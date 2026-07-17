– Foto: Karina Höppner
Regionalliga Nordost: Wer wird Meister 2026/2027?
FuPa sucht den Meister der Regionalliga Nordost - stimmt jetzt ab und wählt euren Favoriten.
von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Bald beginnt die Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost. Die Vorfreude ist groß. Doch wer wird Meister? Schafft es vielleicht Drittliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue oder steht beispielsweise der amtierende Meister 1. FC Lok Leipzig bei den Fans hoch im Kurs? Kann vielleicht ein Geheimfavorit oder sogar ein Aufsteiger überraschen? Stimmt nachfolgend ab:
Das Auftaktprogramm der Regionalliga Nordost
1. Spieltag
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - BFC Dynamo
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - 1. FC Lokomotive Leipzig
Sa., 25.07.26 14:00 Uhr Hertha BSC II - Chemnitzer FC
Sa., 25.07.26 14:00 Uhr BFC Preussen - RSV Eintracht 1949
Sa., 25.07.26 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - SV Tasmania Berlin
Sa., 25.07.26 14:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - VSG Altglienicke
So., 26.07.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau
So., 26.07.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - Hallescher FC
So., 26.07.26 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - SV Babelsberg 03
2. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Chemnitzer FC - BFC Preussen
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SV Tasmania Berlin - FC Erzgebirge Aue
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FSV Zwickau - Greifswalder FC
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - Hertha BSC II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - FSV 63 Luckenwalde
Sa., 01.08.26 16:00 Uhr BFC Dynamo - BSG Chemie Leipzig
So., 02.08.26 14:00 Uhr Hallescher FC - FC Rot-Weiß Erfurt
So., 02.08.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - 1. FC Magdeburg II
3. Spieltag
Di., 04.08.26 19:00 Uhr Hertha BSC II - Greifswalder FC
Di., 04.08.26 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - VSG Altglienicke
Di., 04.08.26 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - RSV Eintracht 1949
Di., 04.08.26 19:00 Uhr Chemnitzer FC - FSV Zwickau
Di., 04.08.26 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - FSV 63 Luckenwalde
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr BFC Preussen - 1. FC Lokomotive Leipzig
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - Hallescher FC
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - SV Tasmania Berlin
Do., 06.08.26 19:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - BFC Dynamo