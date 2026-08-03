Regionalliga Nordost vor Flutlichtwoche: Chemnitz erwartet Zwickau Regionalliga Nordost: Die Übersicht aller Partien des 3. Spieltags. von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Der 3. Spieltag der Regionalliga Nordost wird als Englische Woche vollständig unter der Woche und am Abend ausgetragen. Die sportliche Fallhöhe ist in dieser Saison größer: Der neue Meister steigt direkt in die 3. Liga auf, eine Aufstiegsrelegation gibt es nicht. Am Tabellenende steigen zwei Mannschaften direkt ab. Nach zwei Runden führt der Chemnitzer FC als einziges Team mit sechs Punkten. Hertha BSC II und die VSG Altglienicke haben allerdings erst eine Partie absolviert.

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Morgen, 19:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II Greifswalder FC Greifswalder FC 19:00 PUSH

Für Hertha BSC II beginnt die Englische Woche mit einer schwierigen Standortbestimmung. Die Berliner haben bislang erst eine Begegnung absolviert und diese mit 0:4 gegen den Chemnitzer FC verloren. Mit null Punkten und 0:4 Toren stehen sie auf Rang 15. Die Tabelle ist wegen der geringeren Zahl an Spielen nur eingeschränkt vergleichbar, doch der erste Auftritt hat Hertha sofort unter Zugzwang gesetzt. Der Greifswalder FC reist dagegen ungeschlagen an. Auf das 2:2 gegen den Halleschen FC folgte ein überzeugendes 3:0 beim FSV Zwickau. Mit vier Punkten und 5:2 Toren liegt Greifswald auf Rang vier. Während Hertha nach dem deutlichen Fehlstart Stabilität finden muss, kann der Gast seinen gelungenen Saisonbeginn weiter veredeln. Unter dem Flutlicht eines Wochenspieltags treffen damit eine Mannschaft mit Nachholbedarf und eines der frühen Überraschungsteams aufeinander.

Morgen, 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 VSG Altglienicke VSG Altglienicke 19:00 PUSH

Der SV Babelsberg 03 musste am zweiten Spieltag einen besonders schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. Nach dem 2:0-Erfolg bei der BSG Chemie Leipzig verlor Babelsberg gegen den FC Carl Zeiss Jena durch ein Gegentor in der fünften Minute der Nachspielzeit mit 0:1. Drei Punkte und 2:1 Tore bedeuten Rang acht. Der gute Auftakt ist damit nicht entwertet, doch die erste Euphorie erhielt einen späten Dämpfer. Die VSG Altglienicke hat erst eine Partie bestritten. Das 3:3 beim FC Erzgebirge Aue brachte einen Punkt und Rang 13. Altglienicke lag in Aue zwischenzeitlich vorne, geriet später erneut in Rückstand und rettete noch den Ausgleich. Da die Mannschaft ihre Heimspiele weiterhin in Fürstenwalde austrägt, ist die Partie in Babelsberg ein reguläres Auswärtsspiel. Für beide Teams bietet der Abend die Gelegenheit, sich in der noch engen Tabellenmitte nach oben zu orientieren.

Der 1. FC Magdeburg II hat sich mit acht Treffern in zwei Spielen an die Spitze der offensiven Rangordnung gesetzt. Nach dem 5:1 gegen den SV Tasmania Berlin erkämpfte sich Magdeburg beim 1. FC Lokomotive Leipzig ein 3:3. Die Mannschaft lag dort bereits 1:3 zurück, stellte den Ausgleich aber innerhalb weniger Minuten her. Mit vier Punkten und 8:4 Toren steht die Magdeburger Reserve auf Rang zwei. Beim FSV 63 Luckenwalde ist die Lage bereits deutlich angespannter. Auf das 1:3 gegen Lokomotive Leipzig folgte ein 0:3 bei RSV Eintracht 1949. Luckenwalde ist mit null Punkten und 1:6 Toren Vorletzter. Der Gastgeber kann seine frühe Position in der Spitzengruppe festigen, während der FSV dringend den ersten Ertrag benötigt. Gerade in einer Englischen Woche droht ein Fehlstart schnell zu einer schweren Last zu werden.

Morgen, 19:00 Uhr Chemnitzer FC Chemnitzer FC FSV Zwickau FSV Zwickau 19:00 live PUSH

Der Chemnitzer FC ist die makellose Mannschaft der ersten beiden Spieltage. Dem 4:0 bei Hertha BSC II folgte ein 3:0 gegen den BFC Preussen. Sieben Tore, kein Gegentreffer und sechs Punkte machen Chemnitz zum Tabellenführer. Der zweite Sieg wurde unmittelbar nach der Pause auf den Weg gebracht und erst in der Nachspielzeit endgültig abgerundet. Die Mannschaft hat damit früh einen Maßstab gesetzt. Der FSV Zwickau kommt mit widersprüchlichen Eindrücken. Zum Auftakt gewann Zwickau 2:1 beim FC Carl Zeiss Jena, anschließend folgte zu Hause ein klares 0:3 gegen den Greifswalder FC. Drei Punkte und 2:4 Tore bedeuten Rang elf. In Chemnitz wartet nun der bislang stabilste Gegner der Liga. Für den Spitzenreiter geht es um die Verteidigung des perfekten Starts, für Zwickau um die Antwort auf den ersten deutlichen Rückschlag.

Morgen, 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena RSV Eintracht 1949 RSV Eintracht 1949 19:00 live PUSH

Der FC Carl Zeiss Jena hat nach der Auftaktniederlage gegen den FSV Zwickau eine späte Reaktion gezeigt. Beim SV Babelsberg 03 gelang in der fünften Minute der Nachspielzeit der entscheidende Treffer zum 1:0. Jena steht nun mit drei Punkten und 2:2 Toren auf Rang neun. Der Erfolg verhinderte einen Fehlstart, ließ aber zugleich erkennen, wie hart die ersten Punkte erarbeitet werden mussten. Aufsteiger RSV Eintracht 1949 reist ungeschlagen nach Jena. Dem 1:1 beim BFC Preussen folgte ein 3:0 gegen den FSV 63 Luckenwalde, obwohl der RSV ab der 51. Minute nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl spielte. Vier Punkte und 4:1 Tore bedeuten Rang fünf. Seine Heimspiele bestreitet der Aufsteiger im Preussen-Stadion in Berlin, an diesem Abend muss er jedoch auswärts bestehen. Jena trifft damit auf einen Neuling, der früh bemerkenswerte Widerstandskraft gezeigt hat.

Mi., 05.08.2026, 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig Hallescher FC Hallescher FC 19:00 live PUSH

Die BSG Chemie Leipzig steht nach zwei Spieltagen ohne Punkt und ohne eigenen Treffer da. Sowohl gegen den SV Babelsberg 03 als auch beim BFC Dynamo verlor Chemie mit 0:2. Mit 0:4 Toren liegt die Mannschaft auf Rang 16. Noch ist die Saison jung, doch der dritte Auftritt erhält bereits den Charakter einer Reaktion auf einen vollständig misslungenen Start. Der Hallesche FC ist zwar ebenfalls noch sieglos, aber ungeschlagen. Nach dem 2:2 beim Greifswalder FC spielte Halle gegen den FC Rot-Weiß Erfurt 1:1. Den Sieg gab der HFC durch einen Ausgleich in der ersten Minute der Nachspielzeit aus der Hand. Zwei Punkte und 3:3 Tore bedeuten Rang zwölf. Während Halle aus zwei Remis endlich einen Sieg formen will, kämpft Chemie darum, den ersten Treffer und den ersten Punkt dieser Saison zu erzwingen.

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat seine starke Auftaktwirkung auch in Halle nicht vollständig verloren. Nach dem 4:1 gegen den BFC Dynamo rettete Erfurt beim Halleschen FC in der ersten Minute der Nachspielzeit ein 1:1. Der späte Ausgleich wurde von einer Gelb-Roten Karte wegen Jubelns begleitet. Mit vier Punkten und 5:2 Toren steht Erfurt auf Rang drei und gehört zur noch ungeschlagenen Spitzengruppe. Für den SV Tasmania Berlin verlief der Einstieg in die Regionalliga dagegen äußerst schwer. Der Aufsteiger verlor zunächst 1:5 beim 1. FC Magdeburg II und anschließend zu Hause 0:2 gegen den FC Erzgebirge Aue. Null Punkte und 1:7 Tore bedeuten den letzten Tabellenplatz. Erfurt kann den Druck auf Tabellenführer Chemnitz erhöhen. Tasmania braucht nach zwei Niederlagen vor allem defensive Sicherheit, um nicht schon in der ersten Englischen Woche den Anschluss zu verlieren.

Der BFC Preussen wartet noch auf den ersten Saisonsieg. Nach dem 1:1 gegen RSV Eintracht 1949 folgte eine 0:3-Niederlage beim Chemnitzer FC. Mit einem Punkt und 1:4 Toren steht Preussen auf Rang 14. Beim Tabellenführer hielt die Mannschaft die erste Hälfte ohne Gegentor durch, geriet aber unmittelbar nach der Pause entscheidend ins Hintertreffen. Der 1. FC Lokomotive Leipzig kommt mit vier Punkten und 6:4 Toren als Tabellensechster nach Berlin. Nach dem 3:1 in Luckenwalde führte Lok gegen den 1. FC Magdeburg II bereits 3:1, musste sich aber noch mit einem 3:3 begnügen. Der neue direkte Aufstieg verschärft für den Meister der vergangenen Saison die Bedeutung jedes Punktverlusts. Preussen kann die erste Englische Woche für einen Befreiungsschlag nutzen, Lok darf eine weitere verspielte Gelegenheit im frühen Titelrennen kaum leichtfertig hinnehmen.

Do., 06.08.2026, 19:00 Uhr FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue BFC Dynamo BFC Dynamo 19:00 live PUSH