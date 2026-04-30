Regionalliga-Prognose: Diese zwei Absteiger sind wahrscheinlich

Jubeln die beiden Hamburger Vertreter? – Foto: Imago Images

Der Abstiegskampf in der Regionalliga Nord geht in die entscheidende Phase – und mit nur noch drei Spieltagen hat sich die Lage deutlich zugespitzt. Fünf Teams kämpfen rechnerisch noch um den Klassenerhalt, drei werden absteigen. Anders als noch vor wenigen Wochen sind die Rollen jetzt klarer verteilt: Einige Klubs haben es in der eigenen Hand, andere sind bereits auf fremde Hilfe angewiesen.

Sollte Hannover in Schöningen punkten, könnte bereits ein weiterer Zähler reichen, um sich entscheidend abzusetzen.

Der HSC Hannover hat sich mit zuletzt wichtigen Punkten auf 28 Zähler verbessert und sich etwas Luft verschafft. Dennoch bleibt das Restprogramm anspruchsvoll. Zunächst geht es zum FSV Schöningen, wo ein Sieg fast Pflicht ist, bevor mit Hannover 96 II ein starker Gegner wartet.

Das Heimspiel gegen Lohne am 32. Spieltag ist dabei der absolute Schlüssel. Mit einem Sieg würde Norderstedt den Abstand auf mindestens sieben Punkte ausbauen – bei dann nur noch zwei verbleibenden Spielen wäre das gleichbedeutend mit einer Vorentscheidung. Auch das Auswärtsspiel bei SC Weiche Flensburg 08 ist nicht unlösbar.

Der FC Eintracht Norderstedt geht mit 26 Punkten und vier Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze in den Endspurt. Die Ausgangslage ist weiterhin ordentlich – vor allem wegen des Spielplans. Mit TuS Blau-Weiß Lohne und HSC Hannover warten zwei direkte Konkurrenten, beide Partien finden zuhause statt.

Die Konstellation ist klar: Norderstedt hat den Klassenerhalt in der eigenen Hand – ein Sieg gegen Lohne dürfte reichen.

FC St. Pauli II unter maximalem Druck

Für den FC St. Pauli II ist die Ausgangslage am kritischsten. Mit 22 Punkten steht das Team auf einem Abstiegsplatz und hat weiterhin das schwerste Restprogramm. Der Fokus liegt komplett auf dem direkten Duell bei Altona 93. Dort zählt nur ein Sieg – alles andere würde die Chancen massiv reduzieren. Danach warten mit dem Bremer SV, dem Hamburger SV II und Tabellenführer SV Meppen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel.

Selbst bei einem Sieg gegen Altona bleibt die Aufgabe extrem schwierig. St. Pauli II ist auf mehrere Punktgewinne gegen stärkere Gegner angewiesen. Eine Ausgangslage, die wenig Spielraum lässt.

TuS Blau-Weiß Lohne braucht ein kleines Wunder

Auch für TuS Blau-Weiß Lohne hat sich die Situation weiter verschärft. Das Auswärtsspiel in Norderstedt ist bereits ein Endspiel - eine Niederlage würde den Abstand auf sieben Punkte anwachsen lassen, der Abstieg wäre besiegelt.

Selbst bei einem Erfolg bleiben die Aufgaben schwierig: Gegen den FSV Schöningen sind Punkte Pflicht, ehe es zum Abschluss zum Hamburger SV II geht. Lohne hat kaum noch Spielraum und ist neben eigenen Erfolgen auch auf Patzer der Konkurrenz angewiesen.

Altona 93 setzt auf Heimspiele

Altona 93 steht ebenfalls bei 22 Punkten, hat aber ein leicht anderes Profil im Restprogramm. Mit dem Heimspiel gegen FC St. Pauli II wartet direkt ein Endspiel. Gewinnt Altona, lebt die Hoffnung weiter. B bei einem Remis oder einer Niederlage wird es hingegen extrem eng. Das Auswärtsspiel bei 1. FC Phönix Lübeck ist schwierig, sodass vieles auf den letzten Spieltag hinauslaufen könnte. Dort empfängt Altona den BSV Kickers Emden - ein Gegner aus dem gesicherten Mittelfeld. Die Rechnung ist einfach: Ohne Sieg gegen St. Pauli II wird es kaum reichen.

Prognose: Zwei Absteiger so gut wie sicher, Altona 93 mit Chance

Mit drei verbleibenden Spieltagen zeichnet sich eine klare Tendenz ab:

TuS Blau-Weiß Lohne steht vor dem Abstieg – das Restprogramm ist zu schwer, der Rückstand zu groß

FC St. Pauli II hat trotz direkter Duelle die schlechteste Ausgangslage

Altona 93 braucht Siege und Schützenhilfe. Die Ausgangslage ist mit dem Heinspiel gegen St. Pauli II etwas besser, die Wahrscheinlichkeit auf dem Ligaverbleib ist aber nicht enorm.

Der FC Eintracht Norderstedt hingegen hat alle Trümpfe in der Hand. Mit einem Sieg gegen Lohne könnte der Klassenerhalt bereits am 32. Spieltag nahezu fix sein. Das gilt auch für den HSC Hannover, der allerdings zwei unangenehme Auswärtsspiele vor der Brust hat.

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