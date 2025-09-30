Regionalliga Nordost und NOFV-Oberliga: Die Top-Torjäger im Fokus

Regionalliga Nordost

Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke) 9 Tore

Obed Chidindu Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt) 7 Tore

Ayodele Adetula (1. FC Lokomotive Leipzig) 5 Tore

Osman Atilgan (Greifswalder FC) 5 Tore

Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig) 5 Tore

Luis Müller (SV Babelsberg 03) 5 Tore

Tino Schmidt (SV Babelsberg 03) 5 Tore

Dejan Bozic (Chemnitzer FC) 4 Tore

Sofiene Rachid Jannene (FSV 63 Luckenwalde) 4 Tore

Marco Wolf (FC Rot-Weiß Erfurt) 4 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

NOFV-Oberliga Nord

Abdulkadir Beyazit (Berliner AK) 7 Tore

Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin) 6 Tore

Sebastian Reiniger (SV Lichtenberg 47) 6 Tore

Nils Wilko Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf) 6 Tore

Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg) 5 Tore

Kevin Coleman (TuS Makkabi Berlin) 4 Tore

Randy Dei (SG Dynamo Schwerin) 4 Tore

Konstantinos Grigoriadis (SV Tasmania Berlin) 4 Tore

Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg) 4 Tore

Manuel Härtel (TSG Neustrelitz) 4 Tore

Ebrima Jobe (Tennis Borussia Berlin) 4 Tore

Evgeni Pataman (FC Anker Wismar) 4 Tore

Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg) 4 Tore

Alessandro Schulz (F.C. Hansa Rostock II) 4 Tore

Furkan Yildirim (Berliner AK) 4 Tore

---

NOFV-Oberliga Süd

Jegor Jagupov (VfL Halle 1896) 7 Tore

Joel Marks (VfL Halle 1896) 5 Tore

Tyron Profis (VFC Plauen) 5 Tore

Sven Rupprecht (FC Einheit Rudolstadt) 5 Tore

Bruno Schiemann (SC Freital) 5 Tore

Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt) 4 Tore

Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt) 4 Tore

Philip Weidauer (SC Freital) 4 Tore

