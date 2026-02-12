Regionalliga Nordost: Termine der Nachholspiele + Spieltage 25 bis 27 Viele Spiele warten auf die Mannschaften im März. von red · Heute, 17:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Junghanns

Der NOFV hat die Nachholspiele des 20. Spieltags sowie die Spieltage 25 bis 27 der Regionalliga Nordost terminiert. Die Ansetzungen wurden gemeinsam mit den Vereinen, Sicherheitsbehörden und TV-Partnern abgestimmt. Zielsetzung ist außerdem, alle weiteren offenen Spiele spätestens bis zum 08.04.2026 nachzuholen, um die sportliche Chancengleichheit und einen ordnungsgemäßen Wettbewerbsverlauf in Richtung Saisonende sicherzustellen.



20. Spieltag

Di., 03.03.26 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - VSG Altglienicke

Di., 03.03.26 19:00 Uhr FSV Zwickau - SV Babelsberg 03

Di., 03.03.26 19:00 Uhr BFC Dynamo - BFC Preussen

Di., 03.03.26 19:00 Uhr FC Eilenburg - Hertha BSC II

Mi., 04.03.26 19:00 Uhr Greifswalder FC - FC Rot-Weiß Erfurt

Mi., 04.03.26 19:00 Uhr ZFC Meuselwitz - 1. FC Lokomotive Leipzig

Mi., 04.03.26 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - Hallescher FC

Mi., 04.03.26 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - Chemnitzer FC

Mi., 04.03.26 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - 1. FC Magdeburg II 25. Spieltag

Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Hertha BSC II - BFC Preussen

Fr., 06.03.26 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FC Eilenburg

Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Hallescher FC - Chemnitzer FC

Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - BFC Dynamo

Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - FSV Zwickau

So., 08.03.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena

So., 08.03.26 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - BSG Chemie Leipzig

So., 08.03.26 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - VSG Altglienicke

So., 08.03.26 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - FSV 63 Luckenwalde





26. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - ZFC Meuselwitz

Fr., 13.03.26 19:00 Uhr FSV Zwickau - FC Hertha 03 Zehlendorf

Fr., 13.03.26 19:00 Uhr BFC Dynamo - BSG Chemie Leipzig

Sa., 14.03.26 14:00 Uhr Chemnitzer FC - FC Rot-Weiß Erfurt

Sa., 14.03.26 14:00 Uhr BFC Preussen - Hallescher FC

Sa., 14.03.26 14:00 Uhr FC Eilenburg - 1. FC Magdeburg II

Sa., 14.03.26 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - Greifswalder FC

So., 15.03.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - Hertha BSC II

So., 15.03.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - SV Babelsberg 03



27. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Hallescher FC - FSV Zwickau

Fr., 20.03.26 19:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - Hertha BSC II

Fr., 20.03.26 19:00 Uhr BFC Dynamo - VSG Altglienicke

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - ZFC Meuselwitz

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - 1. FC Lokomotive Leipzig

So., 22.03.26 14:00 Uhr Chemnitzer FC - FC Carl Zeiss Jena

So., 22.03.26 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - FC Eilenburg

So., 22.03.26 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - FSV 63 Luckenwalde

So., 22.03.26 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - BFC Preussen