Regionalliga, Oberliga, Frauen und Jugend: Das sind die Einteilungen

– Foto: R.Frank

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat heute die offiziellen Einteilungen der Regionalliga bis Oberliga sowie der Ligen der Frauen und des Nachwuchses veröffentlicht. Das sind sie:

NOFV-Oberliga Süd

1. ZFC Meuselwitz (Absteiger)

2. FC Eilenburg (Absteiger)

3. SC Freital

4. VFC Plauen

5. VfB Auerbach

6. VfB Germania Halberstadt

7. VfL Halle 96

8. FSV Budissa Bautzen

9. VfB 1921 Krieschow

10. VfB Empor Glauchau

11. SG Union Sandersdorf

12. FC Einheit Wernigerode

13. FC Einheit Rudolstadt

14. 1. FC Frankfurt (Aufsteiger FLB)

15. SG Dynamo Dresden II (Aufsteiger SFV)

16. SSC Weißenfels (Aufsteiger FSA)

Frauen-Regionalliga Nordost

1. FC Union Berlin II

1. FC Magdeburg

1. FFC Turbine Potsdam II

1. FFV Erfurt

FC Carl Zeiss Jena II

F.C. Hansa Rostock

Eintracht Leipzig-Süd

RB Leipzig II

SV Blau Weiß Hohen Neuendorf

Türkiyemspor Berlin 1978

FSV Babelsberg 74

Chemnitzer FC

C-Junioren Regionalliga Nordost 2026/27:

SG Dynamo Dresden

FC Energie Cottbus

Hertha BSC

Tennis Borussia Berlin

Hallescher FC

1. FC Union Berlin

FC Carl Zeiss Jena

F.C. Hertha 03 Zehlendorf

FC Viktoria 1889 Berlin

RasenBallsport Leipzig

1. FC Magdeburg

SV Dessau 05 oder BFC Dynamo (Entscheidung fällt in den Aufstiegsspielen)

FC Rot-Weiß Erfurt oder FC Erzgebirge Aue (Entscheidung fällt in den Aufstiegsspielen)

F.C. Hansa Rostock oder 1. FC Frankfurt (Oder) (Entscheidung fällt in den Aufstiegsspielen)

B-Junioren Regionalliga Nordost 2026/27:

FC Viktoria 1889 Berlin

Tennis Borussia Berlin

BFC Dynamo

RasenBallsport Leipzig II

1. FC Lokomotive Leipzig

1. FC Union Berlin II

SG Dynamo Dresden II

Hertha BSC II

FC Carl Zeiss Jena II

SV Babelsberg 03

1. FC Magdeburg II

FSV Zwickau (feststehender Aufsteiger aufgrund Nicht-Meldung von Sachsen-Anhalt)

Greifswalder FC oder RSV Eintracht 1949 (Entscheidung fällt in den Aufstiegsspielen)

FC Rot-Weiß Erfurt II oder Berliner Athletik Klub 1907 (Entscheidung fällt in den Aufstiegsspielen)

A-Junioren Regionalliga Nordost 2026/27:

FC Viktoria 1889 Berlin

1. FC Lokomotive Leipzig

Tennis Borussia Berlin

VFC Plauen

Berliner SC

SC Borea Dresden

F.C. Hertha 03 Zehlendorf

Steglitzer Fußball-Club Stern 1900

BFC Dynamo

FC Mecklenburg Schwerin

1. FC Frankfurt

RSV Eintracht 1949 (feststehender Aufsteiger aufgrund Nicht-Meldung von Mecklenburg-Vorpommern)

FSV Zwickau oder SV SCHOTT Jena (Entscheidung fällt in den Aufstiegsspielen)

SC Staaken oder VfB Germania Halberstadt (Entscheidung fällt in den Aufstiegsspielen)

U13-Junioren Talente-Spielrunde 2026/27:

SG Dynamo Dresden

FC Energie Cottbus

Hallescher FC

FC Erzgebirge Aue

FC Carl Zeiss Jena

FC Rot Weiß Erfurt

Chemnitzer Fußballclub

RasenBallsport Leipzig

1. FC Magdeburg

U14-Junioren Talente-Spielrunde 2026/27:

SG Dynamo Dresden

FC Energie Cottbus

Hallescher FC

FC Erzgebirge Aue

FC Carl Zeiss Jena

1. FC Union Berlin

FC Rot Weiß Erfurt

Chemnitzer Fußballclub

RasenBallsport Leipzig

1. FC Magdeburg