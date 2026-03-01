Regionalliga-Pläne: VfB 03 Hilden muss gegen Kleve liefern

– Foto: Hubert Wilschrey

VfB 03 Hilden – 1. FC Kleve. Der Titelkampf in der Oberliga bleibt spannend. Erst recht, nachdem der Vorstand des VfB 03 seinen Hut ins Rennen um den Regionalliga-Aufstieg geworfen hat. Wer letztlich die Nase vorn hat, ist 16 Spieltage vor dem Saisonende noch vollkommen offen, denn von Woche zu Woche gibt es überraschende Ergebnisse in einer Liga, in der je nach Tagesform jeder jeden schlagen kann – und auch das Ringen um den Verbleib in der Oberliga bei den unten stehenden Mannschaften oftmals neue Kräfte frei setzt.

Schneider bleibt gelassen

Der Titelgewinn ist zudem nur ein erster Schritt Richtung Aufstieg – noch viel spannender ist das Lizenzierungsverfahren. Bereits vor dem VfB 03 kündigten Spitzenreiter Ratingen 04/19 und – wen wundert’s – der Traditionsklub KFC Uerdingen einen Antrag an. Wer der Absicht wirklich Taten folgen lässt, zeigt sich allerdings erst in vier Wochen, denn am 31. März ist Abgabeschluss.

Tim Schneider konzentriert sich dabei nur auf das Sportliche. „Unser Ziel bleibt mannschaftsintern die Oberliga-Meisterschaft, das andere ist Sache des Vereins“, betont der Hildener Chefcoach, setzt dann aber hinzu: „Wenn man beides kombinieren kann – umso schöner.“ Die Ankündigung des Vorstands nennt er „eine schöne Geste“, sieht aber auch den Berg Arbeit, der vor seinem Team liegt. „Wir werden alles geben, und wenn es klappt, ist es gut. Wenn nicht, dann ist es auch kein Beinbruch. So oder so spielen wir eine Riesensaison und haben bislang sehr gut performt. Besser, als vielleicht viele dachten. Aber das bedeutet sehr viel Arbeit und Aufwand, nicht nur beim Trainerteam, sondern auch bei den Spielern.“

Am Spieltag eins nach dem möglicherweise richtungsweisenden Erfolg in Schonnebeck und der Verkündung der Regionalliga-Absichten demonstriert Schneider Gelassenheit. „Das erzeugt bei mir nicht mehr Druck. Es ist eine schöne Geschichte, dass der Verein die Leistungen der letzten Wochen wertschätzt und damit auch zeigen möchte: Wir wollen vorbereitet sein. Für uns als Mannschaft macht es aber Sinn, sich auf das Ziel Oberliga-Meisterschaft zu konzentrieren.“

Dabei haben die Hildener am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) auf jeden Fall die Favoritenrolle inne, denn es kommt ein Gegner an die Hoffeldstraße, der zuletzt gegen den VfB 03 nicht allzu viel zu bestellen hatte. In der Hinrunde feierte das Schneider-Team einen klaren 4:1-Auswärtserfolg, dem nun ein Heimsieg folgen soll. Unklar ist allerdings, welches Personal zur Verfügung steht. „Wir haben sehr viele Fragezeichen“, gesteht der Chefcoach. Innenverteidiger Phil Zimmermann, der unlängst seinen Vertrag verlängerte, fällt vermutlich krankheitsbedingt aus. „Selbst als Notnagel wird er kaum einspringen können. Leon Prokshi hat seine Sache aber gut gemacht gegen Schonnebeck. Da waren natürlich noch ein paar Fehler drin, aber wir haben die Hoffnung, dass er schnell lernt. Hinten haben wir ja zu null gespielt. Er wird auf jeden Fall erste Wahl sein und Phil gegebenenfalls nur Back-Up“, stellt Schneider fest. Auch Nils Gatzke meldete sich in den Krankenstand ab. Derweil klagt Pascal Weber über die Folgen der Rippenprellung, die er sich bei einem heftigen Zusammenstoß am vergangenen Sonntag im Duell bei der SpVg. Schonnebeck zuzog. „Im Training hat er sich schon sehr gequält und es ist am Donnerstag noch schlimmer geworden“, berichtet Schneider und kündigt an: „Erst am Samstagnachmittag entscheidet sich, wer spielen kann – und dann werde ich mir am Abend Gedanken machen, wie wir spielen.“

Kleiner Platz beeinflusst Herangehensweise

Die taktische Marschroute scheint gleichwohl schon klar. „Wir müssen den Ball laufen lassen, weniger das aktive Eins-gegen-eins suchen, sondern mehr in die Tiefe spielen. Ballverluste können auf dem kleinen Platz tödlich sein. Wir dürfen nicht weniger Bereitschaft und Einsatzwillen zeigen – das geht einfach nicht. Es bleibt Arbeit. Wir müssen Gas geben, um alles herauszuholen. Wenn wir das schaffen, haben wir es auch verdient, am Ende ganz oben zu stehen“, gibt der VfB 03-Trainer einen Eindruck in seine Gedankengänge. Tim Schneider geht mit hoher Motivation voraus und wiederholt fast mantraartig: „Man muss immer arbeiten, schauen, was kommt, darf niemals aufgeben. Bis es rein rechnerisch nicht mehr möglich ist, muss man da sein. Das ist meine Einstellung.“

Zum Abschluss noch eine interessante Randnotiz mit Blick auf den Spielplan: Der VfB 03 legt immer vor, Ratingen 04/19 zieht nach und spielt jeweils eine Woche später gegen denselben Gegner. Diesen Freitag also gegen die SpVg. Schonnebeck.