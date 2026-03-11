Regionalliga Nordost: Termine der Spieltage 28 bis 30 stehen fest

Der NOFV hat heute die Spieltage 28 bis 30 der Regionalliga Nordost terminiert. Die Ansetzungen erfolgten in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden und TV-Partnern. Bezüglich des 28. Spieltages noch der Hinweis, dass am Karfreitag in allen Bundesländern außer Berlin ein gesetzliches Verbot für öffentliche Sportveranstaltungen gilt. Hier sind die Termine in der Übersicht:
28. Spieltag
Do., 02.04.26 19:00 Uhr VSG Altglienicke - BSG Chemie Leipzig
Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Eilenburg - Chemnitzer FC
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Rot-Weiß Erfurt
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FSV 63 Luckenwalde
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FC Hertha 03 Zehlendorf
Sa., 04.04.26 16:00 Uhr ZFC Meuselwitz - Hallescher FC
So., 05.04.26 14:00 Uhr Hertha BSC II - 1. FC Magdeburg II
So., 05.04.26 14:00 Uhr BFC Preussen - Greifswalder FC
So., 05.04.26 18:00 Uhr FSV Zwickau - BFC Dynamo
29. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr Hallescher FC - VSG Altglienicke
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - ZFC Meuselwitz
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - SV Babelsberg 03
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr BFC Dynamo - FC Hertha 03 Zehlendorf
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Chemnitzer FC - Hertha BSC II
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - FC Eilenburg
So., 12.04.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - FSV Zwickau
So., 12.04.26 14:00 Uhr BFC Preussen - FC Carl Zeiss Jena
So., 12.04.26 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - 1. FC Lokomotive Leipzig