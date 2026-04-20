Regionalliga reagiert auf Winter-Chaos - Pause wird verlängert Die Sportfreunde Siegen stoßen eine wichtige Änderung an: Die Regionalliga West verlängert ihre Winterpause. Hintergrund sind zahlreiche Spielausfälle - eine Entscheidung mit Signalwirkung für Klubs und Fans. von André Nückel · Heute, 20:28 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Siegen haben eine wichtige Veränderung angestoßen. – Foto: Marco Bader

Die Sportfreunde Siegen haben eine strukturelle Veränderung in der Regionalliga West angestoßen: Ab der Saison 2026/2027 wird die Winterpause verlängert: Das geht aus dem neuen Rahmenterminkalender des Westdeutschen Fußballverbands (WDFV) hervor. Der erste Spieltag nach der Unterbrechung ist künftig erst für Mitte Februar angesetzt (12.2 bis 14.2.27). Zuvor waren die ersten Spieltage mitunter zwei, drei Wochen vorher über die Bühne gegangen.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Ausgangspunkt war ein Antrag der Siegener, der innerhalb der Liga auf breite Zustimmung gestoßen ist. Hintergrund sind die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren - insbesondere aus der laufenden Saison, in der zahlreiche Partien witterungsbedingt abgesagt werden mussten. Allein die Sportfreunde waren von vier Ausfällen betroffen. Klare Kritik am bisherigen Ablauf „Jedes Jahr das gleiche Winter-Chaos: Spiele fallen aus, Einnahmen brechen weg und im Frühjahr müssen die Teams im Drei-Tage-Rhythmus ran. Das ist weder fair noch sinnvoll - und für die Fans extrem frustrierend", erklärte Matthias Georg, Geschäftsführer der Sportfreunde Siegen, in den Vereinsmedien.

Die Folgen der Spielausfälle seien weitreichend: Neben der hohen Belastung durch Nachholspiele unter der Woche hätten viele Vereine auch wirtschaftliche Einbußen hinnehmen müssen. Gleichzeitig leide die Planungssicherheit - sowohl für die Klubs als auch für die Zuschauer. Breite Zustimmung innerhalb der Liga Umso größer ist die Zufriedenheit bei den Verantwortlichen über die Zustimmung der anderen Vereine. „Wir freuen uns, dass wir mit unserem Antrag eine breite Mehrheit bei den Vereinen und im Verband gefunden haben. Daher ein großes Dankeschön für die Kooperation und die konstruktive Herangehensweise als Liga-Gemeinschaft", führte Georg aus. Ein Vorgang, der nicht immer selbstverständlich ist, aber in diesem Fall profitieren alle Vereine, weil nach der Weihnachtspause genügend Zeit für eine vernünftige Vorbereitung bleibt.