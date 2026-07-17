Regionalliga Nordost: Wer wird Meister 2026/2027? FuPa sucht den Meister der Regionalliga Nordost - stimmt jetzt ab und wählt euren Favoriten. von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karina Höppner

Bald beginnt die Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost. Die Vorfreude ist groß. Doch wer wird Meister? Schafft es vielleicht Drittliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue oder steht beispielsweise der amtierende Meister 1. FC Lok Leipzig bei den Fans hoch im Kurs? Kann vielleicht ein Geheimfavorit oder sogar ein Aufsteiger überraschen? Stimmt nachfolgend ab:

Wird geladen… Das Auftaktprogramm der Regionalliga Nordost 1. Spieltag

Fr., 24.07.26 19:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - BFC Dynamo

Fr., 24.07.26 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - 1. FC Lokomotive Leipzig

Sa., 25.07.26 14:00 Uhr Hertha BSC II - Chemnitzer FC

Sa., 25.07.26 14:00 Uhr BFC Preussen - RSV Eintracht 1949

Sa., 25.07.26 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - SV Tasmania Berlin

Sa., 25.07.26 14:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - VSG Altglienicke

So., 26.07.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau

So., 26.07.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - Hallescher FC

So., 26.07.26 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - SV Babelsberg 03





2. Spieltag

Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Chemnitzer FC - BFC Preussen

Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena

Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SV Tasmania Berlin - FC Erzgebirge Aue

Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FSV Zwickau - Greifswalder FC

Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - Hertha BSC II

Sa., 01.08.26 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - FSV 63 Luckenwalde

Sa., 01.08.26 16:00 Uhr BFC Dynamo - BSG Chemie Leipzig

So., 02.08.26 14:00 Uhr Hallescher FC - FC Rot-Weiß Erfurt

So., 02.08.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - 1. FC Magdeburg II



3. Spieltag

Di., 04.08.26 19:00 Uhr Hertha BSC II - Greifswalder FC

Di., 04.08.26 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - VSG Altglienicke

Di., 04.08.26 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - RSV Eintracht 1949

Di., 04.08.26 19:00 Uhr Chemnitzer FC - FSV Zwickau

Di., 04.08.26 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - FSV 63 Luckenwalde

Mi., 05.08.26 19:00 Uhr BFC Preussen - 1. FC Lokomotive Leipzig

Mi., 05.08.26 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - Hallescher FC

Mi., 05.08.26 19:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - SV Tasmania Berlin

Do., 06.08.26 19:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - BFC Dynamo