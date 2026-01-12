Regionalliga Nordost: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

BSG Chemie LeipzigTrainer:
Alexander SchmidtZugänge:
Christian Sobottka (Vereinslos), Jan Effner (BSG Chemie Leipzig), Marcus Jeckel (Karrierepause), Alexander Schmidt (Karrierepause), Marcel Bergmann (1. FC Lokomotive Leipzig) Abgänge:
Adrian Alipour (Karrierepause), Marcus Wolf (Zusammenarbeit beendet), Uwe Thomas (Rücktritt), Daniel Heinze (Rücktritt) Chemnitzer FCTrainer:
Benjamin DudaZugänge:
keineAbgänge:
keineFC Carl Zeiss JenaTrainer:
Volkan UlucZugänge:
keineAbgänge:
keineFC EilenburgTrainer:
Kevin RodewaldZugänge:
keineAbgänge:
keineFC Hertha 03 ZehlendorfTrainer:
Tilman KäpnickZugänge:
Diren-Mehmet Günay (Greifswalder FC) Abgänge:
Steven Roßbach (Tennis Borussia Berlin), Mohammad Moradi (Ziel unbekannt) FC Rot-Weiß ErfurtTrainer:
Fabian GerberZugänge:
Lucas Falcao (FC Haka (Finnland)) Abgänge:
Boris Kehayov (FC Gießen), Artur Golubytskij (SSVg Velbert), Ömer Uzun (Vertrag aufgelöst) FSV 63 LuckenwaldeTrainer:
Michael BrauneZugänge:
keineAbgänge:
keineFSV ZwickauTrainer:
Rico SchmittZugänge:
Joshua Putze (vereinslos) Abgänge:
Felix Pilger (ZFC Meuselwitz) Greifswalder FCZugänge:
keineAbgänge:
Diren-Mehmet Günay (FC Hertha 03 Zehlendorf) Hallescher FCTrainer:
Robert SchröderZugänge:
keineAbgänge:
keineHertha BSC IITrainer:
Rejhan HasanovicZugänge:
keineAbgänge:
Timur Kesim (RW Oberhausen) SV Babelsberg 03Trainer:
Johannes Paul LauZugänge:
keineAbgänge:
Ronny Ermel (Zusammenarbeit beendet) VSG AltglienickeTrainer:
Ersan ParlatanZugänge:
Mehmet Ibrahimi (vereinslos), Nikos Zografakis (Athens Kallithea (GRE)), Erik Tallig (FC Energie Cottbus), Jonas Weik (vereinslos) Abgänge:
Ben Wagner (BSV Eintracht Mahlsdorf) ZFC MeuselwitzTrainer:
Georg-Martin LeopoldZugänge:
Felix Pilger (FSV Zwickau) Abgänge:
keine
