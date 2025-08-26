Regionalliga Nordost und NOFV-Oberliga: Das sind die Top-Torjäger

Regionalliga Nordost

Osman Atilgan (Greifswalder FC) 4 Tore

Sofiene Rachid Jannene (FSV 63 Luckenwalde) 3 Tore

Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke) 3 Tore

Obed Chidindu Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt) 3 Tore

Ayodele Adetula (1. FC Lokomotive Leipzig) 2 Tore

Magnus Baars (1. FC Magdeburg II) 2 Tore

Julien Damelang (Hallescher FC) 2 Tore

Soufian Gouram (Hertha BSC II) 2 Tore

Tim Luis Maciejewski (FSV 63 Luckenwalde/BFC Dynamo) 2 Tore

Leandro Putaro (BFC Dynamo) 2 Tore

Niclas Stierlin (Hallescher FC) 2 Tore

NOFV-Oberliga Nord

Konstantinos Grigoriadis (SV Tasmania Berlin) 3 Tore

Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg) 3 Tore

Evgeni Pataman (FC Anker Wismar) 3 Tore

Nils Wilko Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf) 3 Tore

Mohand Almansori (SG Dynamo Schwerin) 2 Tore

Peterson Appiah (SV Siedenbollentin) 2 Tore

Abdulkadir Beyazit (Berliner AK) 2 Tore

Irfan Brando (SG Union 1919 Klosterfelde) 2 Tore

Malik Ceesay (Tennis Borussia Berlin) 2 Tore

Kevin Coleman (TuS Makkabi Berlin) 2 Tore

Randy Dei (SG Dynamo Schwerin) 2 Tore

Christian Gawe (SV Lichtenberg 47) 2 Tore

Hannes Graf (SV Lichtenberg 47) 2 Tore

Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg) 2 Tore

Ebrima Jobe (Tennis Borussia Berlin) 2 Tore

Anrijs Tomass Kmetjuks (TSG Neustrelitz) 2 Tore

Lukas Möller (SV Siedenbollentin) 2 Tore

Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg) 2 Tore

Michel Sobek (SG Union 1919 Klosterfelde) 2 Tore

Abdoul Karim Soumah (TuS Makkabi Berlin) 2 Tore

Matheo Venohr (F.C. Hansa Rostock II) 2 Tore

NOFV-Oberliga Süd

Jegor Jagupov (VfL Halle 1896) 5 Tore

Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt) 4 Tore

Joel Marks (VfL Halle 1896) 3 Tore

Saheed Mustapha (RSV Eintracht 1949) 3 Tore

Samyr Farkas (SG Union Sandersdorf) 2 Tore

Tim Göth (RSV Eintracht 1949) 2 Tore

Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt) 2 Tore

Andy Hebler (VfB 1921 Krieschow) 2 Tore

Julien Hentsch (FSV Budissa Bautzen) 2 Tore

Nyger Hunter (FC Einheit Wernigerode) 2 Tore

Jannik Käppler (FSV Budissa Bautzen) 2 Tore

Jonas Mack (VfB Empor Glauchau) 2 Tore

Miguel Pereira Rodrigues (VfB 1921 Krieschow) 2 Tore

Tyron Profis (VFC Plauen) 2 Tore

Sven Rupprecht (FC Einheit Rudolstadt) 2 Tore

Bruno Schiemann (SC Freital) 2 Tore

