Regionalliga Nordost: Spitze jagt Punkte, Keller ringt um Atem

– Foto: Imago Images

Am 24. Spieltag der Regionalliga Nordost steht ein Wochenende an, das an allen Enden der Tabelle brennt. Der 1. FC Lokomotive Leipzig führt mit 49 Punkten, der FC Carl Zeiss Jena folgt mit 44, dahinter lauern der FC Rot-Weiß Erfurt (40) und der Hallescher FC (38). Im Keller ist die Lage noch schärfer: BSG Chemie Leipzig, FC Eilenburg und FC Hertha 03 Zehlendorf kämpfen ums Überleben. Weil es einen festen Absteiger gibt und sich die Zahl der gefährdeten Plätze je nach Konstellation erhöhen kann, trägt dieser Spieltag enorme Wucht – oben wie unten, in jedem direkten Duell.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Fr., 27.02.2026, 19:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo Hertha BSC Hertha BSC II 19:00 live PUSH



BFC Dynamo geht als Tabellen-15. mit 17 Punkten aus 18 Spielen (20:30 Tore) in ein Heimspiel, das im Abstiegskampf sofort Gewicht hat. Hertha BSC II steht auf Rang 12 mit 21 Punkten aus 19 Spielen (27:39 Tore) und kann sich mit einem Auswärtssieg Luft verschaffen. Der Abstand ist klein, die Bedeutung groß.

Das Hinspiel am 12.09.25 endete 2:2. Genau dieses Ergebnis zeigt, wie eng diese Paarung ist. Für Dynamo ist es die Chance, einen direkten Konkurrenten einzuholen oder zumindest näher heranzurücken. Für die Berliner U23 ist es ein Spiel, in dem ein Punkt helfen kann, ein Sieg aber deutlich mehr Ruhe bringen würde. ---

Fr., 27.02.2026, 19:00 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC SV Babelsberg 03 Babelsberg 19:00 PUSH



Chemnitzer FC steht mit 31 Punkten aus 21 Spielen auf Rang 7 und will die starke Position im oberen Mittelfeld festigen. SV Babelsberg 03 reist als 13. mit 20 Punkten aus 19 Spielen (28:33 Tore) an und braucht jeden Zähler, um nicht noch tiefer in den Sog nach unten zu geraten. Chemnitzer FC steht mit 31 Punkten aus 21 Spielen auf Rang 7 und will die starke Position im oberen Mittelfeld festigen. SV Babelsberg 03 reist als 13. mit 20 Punkten aus 19 Spielen (28:33 Tore) an und braucht jeden Zähler, um nicht noch tiefer in den Sog nach unten zu geraten. Das Hinspiel gewann Chemnitz auswärts knapp mit 1:0. Für den Chemnitzer FC ist das die Vorlage für ein kontrolliertes Heimspiel. Babelsberg dagegen hat die klare Aufgabe, diesmal offensiv mehr Durchschlagskraft zu entwickeln, wenn es im Tabellenkeller nicht unruhiger werden soll. ---

Fr., 27.02.2026, 19:00 Uhr FC Eilenburg Eilenburg FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena 19:00 live PUSH



Die Rollen scheinen klar verteilt, aber genau solche Spiele sind für Spitzenteams oft die nervösesten. FC Eilenburg ist Vorletzter mit 12 Punkten aus 20 Spielen (17:38 Tore) und kämpft um jeden Hoffnungsschimmer. FC Carl Zeiss Jena ist Zweiter mit 44 Punkten aus 20 Spielen (40:19 Tore) und darf im Aufstiegsrennen keine Nachlässigkeit zeigen. Die Rollen scheinen klar verteilt, aber genau solche Spiele sind für Spitzenteams oft die nervösesten. FC Eilenburg ist Vorletzter mit 12 Punkten aus 20 Spielen (17:38 Tore) und kämpft um jeden Hoffnungsschimmer. FC Carl Zeiss Jena ist Zweiter mit 44 Punkten aus 20 Spielen (40:19 Tore) und darf im Aufstiegsrennen keine Nachlässigkeit zeigen. Das Hinspiel am 13.09.25 gewann Jena mit 2:0. Für Jena ist das Rückspiel Pflicht im Kampf um die Spitze. Für Eilenburg ist es ein Heimspiel, in dem der Außenseiter nur über Disziplin und Widerstand eine Chance auf ein Lebenszeichen bekommt. ---



FC Rot-Weiß Erfurt hat als Tabellen-Dritter mit 40 Punkten aus 21 Spielen die Spitzengruppe fest im Blick. BFC Preussen (Aufsteiger) steht mit 26 Punkten aus nur 17 Spielen auf Rang 9 – und genau diese geringe Spielzahl macht die Mannschaft schwer einzuordnen und gefährlich. FC Rot-Weiß Erfurt hat als Tabellen-Dritter mit 40 Punkten aus 21 Spielen die Spitzengruppe fest im Blick. BFC Preussen (Aufsteiger) steht mit 26 Punkten aus nur 17 Spielen auf Rang 9 – und genau diese geringe Spielzahl macht die Mannschaft schwer einzuordnen und gefährlich. Das Hinspiel war ein torreiches Statement aus Erfurter Sicht: BFC Preussen – FC Rot-Weiß Erfurt 2:4. Erfurt wird dieses Spiel nutzen wollen, um den Druck auf Jena und Lok hochzuhalten. Preussen hat zugleich den Beleg, dass es selbst gegen Topteams Tore erzielen kann – und damit die Chance, dem Favoriten erneut einen offenen Schlagabtausch zu liefern. ---

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau VSG Altglienicke Altglienicke 14:00 PUSH



Ein Topspiel mit klarer Brisanz im Rennen um die oberen Plätze. FSV Zwickau ist Fünfter mit 35 Punkten aus 20 Spielen, VSG Altglienicke steht direkt dahinter auf Rang 6 mit 34 Punkten aus 19 Spielen. Diese Partie ist ein direkter Griff nach Positionen – und womöglich mehr als nur das, wenn einer der Konkurrenten oben Punkte lässt. Ein Topspiel mit klarer Brisanz im Rennen um die oberen Plätze. FSV Zwickau ist Fünfter mit 35 Punkten aus 20 Spielen, VSG Altglienicke steht direkt dahinter auf Rang 6 mit 34 Punkten aus 19 Spielen. Diese Partie ist ein direkter Griff nach Positionen – und womöglich mehr als nur das, wenn einer der Konkurrenten oben Punkte lässt. Das Hinspiel war deutlich: VSG Altglienicke – FSV Zwickau 3:0. Für Zwickau ist das eine offene Rechnung. Altglienicke reist mit dem Wissen an, dass man dieses Duell schon klar gewonnen hat. Genau daraus entsteht ein Spiel mit hoher Intensität, in dem es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um den direkten Vergleich im Kopf geht. ---



FSV 63 Luckenwalde steht mit 26 Punkten aus 18 Spielen auf Rang 10 und hat damit eine stabile Ausgangslage, aber auch eine harte Aufgabe vor sich. 1. FC Lokomotive Leipzig kommt als Tabellenführer mit 49 Punkten aus 21 Spielen (44:17 Tore) und will die Spitze verteidigen. FSV 63 Luckenwalde steht mit 26 Punkten aus 18 Spielen auf Rang 10 und hat damit eine stabile Ausgangslage, aber auch eine harte Aufgabe vor sich. 1. FC Lokomotive Leipzig kommt als Tabellenführer mit 49 Punkten aus 21 Spielen (44:17 Tore) und will die Spitze verteidigen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit: 1. FC Lokomotive Leipzig – FSV 63 Luckenwalde 4:0. Lok Leipzig bringt also einen deutlichen Referenzwert mit. Luckenwalde wird alles daran setzen, das Spiel diesmal enger zu halten und den Primus zu zwingen, sich jeden Angriff zu erarbeiten. Für Lok ist es ein Spiel, das im Titelrennen nicht verloren gehen darf. ---



Ein Duell aus dem unteren Mittelfeld mit viel Bedeutung für den weiteren Verlauf. Greifswalder FC ist 14. mit 19 Punkten aus 20 Spielen (21:31 Tore), 1. FC Magdeburg II (Aufsteiger) steht auf Rang 8 mit 26 Punkten aus 21 Spielen (35:32 Tore). Für Greifswald ist das ein Heimspiel unter Druck, für Magdeburg II die Chance, Abstand zur gefährlichen Zone zu halten oder auszubauen. Ein Duell aus dem unteren Mittelfeld mit viel Bedeutung für den weiteren Verlauf. Greifswalder FC ist 14. mit 19 Punkten aus 20 Spielen (21:31 Tore), 1. FC Magdeburg II (Aufsteiger) steht auf Rang 8 mit 26 Punkten aus 21 Spielen (35:32 Tore). Für Greifswald ist das ein Heimspiel unter Druck, für Magdeburg II die Chance, Abstand zur gefährlichen Zone zu halten oder auszubauen. Das Hinspiel endete 1:1. Ein Ergebnis, das beide lesen können: Greifswald als Beleg, dass Punkte möglich sind, Magdeburg II als Warnung, dass diese Aufgabe unangenehm bleibt. ---

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 ZFC Meuselwitz Meuselwitz 14:00 live PUSH



Für FC Hertha 03 Zehlendorf ist fast jedes Spiel inzwischen ein Finale. Das Team ist Schlusslicht mit 8 Punkten aus 17 Spielen (14:33 Tore) und braucht dringend Ergebnisse. ZFC Meuselwitz steht mit 22 Punkten aus 19 Spielen auf Rang 11 und kann mit einem Sieg einen wichtigen Schritt weg von den unteren Plätzen machen. Für FC Hertha 03 Zehlendorf ist fast jedes Spiel inzwischen ein Finale. Das Team ist Schlusslicht mit 8 Punkten aus 17 Spielen (14:33 Tore) und braucht dringend Ergebnisse. ZFC Meuselwitz steht mit 22 Punkten aus 19 Spielen auf Rang 11 und kann mit einem Sieg einen wichtigen Schritt weg von den unteren Plätzen machen. Das Hinspiel gewann Meuselwitz knapp mit 2:1. Für Hertha 03 ist das Rückspiel eine Gelegenheit zur Revanche und ein möglicher Wendepunkt. Für Meuselwitz ist es ein Spiel, das auf dem Papier lösbar scheint – aber gerade solche Partien tragen im Abstiegskampf immer besondere Spannung. ---

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Hallescher FC HallescherFC 14:00 live PUSH



Ein Spiel mit völlig unterschiedlichen Tabellenzielen – und einem Hinspiel, das gezeigt hat, wie zäh diese Paarung werden kann. BSG Chemie Leipzig ist 16. mit 13 Punkten aus 19 Spielen (17:29 Tore) und kämpft ums Überleben. Hallescher FC steht auf Rang 4 mit 38 Punkten aus 21 Spielen (32:20 Tore) und hat den Blick klar nach oben gerichtet. Ein Spiel mit völlig unterschiedlichen Tabellenzielen – und einem Hinspiel, das gezeigt hat, wie zäh diese Paarung werden kann. BSG Chemie Leipzig ist 16. mit 13 Punkten aus 19 Spielen (17:29 Tore) und kämpft ums Überleben. Hallescher FC steht auf Rang 4 mit 38 Punkten aus 21 Spielen (32:20 Tore) und hat den Blick klar nach oben gerichtet. Das Hinspiel am 12.09.25 endete 0:0. Für Chemie ist das ein starkes Signal: Man kann Halle stoppen. Für den Halleschen FC ist es zugleich die Warnung, dass diese Aufgabe nicht über Namen entschieden wird. Ein weiteres Remis würde im Aufstiegsrennen wehtun, ein Sieg wäre für Chemie im Keller ein enormes Zeichen.