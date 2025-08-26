 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Junghanns

Regionalliga Nordost und NOFV-Oberliga: Das sind die Top-Torjäger

Hier gibt es einen Überblick auf die Torjägerlisten von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd.

Den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.

Regionalliga Nordost

Osman Atilgan (Greifswalder FC) 4 Tore
Sofiene Rachid Jannene (FSV 63 Luckenwalde) 3 Tore
Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke) 3 Tore
Obed Chidindu Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt) 3 Tore
Ayodele Adetula (1. FC Lokomotive Leipzig) 2 Tore
Magnus Baars (1. FC Magdeburg II) 2 Tore
Julien Damelang (Hallescher FC) 2 Tore
Soufian Gouram (Hertha BSC II) 2 Tore
Tim Luis Maciejewski (FSV 63 Luckenwalde/BFC Dynamo) 2 Tore
Leandro Putaro (BFC Dynamo) 2 Tore
Niclas Stierlin (Hallescher FC) 2 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

NOFV-Oberliga Nord

Konstantinos Grigoriadis (SV Tasmania Berlin) 3 Tore
Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg) 3 Tore
Evgeni Pataman (FC Anker Wismar) 3 Tore
Nils Wilko Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf) 3 Tore
Mohand Almansori (SG Dynamo Schwerin) 2 Tore
Peterson Appiah (SV Siedenbollentin) 2 Tore
Abdulkadir Beyazit (Berliner AK) 2 Tore
Irfan Brando (SG Union 1919 Klosterfelde) 2 Tore
Malik Ceesay (Tennis Borussia Berlin) 2 Tore
Kevin Coleman (TuS Makkabi Berlin) 2 Tore
Randy Dei (SG Dynamo Schwerin) 2 Tore
Christian Gawe (SV Lichtenberg 47) 2 Tore
Hannes Graf (SV Lichtenberg 47) 2 Tore
Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg) 2 Tore
Ebrima Jobe (Tennis Borussia Berlin) 2 Tore
Anrijs Tomass Kmetjuks (TSG Neustrelitz) 2 Tore
Lukas Möller (SV Siedenbollentin) 2 Tore
Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg) 2 Tore
Michel Sobek (SG Union 1919 Klosterfelde) 2 Tore
Abdoul Karim Soumah (TuS Makkabi Berlin) 2 Tore
Matheo Venohr (F.C. Hansa Rostock II) 2 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

NOFV-Oberliga Süd

Jegor Jagupov (VfL Halle 1896) 5 Tore
Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt) 4 Tore
Joel Marks (VfL Halle 1896) 3 Tore
Saheed Mustapha (RSV Eintracht 1949) 3 Tore
Samyr Farkas (SG Union Sandersdorf) 2 Tore
Tim Göth (RSV Eintracht 1949) 2 Tore
Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt) 2 Tore
Andy Hebler (VfB 1921 Krieschow) 2 Tore
Julien Hentsch (FSV Budissa Bautzen) 2 Tore
Nyger Hunter (FC Einheit Wernigerode) 2 Tore
Jannik Käppler (FSV Budissa Bautzen) 2 Tore
Jonas Mack (VfB Empor Glauchau) 2 Tore
Miguel Pereira Rodrigues (VfB 1921 Krieschow) 2 Tore
Tyron Profis (VFC Plauen) 2 Tore
Sven Rupprecht (FC Einheit Rudolstadt) 2 Tore
Bruno Schiemann (SC Freital) 2 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

