Regionalliga, Oberliga, Frauen und Jugend: Das sind die Einteilungen

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat heute die offiziellen Einteilungen der Regionalliga bis Oberliga sowie der Ligen der Frauen und des Nachwuchses veröffentlicht. Das sind sie:
Regionalliga Nordost
1. FC Erzgebirge Aue (Absteiger 3. Liga)
2. 1. FC Lokomotive Leipzig (Meister)
3. FC Carl Zeiss Jena
4. FSV Zwickau
5. Hallescher FC
6. FC Rot-Weiß Erfurt
7. VSG Altglienicke
8. Chemnitzer FC
9. BFC Preussen
10. 1. FC Magdeburg II
11. FSV 63 Luckenwalde
12. SV Babelsberg 03
13. BFC Dynamo
14. BSG Chemie Leipzig
15. Hertha BSC II
16. Greifswalder FC
17. SV Tasmania Berlin (Aufsteiger OL Nord)
18. RSV Eintracht 1949 (Aufsteiger OL Süd)
NOFV-Oberliga Nord
1. F.C. Hertha 03 Zehlendorf (Absteiger)
2. SV Lichtenberg 47
3. F.C. Hansa Rostock II
4. TSG Neustrelitz
5. SG Union Klosterfelde
6. SV Siedenbollentin
7. BSV Eintracht Mahlsdorf
8. TuS Makkabi Berlin
9. FC Anker Wismar
10. SV Sparta Lichtenberg
11. FSV Optik Rathenow
12. Tennis Borussia Berlin
13. Berliner AK 07
14. 1. FC Lok Stendal
15. Füchse Berlin Reinickendorf (Aufsteiger BFV)
16. FC Mecklenburg Schwerin (Aufsteiger M.-V.)
NOFV-Oberliga Süd
1. ZFC Meuselwitz (Absteiger)
2. FC Eilenburg (Absteiger)
3. SC Freital
4. VFC Plauen
5. VfB Auerbach
6. VfB Germania Halberstadt
7. VfL Halle 96
8. FSV Budissa Bautzen
9. VfB 1921 Krieschow
10. VfB Empor Glauchau
11. SG Union Sandersdorf
12. FC Einheit Wernigerode
13. FC Einheit Rudolstadt
14. 1. FC Frankfurt (Aufsteiger FLB)
15. SG Dynamo Dresden II (Aufsteiger SFV)
16. SSC Weißenfels (Aufsteiger FSA)
Frauen-Regionalliga Nordost
1. FC Union Berlin II
1. FC Magdeburg
1. FFC Turbine Potsdam II
1. FFV Erfurt
FC Carl Zeiss Jena II
F.C. Hansa Rostock
Eintracht Leipzig-Süd
RB Leipzig II
SV Blau Weiß Hohen Neuendorf
Türkiyemspor Berlin 1978
FSV Babelsberg 74
Chemnitzer FC
C-Junioren Regionalliga Nordost 2026/27:
SG Dynamo Dresden
FC Energie Cottbus
Hertha BSC
Tennis Borussia Berlin
Hallescher FC
1. FC Union Berlin
FC Carl Zeiss Jena
F.C. Hertha 03 Zehlendorf
FC Viktoria 1889 Berlin
RasenBallsport Leipzig
1. FC Magdeburg
SV Dessau 05 oder BFC Dynamo (Entscheidung fällt in den Aufstiegsspielen)
FC Rot-Weiß Erfurt oder FC Erzgebirge Aue (Entscheidung fällt in den Aufstiegsspielen)
F.C. Hansa Rostock oder 1. FC Frankfurt (Oder) (Entscheidung fällt in den Aufstiegsspielen)
B-Junioren Regionalliga Nordost 2026/27:
FC Viktoria 1889 Berlin
Tennis Borussia Berlin
BFC Dynamo
RasenBallsport Leipzig II
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Union Berlin II
SG Dynamo Dresden II
Hertha BSC II
FC Carl Zeiss Jena II
SV Babelsberg 03
1. FC Magdeburg II
FSV Zwickau (feststehender Aufsteiger aufgrund Nicht-Meldung von Sachsen-Anhalt)
Greifswalder FC oder RSV Eintracht 1949 (Entscheidung fällt in den Aufstiegsspielen)
FC Rot-Weiß Erfurt II oder Berliner Athletik Klub 1907 (Entscheidung fällt in den Aufstiegsspielen)
A-Junioren Regionalliga Nordost 2026/27:
FC Viktoria 1889 Berlin
1. FC Lokomotive Leipzig
Tennis Borussia Berlin
VFC Plauen
Berliner SC
SC Borea Dresden
F.C. Hertha 03 Zehlendorf
Steglitzer Fußball-Club Stern 1900
BFC Dynamo
FC Mecklenburg Schwerin
1. FC Frankfurt
RSV Eintracht 1949 (feststehender Aufsteiger aufgrund Nicht-Meldung von Mecklenburg-Vorpommern)
FSV Zwickau oder SV SCHOTT Jena (Entscheidung fällt in den Aufstiegsspielen)
SC Staaken oder VfB Germania Halberstadt (Entscheidung fällt in den Aufstiegsspielen)
U13-Junioren Talente-Spielrunde 2026/27:
SG Dynamo Dresden
FC Energie Cottbus
Hallescher FC
FC Erzgebirge Aue
FC Carl Zeiss Jena
FC Rot Weiß Erfurt
Chemnitzer Fußballclub
RasenBallsport Leipzig
1. FC Magdeburg
U14-Junioren Talente-Spielrunde 2026/27:
SG Dynamo Dresden
FC Energie Cottbus
Hallescher FC
FC Erzgebirge Aue
FC Carl Zeiss Jena
1. FC Union Berlin
FC Rot Weiß Erfurt
Chemnitzer Fußballclub
RasenBallsport Leipzig
1. FC Magdeburg