Regionalliga Nordost: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Regionalliga Nordost wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
1. FC Lokomotive Leipzig
Trainer: Jochen Seitz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
1. FC Magdeburg II
Trainer: Daniel Wölfel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
BFC Dynamo
Trainer: Sven Körner
Zugänge: Sven Körner (BFC Dynamo)
Abgänge: Dennis Kutrieb (Entlassung), Sven Körner (BFC Dynamo)
BFC Preussen
Trainer: Daniel Volbert
Zugänge: keine
Abgänge: Stephan Brehmer (SV Wilhelmshaven)
BSG Chemie Leipzig
Trainer: Christian Sobottka
Zugänge: Christian Sobottka (Vereinslos), Jan Effner (BSG Chemie Leipzig)
Abgänge: Adrian Alipour (Zusammenarbeit beendet), Marcus Wolf (Zusammenarbeit beendet), Uwe Thomas (Rücktritt), Daniel Heinze (Rücktritt)
Chemnitzer FC
Trainer: Benjamin Duda
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Carl Zeiss Jena
Trainer: Volkan Uluc
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Eilenburg
Trainer: Kevin Rodewald
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Hertha 03 Zehlendorf
Trainer: Tilman Käpnick
Zugänge: keine
Abgänge: Steven Roßbach (Tennis Borussia Berlin)
FC Rot-Weiß Erfurt
Trainer: Fabian Gerber
Zugänge: Lucas Falcao (FC Haka (Finnland))
Abgänge: Boris Kehayov (FC Gießen), Artur Golubytskij (SSVg Velbert)
FSV 63 Luckenwalde
Trainer: Michael Braune
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Zwickau
Trainer: Rico Schmitt
Zugänge: Joshua Putze (vereinslos)
Abgänge: keine
Greifswalder FC
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Hallescher FC
Trainer: Robert Schröder
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Hertha BSC II
Trainer: Rejhan Hasanovic
Zugänge: keine
Abgänge: Timur Kesim (RW Oberhausen)
SV Babelsberg 03
Trainer: Johannes Paul Lau
Zugänge: keine
Abgänge: Ronny Ermel (Zusammenarbeit beendet)
VSG Altglienicke
Trainer: Ersan Parlatan
Zugänge: Mehmet Ibrahimi (vereinslos)
Abgänge: keine
ZFC Meuselwitz
Trainer: Georg-Martin Leopold
Zugänge: keine
Abgänge: keine
