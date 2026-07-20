Regionalliga Nordost: Wo Tradition auf Neuanfang trifft

– Foto: Marcel Junghanns

Am kommenden Freitag beginnt die Spielzeit 2026/2027 in der Regionalliga Nordost. Während viele Vereine dem ersten Anpfiff mit großer Vorfreude und Spannung entgegenfiebern, wirft FuPa einen detaillierten Blick auf die bewegte Vergangenheit und sämtliche historischen Platzierungen der 18 Teilnehmer.

Der Ball rollt bald wieder im Osten Deutschlands. Die Regionalliga Nordost vereint in dieser Saison eine einzigartige Mischung aus ehemaligen Bundesligisten, traditionsreichen Ost-Klubs und aufstrebenden Kräften. Die folgenden Übersichten zeigen den Weg jedes einzelnen Vereins durch die Ligen und Jahrzehnte (Hinweis: Es wurden nur Daten berücksichtigt, die auf FuPa eingetragen sind).

Nach dem Abstieg aus der 3. Liga (Platz 18 in 2025/2026) steht der Traditionsklub vor einem Neuanfang in der Viertklassigkeit.

2. Bundesliga: 2021/22 (17.), 2020/21 (12.), 2019/20 (7.), 2018/19 (14.), 2017/18 (16.), 2016/17 (14.), 2014/15 (17.), 2013/14 (14.), 2012/13 (15.), 2011/12 (15.), 2010/11 (5.), 2007/08 (16.), 2006/07 (10.), 2005/06 (7.), 2004/05 (7.), 2003/04 (8.)

Regionalliga Nord: 2002/03 (1.), 2001/02 (9.), 2000/01 (7.)

Regionalliga Nordost: 1999/00 (3.), 1998/99 (7.), 1997/98 (7.), 1996/97 (2.), 1995/96 (5.), 1994/95 (9.)

NOFV-Oberliga Süd: 1993/94 (3.), 1992/93 (5.), 1991/92 (2.)

DDR-Liga Staffel 2: 1990/91 (1.)

DDR-Oberliga: 1989/90 (13.), 1988/89 (7.), 1987/88 (10.), 1986/87 (4.), 1985/86 (11.), 1984/85 (4.), 1983/84 (8.), 1982/83 (10.), 1981/82 (10.), 1980/81 (12.), 1979/80 (9.), 1978/79 (11.), 1977/78 (11.), 1976/77 (14.), 1975/76 (13.), 1974/75 (13.), 1973/74 (11.), 1972/73 (10.), 1971/72 (13.), 1970/71 (14.), 1969/70 (13.), 1968/69 (13.), 1967/68 (13.), 1966/67 (13.), 1965/66 (13.), 1964/65 (13.), 1963/64 (12.), 1953/54 (14.), 1952/53 (15.), 1951/52 (3.)

Hertha BSC II

Die Zweitvertretung der Berliner Hertha ist seit vielen Jahren fest in der Regionalliga verankert.

Regionalliga Nordost: 2025/26 (14.), 2024/25 (10.), 2023/24 (14.), 2022/23 (9.), 2021/22 (8.), 2020/21 (12.), 2019/20 (5.), 2018/19 (4.), 2017/18 (8.), 2016/17 (9.), 2015/16 (10.), 2014/15 (6.), 2013/14 (12.), 2012/13 (5.), 1999/00 (11.), 1995/96 (17.), 1994/95 (13.)

Regionalliga Nord: 2011/12 (14.), 2010/11 (7.), 2009/10 (11.), 2008/09 (12.), 2006/07 (18.), 2005/06 (7.), 2004/05 (13.)

NOFV-Oberliga Nord: 2007/08 (1.), 2003/04 (1.), 2002/03 (2.), 2001/02 (1.), 2000/01 (2.), 1998/99 (1.), 1997/98 (12.), 1996/97 (10.)

NOFV Oberliga Mitte: 1993/94 (5.), 1992/93 (6.), 1991/92 (5.)

Oberliga Berlin: 1990/91 (6.), 1989/90 (9.), 1988/89 (6.), 1985/86 (10.), 1984/85 (11.), 1983/84 (4.), 1982/83 (8.), 1981/82 (10.), 1980/81 (7.), 1979/80 (4.), 1978/79 (3.), 1977/78 (6.), 1976/77 (2.), 1975/76 (2.)

FC Rot-Weiß Erfurt

Die Thüringer verpassten zuletzt knapp die absoluten Spitzenplätze und blicken auf eine lange Historie von der DDR-Oberliga bis zur 2. Bundesliga zurück.

Regionalliga Nordost: 2025/26 (5.), 2024/25 (3.), 2023/24 (13.), 2022/23 (3.), 2019/20 (18.), 2018/19 (5.), 1999/00 (7.), 1998/99 (10.), 1997/98 (5.), 1996/97 (3.), 1995/96 (7.), 1994/95 (5.)

NOFV-Oberliga Süd: 2021/22 (1.), 2020/21 (3.), 1993/94 (2.), 1992/93 (13.)

3. Liga: 2017/18 (20.), 2016/17 (14.), 2015/16 (8.), 2014/15 (12.), 2013/14 (10.), 2012/13 (13.), 2011/12 (5.), 2010/11 (5.), 2009/10 (9.), 2008/09 (10.)

Regionalliga Nord: 2007/08 (7.), 2006/07 (11.), 2005/06 (14.)

2. Bundesliga: 2004/05 (18.)

2. Bundesliga Süd: 1991/92 (12.)

Regionalliga Süd: 2003/04 (2.), 2002/03 (9.), 2001/02 (5.), 2000/01 (15.)

DDR-Oberliga: 1990/91 (3.), 1989/90 (11.), 1988/89 (12.), 1987/88 (12.), 1986/87 (7.), 1985/86 (10.), 1984/85 (6.), 1983/84 (7.), 1982/83 (5.), 1981/82 (7.), 1980/81 (7.), 1979/80 (12.), 1978/79 (7.), 1977/78 (9.), 1976/77 (9.), 1975/76 (6.), 1974/75 (9.), 1973/74 (12.), 1972/73 (11.), 1970/71 (12.), 1969/70 (8.), 1968/69 (7.), 1967/68 (8.), 1965/66 (11.), 1963/64 (14.), 1962/63 (14.), 1961/62 (14.), 1959/60 (14.), 1958/59 (14.), 1957/58 (14.), 1956/57 (14.), 1955/56 (14.), 1954/55 (14.), 1953/54 (15.), 1952/53 (16.), 1951/52 (7.), 1950/51 (18.), 1949/50 (3.)

DDR-Liga: Staffel 5 1971/72 (1.), Staffel 2 1966/67 (1.), Staffel 2 1964/65 (16.), Staffel 1 1960/61 (12.)

SV Babelsberg 03

Der Kiezklub aus Potsdam belegte in der vergangenen Saison Platz 11.

Regionalliga Nordost: 2025/26 (11.), 2024/25 (13.), 2023/24 (5.), 2022/23 (10.), 2021/22 (11.), 2020/21 (11.), 2019/20 (15.), 2018/19 (7.), 2017/18 (5.), 2016/17 (5.), 2015/16 (6.), 2014/15 (11.), 2013/14 (14.), 1999/00 (5.), 1998/99 (15.), 1997/98 (14.)

3. Liga: 2012/13 (19.), 2011/12 (17.), 2010/11 (13.)

Regionalliga Nord: 2009/10 (1.), 2008/09 (3.), 2007/08 (15.), 2002/03 (16.), 2000/01 (2.)

NOFV-Oberliga Nord: 2006/07 (1.), 2005/06 (3.), 2004/05 (3.), 2003/04 (2.), 1996/97 (1.)

2. Bundesliga: 2001/02 (18.)

Brandenburgliga: 1993/94 (2.)

DDR-Liga: Staffel 1 1988/89 (18.), Staffel 1 1987/88 (18.), Staffel 1 1986/87 (17.), Staffel 1 1985/86 (16.), Staffel 1 1984/85 (1.), Staffel 2 1983/84 (7.), Staffel 2 1971/72 (10.), Staffel 1 1967/68 (14.)

FC Carl Zeiss Jena

Die Thüringer verpassten 2025/2026 als Vizemeister nur knapp den Titel.

Regionalliga Nordost: 2025/26 (2.), 2024/25 (5.), 2023/24 (7.), 2022/23 (2.), 2021/22 (2.), 2020/21 (4.), 2016/17 (1.), 2015/16 (7.), 2014/15 (4.), 2013/14 (3.), 2012/13 (2.), 1999/00 (4.), 1994/95 (1.)

3. Liga: 2019/20 (20.), 2018/19 (14.), 2017/18 (11.), 2011/12 (18.), 2010/11 (15.), 2009/10 (5.), 2008/09 (16.)

2. Bundesliga: 2007/08 (18.), 2006/07 (13.), 1997/98 (16.), 1996/97 (13.), 1995/96 (6.), 1993/94 (17.), 1992/93 (8.), 1991/92 Süd (5.)

Regionalliga Nord: 2005/06 (2.)

NOFV-Oberliga Süd: 2004/05 (1.), 2003/04 (2.), 2002/03 (2.), 2001/02 (3.)

Regionalliga Süd: 2000/01 (18.)

DDR-Oberliga: 1990/91 (6.), 1989/90 (5.), 1988/89 (8.), 1987/88 (6.), 1986/87 (6.), 1985/86 (3.), 1984/85 (7.), 1983/84 (10.), 1982/83 (3.), 1981/82 (5.), 1980/81 (2.), 1979/80 (3.), 1978/79 (3.), 1977/78 (5.), 1976/77 (4.), 1975/76 (5.), 1974/75 (2.), 1973/74 (2.), 1972/73 (7.), 1971/72 (4.), 1970/71 (2.), 1969/70 (1.), 1968/69 (2.), 1967/68 (1.), 1966/67 (4.), 1965/66 (2.), 1964/65 (2.), 1963/64 (5.), 1962/63 (1.), 1961/62 (3.), 1960/61 (7.), 1959/60 (4.), 1958/59 (2.), 1957/58 (4.)

DDR-Liga Staffel 1: 1956/57 (1.), 1955/56 (4.)

Chemnitzer FC

Der CFC schloss die letzten beiden Spielzeiten jeweils als Tabellensiebter ab.

Regionalliga Nordost: 2025/26 (7.), 2024/25 (7.), 2023/24 (9.), 2022/23 (8.), 2021/22 (5.), 2020/21 (10.), 2018/19 (1.), 1998/99 (1.), 1997/98 (8.), 1996/97 (4.)

3. Liga: 2019/20 (17.), 2017/18 (19.), 2016/17 (8.), 2015/16 (6.), 2014/15 (5.), 2013/14 (12.), 2012/13 (6.), 2011/12 (9.)

Regionalliga Nord: 2010/11 (1.), 2009/10 (3.), 2008/09 (7.), 2005/06 (19.), 2004/05 (15.), 2003/04 (11.), 2002/03 (11.), 2001/02 (6.)

NOFV-Oberliga Süd: 2007/08 (2.), 2006/07 (2.)

2. Bundesliga: 2000/01 (18.), 1999/00 (11.), 1995/96 (15.), 1994/95 (9.), 1993/94 (9.), 1992/93 (7.), 1991/92 Süd (4.)

DDR-Oberliga: 1990/91 (5.), 1989/90 (2.), 1988/89 (3.), 1987/88 (8.), 1986/87 (8.), 1985/86 (8.), 1984/85 (9.), 1983/84 (6.), 1982/83 (9.), 1981/82 (9.), 1980/81 (9.), 1979/80 (11.), 1978/79 (8.), 1977/78 (7.), 1976/77 (6.), 1975/76 (14.), 1974/75 (14.), 1973/74 (9.), 1972/73 (3.), 1971/72 (14.), 1969/70 (14.), 1968/69 (14.), 1967/68 (14.), 1966/67 (14.), 1965/66 (14.), 1964/65 (9.), 1963/64 (3.), 1962/63 (10.), 1957/58 (13.), 1956/57 (9.), 1955/56 (12.), 1954/55 (10.)

DDR-Liga / II. DDR-Liga: Staffel 1 1961/62 (10.), Staffel 1 1960/61 (9.), II. DDR-Liga St. 4 1959/60 (7.), Staffel 1 1958/59 (14.)

1. FC Magdeburg II

Die Reserve des 1. FC Magdeburg behauptete sich 2025/2026 im gesicherten Mittelfeld.

Regionalliga Nordost: 2025/26 (9.)

NOFV-Oberliga Süd: 2024/25 (1.), 2023/24 (4.), 2010/11 (16.), 2008/09 (16.)

Verbandsliga Sachsen-Anhalt: 2022/23 (1.), 2013/14 (6.), 2012/13 (3.), 2011/12 (4.), 2009/10 (1.), 2007/08 (2.), 2001/02 (8.), 2000/01 (6.) Landesklasse: Staffel 3 2021/22 (4.), Staffel 2 2020/21 (3.), Staffel 2 2019/20 (7.), Staffel 2 2018/19 (8.), Staffel 2 2017/18 (8.), Staffel 4 2004/05 (1.), Staffel 4 1997/98 (1.) Stadtoberliga Magdeburg: 2016/17 (1.), 2015/16 (4.), 2014/15 (4.), 2003/04 (1.) LOTTO-Landesliga Nord Sachsen-Anhalt: 2006/07 (1.), 2005/06 (2.), 1999/00 (1.), 1998/99 (3.) Stadtliga Magdeburg: 1995/96 (2.)

DDR-Liga Staffel 3: 1975/76 (7.), 1974/75 (8.), 1973/74 (5.), 1972/73 (10.), 1971/72 (5.)

FSV Zwickau

Die Westsachsen arbeiteten sich nach dem Drittliga-Abstieg 2023 stetig nach oben und wurden zuletzt Dritter.

Regionalliga Nordost: 2025/26 (3.), 2024/25 (4.), 2023/24 (12.), 2015/16 (1.), 2014/15 (2.), 2013/14 (6.), 2012/13 (3.), 1999/00 (18.), 1998/99 (4.)

3. Liga: 2022/23 (19.), 2021/22 (10.), 2020/21 (10.), 2019/20 (16.), 2018/19 (7.), 2017/18 (15.), 2016/17 (5.)

NOFV-Oberliga Süd: 2011/12 (1.), 2010/11 (9.), 2009/10 (9.), 2008/09 (7.), 2007/08 (14.), 2006/07 (9.), 2004/05 (14.), 2003/04 (8.), 2002/03 (6.), 2001/02 (6.), 2000/01 (4.), 1993/94 (1.), 1992/93 (7.), 1991/92 (1.)

Sachsenliga: 2005/06 (1.)

2. Bundesliga: 1997/98 (17.), 1996/97 (14.), 1995/96 (5.), 1994/95 (16.)

DDR-Liga: Staffel 2 1990/91 (3.), Staffel 2 1989/90 (7.), Staffel 2 1987/88 (3.), Staffel 2 1986/87 (1.), Staffel 2 1984/85 (3.), Staffel 4 1983/84 (1.)

DDR-Oberliga: 1988/89 (13.), 1985/86 (14.), 1982/83 (14.), 1981/82 (12.), 1980/81 (11.), 1979/80 (8.), 1978/79 (12.), 1977/78 (10.), 1976/77 (7.), 1975/76 (8.), 1974/75 (7.), 1973/74 (8.), 1972/73 (8.), 1971/72 (7.), 1970/71 (6.), 1969/70 (5.), 1968/69 (5.), 1967/68 (6.), 1966/67 (2.), 1965/66 (8.), 1964/65 (7.), 1963/64 (10.), 1962/63 (5.), 1961/62 (4.), 1960/61 (4.), 1959/60 (7.), 1958/59 (7.), 1957/58 (9.), 1956/57 (11.), 1955/56 (3.), 1954/55 (3.), 1953/54 (3.), 1952/53 (7.), 1951/52 (4.), 1950/51 (9.), 1949/50 (2.)

1. FC Lokomotive Leipzig

Die Leipziger krönten sich in den letzten beiden Spielzeiten jeweils zum Meister der Regionalliga Nordost.

Regionalliga Nordost: 2025/26 (1.), 2024/25 (1.), 2023/24 (10.), 2022/23 (4.), 2021/22 (6.), 2020/21 (7.), 2019/20 (1.), 2018/19 (6.), 2017/18 (6.), 2016/17 (10.), 2013/14 (15.), 2012/13 (10.)

NOFV-Oberliga Süd: 2015/16 (1.), 2014/15 (4.), 2011/12 (6.), 2010/11 (8.), 2009/10 (12.), 2008/09 (3.)

Amateurligen: Sachsenliga 2007/08 (2.), Bezirksliga Leipzig 2006/07 (1.), Leipzig Bezirksklasse St. 2 2005/06 (1.)

DDR-Oberliga: 1990/91 (7.), 1989/90 (8.), 1988/89 (5.), 1987/88 (2.), 1986/87 (3.), 1985/86 (2.), 1984/85 (3.), 1983/84 (3.), 1982/83 (4.), 1981/82 (3.), 1980/81 (6.), 1979/80 (6.), 1978/79 (5.), 1977/78 (4.), 1976/77 (12.), 1975/76 (4.), 1974/75 (8.), 1973/74 (5.), 1972/73 (9.), 1971/72 (8.), 1970/71 (10.), 1968/69 (12.), 1967/68 (5.), 1966/67 (1.), 1965/66 (3.), 1964/65 (4.), 1963/64 (2.), 1962/63 (7.), 1961/62 (7.), 1960/61 (9.), 1959/60 (10.), 1958/59 (9.), 1957/58 (3.), 1956/57 (8.), 1955/56 (9.), 1954/55 (7.), 1953/54 (9.)

Hallescher FC

Nach dem Drittliga-Abstieg 2024 landeten die Hallenser in der Regionalliga auf den Rängen 2 und 4.

Regionalliga Nordost: 2025/26 (4.), 2024/25 (2.)

3. Liga: 2023/24 (17.), 2022/23 (16.), 2021/22 (14.), 2020/21 (9.), 2019/20 (15.), 2018/19 (4.), 2017/18 (13.), 2016/17 (13.), 2015/16 (13.), 2014/15 (10.), 2013/14 (9.), 2012/13 (10.)

Regionalliga Nord: 2011/12 (1.), 2010/11 (5.), 2009/10 (4.), 2008/09 (2.)

NOFV-Oberliga Süd: 2007/08 (1.), 2006/07 (7.), 2005/06 (4.), 2004/05 (4.), 2003/04 (4.), 2002/03 (5.), 2001/02 (7.), 2000/01 (10.), 1997/98 (13.), 1994/95 (16.)

Verbandsliga Sachsen-Anhalt: 1999/00 (1.), 1998/99 (2.), 1996/97 (1.), 1995/96 (7.)

NOFV Oberliga Mitte: 1993/94 (8.), 1992/93 (2.)

2. Bundesliga Süd: 1991/92 (11.)

DDR-Oberliga: 1990/91 (4.), 1989/90 (9.), 1988/89 (9.), 1987/88 (5.), 1983/84 (14.), 1982/83 (11.), 1981/82 (11.), 1980/81 (8.), 1979/80 (7.), 1978/79 (6.), 1977/78 (6.), 1976/77 (11.), 1975/76 (7.), 1974/75 (10.), 1972/73 (12.), 1971/72 (6.), 1970/71 (3.), 1969/70 (9.), 1968/69 (9.), 1967/68 (9.), 1966/67 (9.), 1965/66 (9.), 1963/64 (11.), 1962/63 (6.), 1961/62 (9.), 1960/61 (10.), 1958/59 (11.), 1957/58 (11.), 1954/55 (11.), 1953/54 (7.), 1952/53 (4.), 1951/52 (5.), 1950/51 (1.), 1949/50 (13.)

DDR-Liga: Staffel 2 1986/87 (16.), Staffel 2 1985/86 (16.), Staffel 2 1984/85 (4.), Staffel 3 1973/74 (4.), Staffel 1 1959/60 (1.), Staffel 1 1956/57 (11.), Staffel 1 1955/56 (12.)

BSG Chemie Leipzig

Die Chemiker sind fester Bestandteil der Liga und belegten zuletzt Platz 13.

Regionalliga Nordost: 2025/26 (13.), 2024/25 (14.), 2023/24 (8.), 2022/23 (7.), 2021/22 (9.), 2020/21 (3.), 2019/20 (12.), 2017/18 (16.)

NOFV-Oberliga Süd: 2018/19 (1.), 2016/17 (1.)

Sachsenliga: 2015/16 (1.), 2014/15 (3.), 2012/13 (14.), 2011/12 (7.)

Landesklasse Nord Sachsen: 2013/14 (1.)

DDR-Liga: Staffel 2 1989/90 (6.), Staffel 2 1988/89 (6.), Staffel 2 1987/88 (2.), Staffel 1 1986/87 (9.), Staffel 1 1985/86 (3.), Staffel 3 1982/83 (1.), Staffel 3 1981/82 (4.), Staffel 3 1980/81 (3.), Staffel 3 1978/79 (3.), Staffel 3 1977/78 (3.), Staffel 3 1976/77 (3.), Staffel 3 1974/75 (3.), Staffel 3 1971/72 (1.)

DDR-Oberliga: 1984/85 (13.), 1983/84 (13.), 1979/80 (14.), 1975/76 (11.), 1973/74 (13.), 1972/73 (6.), 1970/71 (13.), 1969/70 (4.), 1968/69 (6.), 1967/68 (10.), 1966/67 (10.), 1965/66 (6.), 1964/65 (3.), 1963/64 (1.), 1962/63 (4.), 1961/62 (5.), 1960/61 (3.), 1959/60 (8.), 1958/59 (8.), 1957/58 (6.), 1956/57 (3.), 1955/56 (5.), 1954/55 (5.), 1953/54 (4.), 1952/53 (1.), 1951/52 (13.), 1950/51 (3.), 1949/50 (12.)

FSV 63 Luckenwalde

Die Luckenwalder sicherten sich in der Saison 2025/2026 den 10. Rang.

Regionalliga Nordost: 2025/26 (10.), 2024/25 (15.), 2023/24 (15.), 2022/23 (13.), 2021/22 (12.), 2020/21 (14.), 2017/18 (18.), 2016/17 (16.), 2015/16 (16.)

NOFV-Oberliga Süd: 2019/20 (1.), 2018/19 (2.), 2011/12 (11.), 2010/11 (6.)

NOFV-Oberliga Nord: 2014/15 (3.), 2013/14 (8.), 2012/13 (5.), 2009/10 (4.)

Brandenburgliga: 2008/09 (1.), 2007/08 (6.), 2006/07 (6.), 2005/06 (13.), 2004/05 (14.), 2003/04 (8.), 2002/03 (7.), 2001/02 (12.)

BFC Dynamo

Der mehrfache DDR-Meister schloss die abgelaufene Saison auf Platz 12 ab.

Regionalliga Nordost: 2025/26 (12.), 2024/25 (8.), 2023/24 (4.), 2022/23 (6.), 2021/22 (1.), 2020/21 (6.), 2019/20 (6.), 2018/19 (12.), 2017/18 (4.), 2016/17 (15.), 2015/16 (4.), 2014/15 (5.), 1999/00 (17.), 1998/99 (8.), 1997/98 (11.), 1996/97 (13.), 1995/96 (13.), 1994/95 (11.)

NOFV-Oberliga Nord: 2013/14 (1.), 2012/13 (3.), 2011/12 (13.), 2010/11 (7.), 2009/10 (2.), 2008/09 (2.), 2007/08 (5.), 2006/07 (10.), 2005/06 (6.), 2004/05 (6.), 2000/01 (1.), 1993/94 (6.)

Berlin-Liga: 2003/04 (1.), 2002/03 (3.)

DDR-Oberliga: 1990/91 (11.), 1989/90 (4.), 1988/89 (2.), 1987/88 (1.), 1986/87 (1.), 1985/86 (1.), 1984/85 (1.), 1983/84 (1.), 1982/83 (1.), 1981/82 (1.), 1980/81 (1.), 1979/80 (1.), 1978/79 (1.), 1977/78 (3.), 1976/77 (2.), 1975/76 (2.), 1974/75 (4.), 1973/74 (6.), 1972/73 (5.), 1971/72 (2.), 1970/71 (9.), 1969/70 (6.), 1968/69 (8.), 1966/67 (11.), 1965/66 (7.), 1964/65 (10.), 1963/64 (7.), 1962/63 (9.), 1961/62 (2.), 1960/61 (2.), 1959/60 (3.), 1958/59 (6.), 1956/57 (12.), 1955/56 (2.), 1954/55 (2.)

DDR-Liga Staffel 1: 1967/68 (1.), 1957/58 (1.)

VSG Altglienicke

Die Berliner haben sich seit Jahren in den Top 10 der Liga etabliert (Platz 6 in 2025/2026).

Regionalliga Nordost: 2025/26 (6.), 2024/25 (9.), 2023/24 (6.), 2022/23 (5.), 2021/22 (4.), 2020/21 (2.), 2019/20 (2.), 2018/19 (14.), 2017/18 (15.)

NOFV-Oberliga Nord: 2016/17 (1.), 2013/14 (7.), 2012/13 (9.)

Berlin-Liga: 2015/16 (1.), 2014/15 (5.), 2011/12 (1.), 2010/11 (2.)

Landesliga Berlin Staffel 1: 2009/10 (2.)

BFC Preussen

Die Berliner verzeichneten mit Rang 8 in der Saison 2025/2026 einen soliden Auftritt in der Regionalliga.

Regionalliga Nordost: 2025/26 (8.)

NOFV-Oberliga Nord: 2024/25 (1.), 2008/09 (15.), 2007/08 (13.), 2006/07 (8.), 2005/06 (11.)

Berlin-Liga: 2023/24 (1.), 2022/23 (13.), 2018/19 (16.), 2017/18 (11.), 2016/17 (8.), 2015/16 (5.), 2011/12 (18.), 2010/11 (15.), 2009/10 (12.), 2004/05 (1.), 2003/04 (3.), 2002/03 (5.), 2001/02 (8.), 2000/01 (2.), 1998/99 (16.), 1997/98 (3.), 1996/97 (12.), 1995/96 (12.), 1994/95 (12.), 1992/93 (14.)

Landesliga Berlin: Staffel 1 2021/22 (2.), Staffel 1 2020/21 (4.), Staffel 1 2019/20 (3.), Staffel 1 2014/15 (1.), Staffel 1 2013/14 (3.), Staffel 2 2012/13 (10.)

Oberliga Berlin: 1990/91 (10.), 1989/90 (14.), 1988/89 (10.), 1987/88 (11.), 1986/87 (9.), 1985/86 (5.), 1984/85 (14.), 1983/84 (8.), 1982/83 (5.), 1981/82 (4.), 1980/81 (1.), 1979/80 (1.), 1978/79 (2.), 1977/78 (2.), 1976/77 (1.), 1975/76 (7.)

Regionalliga Berlin: 1973/74 (11.), 1972/73 (9.)

Greifswalder FC

Die Greifswalder landeten nach Rang 2 in der Saison 2023/2024 und Rang 6 in 2024/2025 zuletzt auf Platz 15.

Regionalliga Nordost: 2025/26 (15.), 2024/25 (6.), 2023/24 (2.), 2022/23 (14.)

NOFV-Oberliga Nord: 2021/22 (1.), 2020/21 (2.), 2019/20 (2.), 2018/19 (3.), 2009/10 (15.), 2008/09 (11.), 2007/08 (4.), 1997/98 (9.), 1993/94 (9.)

Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern: 2017/18 (1.), 2016/17 (2.), 2015/16 (2.), 2014/15 (6.), 2013/14 (9.), 2012/13 (10.), 2011/12 (11.), 2010/11 (11.), 2006/07 (1.), 2005/06 (5.), 2004/05 (8.), 2003/04 (7.)

RSV Eintracht 1949 (Aufsteiger)

Der Neuling feierte in der Saison 2025/2026 die Meisterschaft in der NOFV-Oberliga Süd und damit den erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga.

NOFV-Oberliga Süd: 2025/26 (1.), 2024/25 (4.)

NOFV-Oberliga Nord: 2023/24 (11.), 2022/23 (5.), 2021/22 (11.), 2020/21 (6.)

Brandenburgliga: 2019/20 (1.), 2015/16 (16.), 2014/15 (14.)

Landesliga Nord Brandenburg: 2018/19 (1.), 2017/18 (2.), 2016/17 (3.), 2013/14 (1.), 2012/13 (4.), 2011/12 (4.)

Landesklasse Mitte Brandenburg: 2010/11 (1.), 2009/10 (5.)

SV Tasmania Berlin (Aufsteiger)

Der Meister der NOFV-Oberliga Nord kehrt nach dem Regionalliga-Abstieg 2022 nun in die vierte Liga zurück.