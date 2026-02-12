 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Regionalliga Nordost: Termine der Nachholspiele + Spieltage 25 bis 27

Viele Spiele warten auf die Mannschaften im März.

von red · Heute, 17:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Junghanns

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
Hertha BSC II
Erfurt
Babelsberg
FC CZ Jena

Der NOFV hat die Nachholspiele des 20. Spieltags sowie die Spieltage 25 bis 27 der Regionalliga Nordost terminiert. Die Ansetzungen wurden gemeinsam mit den Vereinen, Sicherheitsbehörden und TV-Partnern abgestimmt. Zielsetzung ist außerdem, alle weiteren offenen Spiele spätestens bis zum 08.04.2026 nachzuholen, um die sportliche Chancengleichheit und einen ordnungsgemäßen Wettbewerbsverlauf in Richtung Saisonende sicherzustellen.


20. Spieltag
Di., 03.03.26 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - VSG Altglienicke
Di., 03.03.26 19:00 Uhr FSV Zwickau - SV Babelsberg 03
Di., 03.03.26 19:00 Uhr BFC Dynamo - BFC Preussen
Di., 03.03.26 19:00 Uhr FC Eilenburg - Hertha BSC II
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr Greifswalder FC - FC Rot-Weiß Erfurt
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr ZFC Meuselwitz - 1. FC Lokomotive Leipzig
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - Hallescher FC
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - Chemnitzer FC
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - 1. FC Magdeburg II

25. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Hertha BSC II - BFC Preussen
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FC Eilenburg
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Hallescher FC - Chemnitzer FC
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - BFC Dynamo
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - FSV Zwickau
So., 08.03.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena
So., 08.03.26 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - BSG Chemie Leipzig
So., 08.03.26 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - VSG Altglienicke
So., 08.03.26 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - FSV 63 Luckenwalde

26. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - ZFC Meuselwitz
Fr., 13.03.26 19:00 Uhr FSV Zwickau - FC Hertha 03 Zehlendorf
Fr., 13.03.26 19:00 Uhr BFC Dynamo - BSG Chemie Leipzig
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr Chemnitzer FC - FC Rot-Weiß Erfurt
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr BFC Preussen - Hallescher FC
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr FC Eilenburg - 1. FC Magdeburg II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - Greifswalder FC
So., 15.03.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - Hertha BSC II
So., 15.03.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - SV Babelsberg 03

27. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Hallescher FC - FSV Zwickau
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - Hertha BSC II
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr BFC Dynamo - VSG Altglienicke
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - ZFC Meuselwitz
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 22.03.26 14:00 Uhr Chemnitzer FC - FC Carl Zeiss Jena
So., 22.03.26 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - FC Eilenburg
So., 22.03.26 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - FSV 63 Luckenwalde
So., 22.03.26 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - BFC Preussen