek (Spielertrainer Schwaben Augsburg)

"Über 90 Minuten gesehen ein hochverdienter Sieg für uns. Wir hatten von Anfang an die Kontrolle. Allein der Treffer zum 1:0, das absolut sehenswert war, war sein Eintrittsgeld wert. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht."



Dominik Haußner (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Man hat schon gemerkt, dass uns das Hankofen-Spiel noch in den Beinen hing. Das 1:1 zur Halbzeit war verdient. Wir haben uns in der Pause viel vorgenommen, weil`s so ein bissl an Intensität mangelte. Dafür, dass wir in Hankofen am Dienstag so ein intensives Spiel hatten, haben wir mit dem 2:1 richtig gut dagegengehalten und mussten dann alles reinwerfen, um den 2:1-Sieg nach Hause zu bringen."



Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth)

"Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich sagen soll. Meine Mannschaft hat unfassbar viel Aufwand betrieben und war aus meiner Sicht die bessere, weil aktivere Mannschaft." Dominik Haußner (Cheftrainer VfB Eichstätt)"Man hat schon gemerkt, dass uns das Hankofen-Spiel noch in den Beinen hing. Das 1:1 zur Halbzeit war verdient. Wir haben uns in der Pause viel vorgenommen, weil`s so ein bissl an Intensität mangelte. Dafür, dass wir in Hankofen am Dienstag so ein intensives Spiel hatten, haben wir mit dem 2:1 richtig gut dagegengehalten und mussten dann alles reinwerfen, um den 2:1-Sieg nach Hause zu bringen."Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth)"Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich sagen soll. Meine Mannschaft hat unfassbar viel Aufwand betrieben und war aus meiner Sicht die bessere, weil aktivere Mannschaft."

Big Points für die SpVgg Unterhaching im Aufstiegsrennen. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink



Die Nürnberger haben im Anschluss an die Partie kein Statement abgegeben.



Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)

"Kompliment auch an die Nürnberger Mannschaft. Sie hat auch gezeigt, dass sie zu Recht da oben steht. Sie haben uns das Leben vor allem in der zweiten Halbzeit total schwer gemacht. Aber wir haben ne richtig, richtig gute erste Halbzeit gespielt."



Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)

"Wir haben ein sehr intensives Spiel in beide Richtungen gesehen. Es war eine umkämpfte Partie, wir haben in vielen Situationen gezeigt, dass wir da sind. Am Ende verlieren wir das Spiel durch ein Traumtor, das muss man so anerkennen."



Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)

"Es war ein sehr enges Spiel mit einem sensationellen Tor für uns von Ebrahim (Farahnak, Anm.d.Red.). Das hat er sich jetzt sehr lange aufgehoben. Insgesamt denke ich, dass es ein hochverdienter Auswärtssieg für uns war." Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)"Wir haben ein sehr intensives Spiel in beide Richtungen gesehen. Es war eine umkämpfte Partie, wir haben in vielen Situationen gezeigt, dass wir da sind. Am Ende verlieren wir das Spiel durch ein Traumtor, das muss man so anerkennen."Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)"Es war ein sehr enges Spiel mit einem sensationellen Tor für uns von Ebrahim (Farahnak, Anm.d.Red.). Das hat er sich jetzt sehr lange aufgehoben. Insgesamt denke ich, dass es ein hochverdienter Auswärtssieg für uns war."

Ebrahim Farahnak (vorne) traf für die Würzburger Kickers per Fallrückzieher. – Foto: Frank Scheuring



Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)

"Kompliment an meine Mannschaft, wir sind sehr, sehr gut ins Spiel gekommen. In der ersten Halbzeit haben wir mehr als verdient mit 2:0 geführt. Über 90 Minuten gesehen eine sehr gute Leistung von uns und ein verdienter Sieg."



Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker)

"Wir waren schon zur Halbzeit völlig verdient mit 0:2 hinten und haben das Spiel auch in der Höhe verdient verloren. Aufgrund der ersten Halbzeit war hier nichts möglich. Da haben wir alles vermissen lassen, was wir uns vorgenommen hatten."