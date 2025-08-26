Regionalliga Nordost und NOFV-Oberliga: Das sind die Top-Torjäger

Den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
Konstantinos Grigoriadis (SV Tasmania Berlin) 3 Tore
Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg) 3 Tore
Evgeni Pataman (FC Anker Wismar) 3 Tore
Nils Wilko Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf) 3 Tore
Mohand Almansori (SG Dynamo Schwerin) 2 Tore
Peterson Appiah (SV Siedenbollentin) 2 Tore
Abdulkadir Beyazit (Berliner AK) 2 Tore
Irfan Brando (SG Union 1919 Klosterfelde) 2 Tore
Malik Ceesay (Tennis Borussia Berlin) 2 Tore
Kevin Coleman (TuS Makkabi Berlin) 2 Tore
Randy Dei (SG Dynamo Schwerin) 2 Tore
Christian Gawe (SV Lichtenberg 47) 2 Tore
Hannes Graf (SV Lichtenberg 47) 2 Tore
Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg) 2 Tore
Ebrima Jobe (Tennis Borussia Berlin) 2 Tore
Anrijs Tomass Kmetjuks (TSG Neustrelitz) 2 Tore
Lukas Möller (SV Siedenbollentin) 2 Tore
Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg) 2 Tore
Michel Sobek (SG Union 1919 Klosterfelde) 2 Tore
Abdoul Karim Soumah (TuS Makkabi Berlin) 2 Tore
Matheo Venohr (F.C. Hansa Rostock II) 2 Tore
