Allgemeines
Regionalliga Nordost und NOFV-Oberliga: Die Top-Torjäger im Fokus

Hier gibt es einen Überblick auf die Torjägerlisten von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd.

Den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.

Regionalliga Nordost

Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke) 9 Tore
Obed Chidindu Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt) 7 Tore
Ayodele Adetula (1. FC Lokomotive Leipzig) 5 Tore
Osman Atilgan (Greifswalder FC) 5 Tore
Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig) 5 Tore
Luis Müller (SV Babelsberg 03) 5 Tore
Tino Schmidt (SV Babelsberg 03) 5 Tore
Dejan Bozic (Chemnitzer FC) 4 Tore
Sofiene Rachid Jannene (FSV 63 Luckenwalde) 4 Tore
Marco Wolf (FC Rot-Weiß Erfurt) 4 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

NOFV-Oberliga Nord

Abdulkadir Beyazit (Berliner AK) 7 Tore
Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin) 6 Tore
Sebastian Reiniger (SV Lichtenberg 47) 6 Tore
Nils Wilko Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf) 6 Tore
Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg) 5 Tore
Kevin Coleman (TuS Makkabi Berlin) 4 Tore
Randy Dei (SG Dynamo Schwerin) 4 Tore
Konstantinos Grigoriadis (SV Tasmania Berlin) 4 Tore
Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg) 4 Tore
Manuel Härtel (TSG Neustrelitz) 4 Tore
Ebrima Jobe (Tennis Borussia Berlin) 4 Tore
Evgeni Pataman (FC Anker Wismar) 4 Tore
Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg) 4 Tore
Alessandro Schulz (F.C. Hansa Rostock II) 4 Tore
Furkan Yildirim (Berliner AK) 4 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

NOFV-Oberliga Süd

Jegor Jagupov (VfL Halle 1896) 7 Tore
Joel Marks (VfL Halle 1896) 5 Tore
Tyron Profis (VFC Plauen) 5 Tore
Sven Rupprecht (FC Einheit Rudolstadt) 5 Tore
Bruno Schiemann (SC Freital) 5 Tore
Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt) 4 Tore
Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt) 4 Tore
Philip Weidauer (SC Freital) 4 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

