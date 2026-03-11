 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

Regionalliga Nordost: Termine der Spieltage 28 bis 30 stehen fest

Neue Infos kommen vom NOFV.

– Foto: Marcel Junghanns

Der NOFV hat heute die Spieltage 28 bis 30 der Regionalliga Nordost terminiert. Die Ansetzungen erfolgten in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden und TV-Partnern. Bezüglich des 28. Spieltages noch der Hinweis, dass am Karfreitag in allen Bundesländern außer Berlin ein gesetzliches Verbot für öffentliche Sportveranstaltungen gilt. Hier sind die Termine in der Übersicht:

28. Spieltag
Do., 02.04.26 19:00 Uhr VSG Altglienicke - BSG Chemie Leipzig
Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Eilenburg - Chemnitzer FC
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Rot-Weiß Erfurt
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FSV 63 Luckenwalde
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FC Hertha 03 Zehlendorf
Sa., 04.04.26 16:00 Uhr ZFC Meuselwitz - Hallescher FC
So., 05.04.26 14:00 Uhr Hertha BSC II - 1. FC Magdeburg II
So., 05.04.26 14:00 Uhr BFC Preussen - Greifswalder FC
So., 05.04.26 18:00 Uhr FSV Zwickau - BFC Dynamo

29. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr Hallescher FC - VSG Altglienicke
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - ZFC Meuselwitz
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - SV Babelsberg 03
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr BFC Dynamo - FC Hertha 03 Zehlendorf
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Chemnitzer FC - Hertha BSC II
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - FC Eilenburg
So., 12.04.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - FSV Zwickau
So., 12.04.26 14:00 Uhr BFC Preussen - FC Carl Zeiss Jena
So., 12.04.26 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - 1. FC Lokomotive Leipzig

30. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - Greifswalder FC
Fr., 17.04.26 19:00 Uhr FSV Zwickau - BFC Preussen
Fr., 17.04.26 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FSV 63 Luckenwalde
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - Hallescher FC
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - 1. FC Magdeburg II
Sa., 18.04.26 16:00 Uhr Hertha BSC II - BSG Chemie Leipzig
So., 19.04.26 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - FC Rot-Weiß Erfurt
So., 19.04.26 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - Chemnitzer FC
So., 19.04.26 14:00 Uhr FC Eilenburg - BFC Dynamo