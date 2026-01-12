Regionalliga Nordost: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

 2026-01-09T09:36:09.492Z

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Regionalliga Nordost wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

1. FC Lokomotive Leipzig
Trainer: Jochen Seitz
Zugänge: Filip Kusic (Vereinslos)
Abgänge: Marcel Bergmann (BSG Chemie Leipzig)

1. FC Magdeburg II
Trainer: Daniel Wölfel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

BFC Dynamo
Trainer: Sven Körner
Zugänge: Sven Körner (BFC Dynamo)
Abgänge: Dennis Kutrieb (Entlassung), Sven Körner (BFC Dynamo), Fatih Baca (SV Tasmania Berlin)

BFC Preussen
Trainer: Daniel Volbert
Zugänge: keine
Abgänge: Stephan Brehmer (SV Wilhelmshaven)

BSG Chemie Leipzig
Trainer: Alexander Schmidt
Zugänge: Christian Sobottka (Vereinslos), Jan Effner (BSG Chemie Leipzig), Marcus Jeckel (Karrierepause), Alexander Schmidt (Karrierepause), Marcel Bergmann (1. FC Lokomotive Leipzig)
Abgänge: Adrian Alipour (Karrierepause), Marcus Wolf (Zusammenarbeit beendet), Uwe Thomas (Rücktritt), Daniel Heinze (Rücktritt)

Chemnitzer FC
Trainer: Benjamin Duda
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Carl Zeiss Jena
Trainer: Volkan Uluc
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Eilenburg
Trainer: Kevin Rodewald
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Hertha 03 Zehlendorf
Trainer: Tilman Käpnick
Zugänge: Diren-Mehmet Günay (Greifswalder FC)
Abgänge: Steven Roßbach (Tennis Borussia Berlin), Mohammad Moradi (Ziel unbekannt)

FC Rot-Weiß Erfurt
Trainer: Fabian Gerber
Zugänge: Lucas Falcao (FC Haka (Finnland))
Abgänge: Boris Kehayov (FC Gießen), Artur Golubytskij (SSVg Velbert), Ömer Uzun (Vertrag aufgelöst)

FSV 63 Luckenwalde
Trainer: Michael Braune
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Zwickau
Trainer: Rico Schmitt
Zugänge: Joshua Putze (vereinslos)
Abgänge: Felix Pilger (ZFC Meuselwitz)

Greifswalder FC
Zugänge: keine
Abgänge: Diren-Mehmet Günay (FC Hertha 03 Zehlendorf)

Hallescher FC
Trainer: Robert Schröder
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Hertha BSC II
Trainer: Rejhan Hasanovic
Zugänge: keine
Abgänge: Timur Kesim (RW Oberhausen)

SV Babelsberg 03
Trainer: Johannes Paul Lau
Zugänge: keine
Abgänge: Ronny Ermel (Zusammenarbeit beendet)

VSG Altglienicke
Trainer: Ersan Parlatan
Zugänge: Mehmet Ibrahimi (vereinslos), Nikos Zografakis (Athens Kallithea (GRE)), Erik Tallig (FC Energie Cottbus), Jonas Weik (vereinslos)
Abgänge: Ben Wagner (BSV Eintracht Mahlsdorf)

ZFC Meuselwitz
Trainer: Georg-Martin Leopold
Zugänge: Felix Pilger (FSV Zwickau)
Abgänge: keine

