Regionalliga oder mehr? Bouzraa träumt von der 3. Liga

Der Abstieg des Wuppertaler SV aus der Regionalliga West hat Folgen für die Kaderplanung. Einer der Spieler, die den Verein im Sommer verlassen werden, ist Amin Bouzraa. Der 23-jährige Offensivspieler war vor der Saison nach Wuppertal gewechselt, konnte den Absturz in die Oberliga Niederrhein aber nicht verhindern. Für ihn persönlich beginnt nun ein neues Kapitel, dessen Ziel noch offen ist.
Bouzraa gehörte trotz der sportlich enttäuschenden Saison zu den Lichtblicken des WSV. In 29 Regionalliga-Einsätzen kam er auf fünf Tore und zwei Vorlagen. In einer Mannschaft, die vor allem in der Rückrunde große Probleme hatte und am Ende den bitteren Gang eine Klasse tiefer antreten musste, waren seine Dynamik und seine direkte Spielweise immer wieder gefragt.
Sein Profil macht ihn auch für andere Vereine interessant. Bouzraa gilt als schneller, beidfüßiger Offensivspieler, der in Eins-gegen-eins-Situationen Tempo aufnehmen und auf mehreren Positionen im Angriff eingesetzt werden kann. Intern wurde seine Geschwindigkeit nach Angaben aus seinem Umfeld mehrfach mit bis zu 36 km/h gemessen - ein mehr als ordentlicher Wert. Entsprechend sollen bereits ambitionierte Klubs an ihm interessiert sein. Ein Verbleib in der Regionalliga bei einem Aufstiegsanwärter erscheint ebenso möglich wie ein Schritt darüber hinaus. Er selbst erklärt: "Ich lasse alles auf mich zu kommen und höre mir alles an. Ein Top-Regionalligist oder ein Drittligist wären natürlich eine tolle Chance, aber ich schließe nichts aus."
Dass Bouzraa sportlich Potenzial mitbringt, hatte er schon vor seiner Zeit beim WSV gezeigt. In der Saison 2022/23 kam er für den MSV Düsseldorf in der Oberliga Niederrhein auf zehn Tore und zwölf Vorlagen in 34 Spielen. Ein Jahr später folgte beim VfB 03 Hilden eine weitere starke Oberliga-Spielzeit mit zehn Treffern und acht Vorlagen in 31 Partien. Anschließend wechselte er in die Regionalliga West und feierte bei Eintracht Hohkeppel seine Premierensaison mit zwei Toren wie Vorlagen in 24 Einsätzen.
Bouzraa hat sich über starke Oberliga-Zahlen für höhere Aufgaben empfohlen und beim WSV den nächsten Schritt versucht. Emotional war die Zeit in Wuppertal trotz des sportlichen Ausgangs prägend. „Die Fans haben mir extrem viel bedeutet. Gerade in schwierigen Momenten haben sie mir Kraft gegeben, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen“, sagt Bouzraa. „Ich werde Wuppertal immer dankbar sein.“
Der Abschied fällt dem Offensivspieler entsprechend nicht leicht, auch weil der sportliche Anspruch ein anderer war. „Es tut weh, wie die Saison geendet ist. Wir alle wollten den Klassenerhalt unbedingt schaffen. Ich habe wirklich alles versucht, um dem Verein zu helfen. Manche Dinge im Fußball kann man trotzdem nicht kontrollieren.“ Trotzdem richtet Bouzraa den Blick nach vorne. Nach schwierigen Monaten geht es für ihn darum, die nächste Station bewusst zu wählen und sportlich wieder in ein Umfeld zu kommen, in dem seine Qualitäten noch stärker zur Geltung kommen. „Rückschläge gehören zum Fußball und zum Leben dazu“, erklärt Bouzraa philosophisch. „Wichtig ist, wie man danach wieder aufsteht.“
Für den WSV endet damit eine enttäuschende Saison mit weiteren personellen Konsequenzen. Für Bouzraa beginnt die Suche nach einer neuen Aufgabe - und angesichts seines Tempos, seiner Flexibilität und seiner bisherigen Scorerwerte dürfte der Markt durchaus vorhanden sein.
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