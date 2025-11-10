Regionalliga-Reaktionen: »Fußballgott da oben« belohnt Bayern-Amateure

Niklas Reutelhuber (Trainer SpVgg Ansbach) "Am Ende des Tages ist es in Ordnung, dass das Spiel an die Kickers geht. Schade, weil wir hatten zwei, drei Riesendinger, die wir leider nicht verwertet haben. Sonst hätten wir den Kickers ein bissl mehr wehtun können."

Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)"Wir haben schöne Tore erzielt und uns dazu noch einige Möglichkeiten erarbeitet. Insgesamt ein verdienter Sieg."Eliot Muteba (Doppeltorschütze)"Ich denke, man hat gesehen, dass wir als Mannschaft sehr viel Spaß auf dem Platz hatten."

Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)"Man hat den Jungs schon angemerkt, dass für uns ein sehr wichtiges Spiel anstand. Wir hatten viele Möglichkeiten, die wir leider nicht nutzen konnten. Dürfen aber auch nicht vergessen, dass auch der Gegner zu viele Möglichkeiten hatte, um ein Tor zu erzielen. Da hatten wir Glück. Die Leidenschaft der jungen Spieler, das eigene Tor zu verteidigen, hat dann wahrscheinlich dazu geführt, dass sich der Fußballgott da oben gedacht hat: Belohnen wir doch das Engagement und die Motivation der jungen Spieler."Aytac Sulu (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)"Man hat heute sehr schön unsere zwei größten Baustellen gesehen: Wir kriegen hinten zu einfache Tore und machen vorne einfach keine. Wir verteidigen einfach viel zu sorglos."

Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)"Mir tut`s unfassbar leid für die Jungs, wir stehen wieder ohne Punkte da. Wenn man dann auch noch die Tore sieht, wie sie mehr oder weniger reingestolpert werden. Man merkt einfach, dass wir auf der letzten Rille laufen und unsere letzten Körner aktivieren müssen. Woche für Woche müssen die gleichen spielen, wir hatten nur 13 Mann im Training."

Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach) "Ein schwieriges Spiel gegen einen unfassbar griffigen Gegner. Bis zur 70. Minute hatten wir eigentlich alles im Griff, haben aber dann gemerkt: Hoppla, wir können das Spiel ja gewinnen und haben weiche Knie bekommen. Wenn man dann in der 93. Minute den Siegtreffer macht, dann ist das natürlich glücklich. Aber ich freue mich, dass wir auch dreckige Siege können." Dominik Betz (Cheftrainer VfB Eichstätt) "Das ist eine sehr, sehr bittere Niederlage. Wir mussten vor der Pause zwei Gegentore fressen, die uns richtig weh getan haben. Die Mannschaft ist dann aber super aus der Kabine gekommen. Dann war eigentlich fast klar, dass wir das Ding noch ziehen, weil meines Erachtens Buchbach nicht mehr die Körner hatte, um uns weh zu tun. Dass es dann durch einen Elfmeter entschieden wird, ist bitter. Das müssen wir schlucken und werden daraus lernen."



Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)

"Wir müssen anerkennen, dass Haching zu Recht da steht, wo sie stehen. Sie haben in ihren Reihen unglaublich viel Reife und Erfahrung. Das haben wir im Spiel auch so gesehen. Wenn wir da zwei, drei Geschenke verteilen, sieht man auch den Unterschied zu einer Spitzenmannschaft. An so einem Tag hat man dann einfach auch das Nachsehen."



Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)

"Meine Mannschaft hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Sehr couragiert zusammen gearbeitet. Gegen eine Mannschaft, und das muss man auch sagen, die hervorragenden Fußball spielt. Ich glaube, am Ende haben wir auch verdient gewonnen."



Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Ein sehr, sehr intensives Spiel gegen einen guten Gegner. Wir hatten unsere Phasen, in denen wir leiden mussten. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich zufrieden, ein gerechtes Remis."



Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)

"Ein sehr intensives Spiel, am Ende ein gerechtes Unentschieden. Mit der Leistung der Jungs bin ich zufrieden."



Matthias Ostrzolek (Spielertrainer Schwaben Augsburg)

"Nach dem späten Ausgleich sind wir glücklich über den Punkt. Wobei auch heute wieder deutlich mehr für uns drin gewesen wäre."



Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)

"Ein schlechtes Spiel, auch wenn die Bedingungen natürlich sehr schwierig waren. Wir sind durch eine sehr strittige Elfmeterentscheidung in Rückstand geraten und haben dann das Risiko erhöht. Wir machen kurz vor Schluss das 2:1, und dann müssen wir es halt einfach über die Zeit bringen. Das ist uns nicht gelungen.

Die Kleeblatt-Youngsters gaben gegen Vilzing ein 2:0 noch aus der Hand. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr



Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"Bis zur 60. oder 65. Minute hatte ich nicht das Gefühl, dass wir das Spiel hergeben. Umso bitterer, dass wir dann das 2:2 durch ein Eigentor kriegen. Die Jungs machen und tun, und irgendwann wird das auch wieder belohnt werden."



Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Wir sind überhaupt nicht in die Partie gekommen. Wir haben`s Fürth zu einfach gemacht, zu Torchancen zu kommen, da hat das Feuer gefehlt. Hoch anrechnen muss ich den Jungs, dass mit Beginn der zweiten Halbzeit daran geglaubt haben, dass wir das Ding noch biegen können. Aufgrund der kämpferischen Leistung ein verdientes 2:2."



Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"Der Knackpunkt war, dass wir das 2:2 nicht lange halten konnten. Das darf uns einfach nicht passieren, dass wir zwei Minuten später gleich wieder das 2:3 bekommen."



Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Es war kein einfaches Spiel hier in Hankofen. Es hätte auch anders ausgehen können. Hankofen muss eigentlich in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Vorm Tor waren wir aber heute eiskalt."