Regionalliga Nordost: Trio mit Titelchance, hinten wird gezittert

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Die Regionalliga Nordost steuert dem Saisonende entgegen. Der 31. Spieltag ist vorbei und es stehen nur noch die drei letzten Spieltage an. Einige Entscheidungen in Sachen Meisterschaft und Abstieg sind gefallen bzw. stehen kurz davor. FuPa beleuchtet die Lage für euch.

Die Frage nach dem Meister der laufenden Saison 2026/2027 kann noch nicht beantwortet werden. Der 1. FC Lok Leipzig führt die Tabelle mit einem großen Vorsprung an. Genauer gesagt sind es fünf Punkte Vorsprung vor dem FC Carl Zeiss Jena. Eine Minichance hat auch noch der Hallesche FC, der mit acht Punkten Rückstand auf dem dritten Tabellenplatz steht. Alle Trümpfe hat jedoch der 1. FC Lok Leipzig in der Hand, zumal das Team auch das beste Torverhältnis des Spitzentrios hat: 1. FC Lok Leipzig (+34), FC Carl Zeiss Jena (+25) und Hallescher FC (+27). Alle anderen Mannschaften hinter dem Spitzentrio haben keine Chance auf den Titelgewinn in der Regionalliga Nordost.

Nicht ganz so einfach ist es mit der Frage der Absteiger. Dafür muss zunächst auf die 3. Liga geschaut werden. Denn: Die Anzahl der Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Nordost hat entscheidende Auswirkungen auf die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga. Fest steht bereits, dass der FC Erzgebirge Aue aus der 3. Liga in den Nordosten absteigt. Es wird kein weiteres Team aus dem Nordosten hinzukommen. Somit gäbe es zwei oder drei Absteiger aus der Regionalliga Nordost.

Szenario 1: 3 Absteiger

Das Szenario mit drei Absteigern aus der Regionalliga Nordost würde nur dann kommen, wenn der Meister der Regionalliga Nordost in den Aufstiegsspielen mit dem Meister der Regionalliga Bayern nicht den Sprung in die 3. Liga schaffen sollte. Fest steht, dass der Tabellenletzte FC Hertha 03 Zehlendorf aus der Regionalliga Nordost absteigen wird. Mit 14 Punkten kann nicht mehr der Sprung auf den 15. Platz geschafft werden. Im Abstiegsstrudel stecken der FC Eilenburg (23 Punkte), der Greifswalder FC (31 Punkte), der ZFC Meuselwitz (32 Punkte), die BSG Chemie Leipzig (34 Punkte), der SV Babelsberg 03 (35 Punkte), der BFC Dynamo (36 Punkte), Hertha BSC II (39 Punkte) und der FSV 63 Luckenwalde (39 Punkte).

Szenario 2: 2 Absteiger

Das Szenario mit zwei Absteigern aus der Regionalliga Nordost würde nur dann kommen, wenn der Meister der Regionalliga Nordost in den Aufstiegsspielen mit dem Meister der Regionalliga Bayern den Sprung in die 3. Liga schaffen sollte. Der FC Hertha 03 Zehlendorf ist auch bei diesem Szenerio bereits abgestiegen. Der FC Eilenburg (23 Punkte), der Greifswalder FC (31 Punkte) und der ZFC Meuselwitz (32 Punkte) müssten dann zittern. Die anderen Mannschaften davor wären bereits gerettet. Für genug Spannung ist also in den letzten drei Spieltagen gesorgt, zumal Gewissheit über der Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Nordost erst nach den Aufstiegsspielen zur 3. Liga herrscht.

Szenario 3: 1 Absteiger

Das Szenario mit einem Absteigern aus der Regionalliga Nordost wird es nicht mehr geben. Grund: Der bereits feststehende Abstieg des FC Erzgebirge Aue aus der 3. Liga in die Regionalliga Nordost.