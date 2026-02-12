Regionalliga Nordost: Termine der Nachholspiele + Spieltage 25 bis 27

Der NOFV hat die Nachholspiele des 20. Spieltags sowie die Spieltage 25 bis 27 der Regionalliga Nordost terminiert. Die Ansetzungen wurden gemeinsam mit den Vereinen, Sicherheitsbehörden und TV-Partnern abgestimmt. Zielsetzung ist außerdem, alle weiteren offenen Spiele spätestens bis zum 08.04.2026 nachzuholen, um die sportliche Chancengleichheit und einen ordnungsgemäßen Wettbewerbsverlauf in Richtung Saisonende sicherzustellen.
20. Spieltag
Di., 03.03.26 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - VSG Altglienicke
Di., 03.03.26 19:00 Uhr FSV Zwickau - SV Babelsberg 03
Di., 03.03.26 19:00 Uhr BFC Dynamo - BFC Preussen
Di., 03.03.26 19:00 Uhr FC Eilenburg - Hertha BSC II
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr Greifswalder FC - FC Rot-Weiß Erfurt
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr ZFC Meuselwitz - 1. FC Lokomotive Leipzig
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - Hallescher FC
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - Chemnitzer FC
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - 1. FC Magdeburg II
25. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Hertha BSC II - BFC Preussen
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FC Eilenburg
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Hallescher FC - Chemnitzer FC
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - BFC Dynamo
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - FSV Zwickau
So., 08.03.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena
So., 08.03.26 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - BSG Chemie Leipzig
So., 08.03.26 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - VSG Altglienicke
So., 08.03.26 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - FSV 63 Luckenwalde