Regionalliga Nordost: Termine der Spieltage 28 bis 30 stehen fest Neue Infos kommen vom NOFV. von red · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Junghanns

Der NOFV hat heute die Spieltage 28 bis 30 der Regionalliga Nordost terminiert. Die Ansetzungen erfolgten in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden und TV-Partnern. Bezüglich des 28. Spieltages noch der Hinweis, dass am Karfreitag in allen Bundesländern außer Berlin ein gesetzliches Verbot für öffentliche Sportveranstaltungen gilt. Hier sind die Termine in der Übersicht:

28. Spieltag

Do., 02.04.26 19:00 Uhr VSG Altglienicke - BSG Chemie Leipzig

Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Eilenburg - Chemnitzer FC

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Rot-Weiß Erfurt

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FSV 63 Luckenwalde

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FC Hertha 03 Zehlendorf

Sa., 04.04.26 16:00 Uhr ZFC Meuselwitz - Hallescher FC

So., 05.04.26 14:00 Uhr Hertha BSC II - 1. FC Magdeburg II

So., 05.04.26 14:00 Uhr BFC Preussen - Greifswalder FC

So., 05.04.26 18:00 Uhr FSV Zwickau - BFC Dynamo



29. Spieltag

Fr., 10.04.26 19:00 Uhr Hallescher FC - VSG Altglienicke

Fr., 10.04.26 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - ZFC Meuselwitz

Sa., 11.04.26 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - SV Babelsberg 03

Sa., 11.04.26 14:00 Uhr BFC Dynamo - FC Hertha 03 Zehlendorf

Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Chemnitzer FC - Hertha BSC II

Sa., 11.04.26 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - FC Eilenburg

So., 12.04.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - FSV Zwickau

So., 12.04.26 14:00 Uhr BFC Preussen - FC Carl Zeiss Jena

So., 12.04.26 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - 1. FC Lokomotive Leipzig





30. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - Greifswalder FC

Fr., 17.04.26 19:00 Uhr FSV Zwickau - BFC Preussen

Fr., 17.04.26 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FSV 63 Luckenwalde

Sa., 18.04.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - Hallescher FC

Sa., 18.04.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - 1. FC Magdeburg II

Sa., 18.04.26 16:00 Uhr Hertha BSC II - BSG Chemie Leipzig

So., 19.04.26 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - FC Rot-Weiß Erfurt

So., 19.04.26 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - Chemnitzer FC

So., 19.04.26 14:00 Uhr FC Eilenburg - BFC Dynamo