Regionalliga-Reaktionen: Luz rechnet mit seiner Mannschaft ab!

Völlig bedient: Felix Luz und seine Viktoria Aschaffenburg sind nach dem 0:5-Debakel gegen den FC Bayern II sportlich abgestiegen. – Foto: Imago Images

Wie fielen die Reaktionen zum letzten Spieltag in der Regionalliga Bayern aus? Das haben die Protagonisten nach Schlusspfiff am Mikrofon des BFV gesagt:

Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching) "Der dritte Platz mit 70 Punkten ist sehr, sehrt ordentlich. Da können wir auch stolz darauf sein."

Matthias Ostrzolek (Spielertrainer Schwaben Augsburg) "Das fühlt sich heute extrem bitter an. Andererseits hätten wir das in der Winterpause sicher unterschrieben, dass wir über die Relegation die Liga halten können. Jetzt haben wir zwei Zusatzspiele, und die werden wir erfolgreich bestreiten."

Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen) "Wir freuen uns, dass wir das letzte Spiel nochmals gewinnen konnten, um jeden positiv zu verabschieden. Sei es aus dem Trainerteam oder Spieler, die eine neue Herusforderung suchen bzw. diejenigen, die nächste Saison hier weiterspielen. Nochmals Gratulation an meine Jungs für eine erfolgreiche Saison."

Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen) "Ich habe es genossen, mit dieser tollen Mannschaft zu arbeiten. Ich hatte tolle Jungs, die mitgezogen haben. Sie haben alles versucht, aber sich sehr oft nicht belohnen können. Wenn man zweimal gegen alle gespielt hat, dann steht man zu Recht da, wo man steht."



Andreas Eisenmann (Co-Trainer TSV Aubstadt)

"Wir waren in den vergangennen Wochen in Summe mit den Auftritten nicht zufrieden und wollten uns mit einem anderen Gesicht verabschieden. Das ist uns verdient gelungen." Andreas Eisenmann (Co-Trainer TSV Aubstadt)"Wir waren in den vergangennen Wochen in Summe mit den Auftritten nicht zufrieden und wollten uns mit einem anderen Gesicht verabschieden. Das ist uns verdient gelungen." Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Ein verdienter Sieg, ganz klar. Man hat heute den Unterschied zwischen Männer- und Jugendfußball gesehen. Wir hatten neun U23-Spieler in der ersten Elf auf dem Platz. Da sieht man halt auch, dass es nur mit Jungen auch nicht geht. Wir sind froh, dass die Saison vorbei ist. Die Verletzten sollen regenerieren und dann greifen wir in der kommenden Saison wiederan."



Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Wir haben alle akribisch gearbeitet und die Jungs haben sich gut weiterentwickelt. Über die gesamte Spielzeit waren wir das konstanteste Team." Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)"Wir haben alle akribisch gearbeitet und die Jungs haben sich gut weiterentwickelt. Über die gesamte Spielzeit waren wir das konstanteste Team." Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"Wir waren immer nah dran zu punkten. Es hat vielleicht am Ende auch ein wenig die Erfahrung gefehlt und an der ein oder anderen Stelle auch die Qualität gefehlt, die notwendig gewesen wäre. Deswegen sind wir nach 34 Spieltagen auch der verdiente Absteiger. Aber wir können das im Verein und im Umfeld gut einschätzen und nehmen den Abstieg als Chance."

Selbstvertrauen geholt fürs Pokalfinale und die Relegation haben sich die Würzburger Kickers. – Foto: Frank Scheuring



Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)

"Es war eine gute Saison. Die Jungs haben super gearbeitet. Jetzt ist die Zeit, um ein wenig Abstand zu gewinnen. Und wenn die neue Saison losgeht, geben wir wieder zu 100 Prozent Gas." Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)"Es war eine gute Saison. Die Jungs haben super gearbeitet. Jetzt ist die Zeit, um ein wenig Abstand zu gewinnen. Und wenn die neue Saison losgeht, geben wir wieder zu 100 Prozent Gas."

Michael Schiele (Cheftrainer Würzburger Kickers)

"Wir haben die Saison super abgeschlossen. Jetzt atmen wir zwei Tage durch, um das Pokalspiel dann zu bestreiten und dann mit voller Power in die Relegation zu gehen."



Felix Luz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)

"Die Niederlage fällt mit 0:5 sogar noch charmant aus. Wir waren in allen Belangen unterlegen. Ich kann mir diesen Einbruch im Vergleich zu den beiden vorherigen Partien überhaupt nicht erklären. Wahnsinn! War der Druck zu groß? Ich weiß es nicht...Wir hatten uns so viel vorgenommen. Aber es war in jedem Bereich zu wenig. Wir sind sportlich abgestiegen, das tut weh. Aber so geht`s halt einfach nicht. Das hat was mit dem Fußball-ABC zu tun. Wenn man das nicht abruft, dann hat man auch nichts in der Liga zu suchen." Felix Luz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)"Die Niederlage fällt mit 0:5 sogar noch charmant aus. Wir waren in allen Belangen unterlegen. Ich kann mir diesen Einbruch im Vergleich zu den beiden vorherigen Partien überhaupt nicht erklären. Wahnsinn! War der Druck zu groß? Ich weiß es nicht...Wir hatten uns so viel vorgenommen. Aber es war in jedem Bereich zu wenig. Wir sind sportlich abgestiegen, das tut weh. Aber so geht`s halt einfach nicht. Das hat was mit dem Fußball-ABC zu tun. Wenn man das nicht abruft, dann hat man auch nichts in der Liga zu suchen." Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)

"Wir sind alle glücklich und zufrieden, mit so einem Ergebnis in die Pause gehen zu können."



Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)

"Wir halten die Klasse, Glückwunsch an die Mannschaft, die sich in den letzten Wochen zurückgekämpft und an sich geglaubt hat. Heute ist uns das nicht gelungen, aber wir sind einfach nur froh, dass es für den Klassenerhalt gereicht hat." Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)"Wir halten die Klasse, Glückwunsch an die Mannschaft, die sich in den letzten Wochen zurückgekämpft und an sich geglaubt hat. Heute ist uns das nicht gelungen, aber wir sind einfach nur froh, dass es für den Klassenerhalt gereicht hat." Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Über 90 Minuten gesehen wahrscheinlich ein glücklicher Sieg, aber ein passender Abschluss für uns. Das nehmen wir heute gerne so mit."



Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Sportlich ein gelungener Abschluss. Wir beenden die Saison auf Platz fünf. Ich ziehe meinen Hut vor der Mannschaft, wie sie mit den vielen Rückschlägen umgegangen ist."



Christian Fiedler (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"Mal sehen, wie es grundsätzlich im NLZ weitergeht. Trotzdem dürfen wir hier nicht 2:5 verlieren." Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)"Sportlich ein gelungener Abschluss. Wir beenden die Saison auf Platz fünf. Ich ziehe meinen Hut vor der Mannschaft, wie sie mit den vielen Rückschlägen umgegangen ist."Christian Fiedler (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)"Mal sehen, wie es grundsätzlich im NLZ weitergeht. Trotzdem dürfen wir hier nicht 2:5 verlieren."

Im letzten Spiel als Eichstätt-Coach setzte es für Dominik Haußner eine 0:1-Niederlage. – Foto: Johannes Traub



Dominik Haußner (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Wir haben eine ganz schlechte erste Halbzeit gespielt. Dann bekommen wir noch einen unberechtigten Elfmeter gegen uns gepfiffen, was zur ersten Halbzeit gepasst hat. Ich würde nicht sagen, dass es ein verdiente Sieg ist. Aber so ist das halt, wenn man seine eigenen Chancen nicht macht. Daher Glückwunsch an Buchbach!"



Kevin Hingerl (Interimstrainer TSV Buchbach)

"Ich bin stolz auf die Jungs. Es hat nochmal Spaß gemacht. Danke an die Regionalliga Bayern für die letzten Jahre!"