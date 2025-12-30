 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Regionalliga Nordost: Spieltage 20-24 terminiert

Alle Ansetzungen im Überblick

Der NOFV hat die Spieltage 20 bis 24 der Regionalliga Nordost terminiert. Alle Ansetzungen im Überblick:

20. Spieltag

Fr., 30.01.2026, 19:00 Uhr: BFC Dynamo - BFC Preussen
Fr., 30.01.2026, 19:00 Uhr: BSG Chemie Leipzig - Chemnitzer FC
Fr., 30.01.2026, 19:00 Uhr: FC Eilenburg - Hertha BSC II
Fr., 30.01.2026, 19:00 Uhr: FSV Luckenwalde - 1. FC Magdeburg II
Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr: ZFC Meuselwitz - 1. FC Lok Leipzig
Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr: Hertha 03 Zehlendorf - Hallescher FC
So., 01.02.2026, 14:00 Uhr: Carl Zeiss Jena - VSG Altglienicke
So., 01.02.2026, 14:00 Uhr: FSV Zwickau - SV Babelsberg 03
So., 01.02.2026, 14:00 Uhr: Greifswalder FC - Rot-Weiß Erfurt

21. Spieltag

Fr., 06.02.2026, 19:00 Uhr: 1. FC Lok Leipzig - Hertha 03 Zehlendorf
Fr., 06.02.2026, 19:00 Uhr: Hertha BSC II - Greifswalder FC
Fr., 06.02.2026, 19:00 Uhr: 1. FC Magdeburg II - Chemnitzer FC
Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr: Hallescher FC - Rot-Weiß Erfurt
Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr: VSG Altglienicke - FC Eilenburg
Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr: BFC Preussen - FSV Luckenwalde
So., 08.02.2026, 14:00 Uhr: Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau
So., 08.02.2026, 14:00 Uhr: SV Babelsberg 03 - BSG Chemie Leipzig
So., 08.02.2026, 14:00 Uhr: ZFC Meuselwitz - BFC Dynamo

22. Spieltag

Fr., 13.02.2026, 19:00 Uhr: Greifswalder FC - SV Babelsberg 03
Fr., 13.02.2026, 19:00 Uhr: BFC Dynamo - 1. FC Magdeburg II
Fr., 13.02.2026, 19:00 Uhr: FC Eilenburg - ZFC Meuselwitz
Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr: Rot-Weiß Erfurt - VSG Altglienicke
Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr: FSV Zwickau - Hertha BSC II
Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr: BSG Chemie Leipzig - BFC Preussen
Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr: FSV Luckenwalde - Hallescher FC
So., 15.02.2026, 14:00 Uhr: Hertha 03 Zehlendorf - Carl Zeiss Jena
So., 15.02.2026, 16:00 Uhr: Chemnitzer FC - 1. FC Lok Leipzig

23. Spieltag

Fr., 20.02.2026, 19:00 Uhr: VSG Altglienicke - FSV Luckenwalde
Fr., 20.02.2026, 19:00 Uhr: 1. FC Magdeburg II - Rot-Weiß Erfurt
Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr: Hallescher FC - Greifswalder FC
Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr: Carl Zeiss Jena - BSG Chemie Leipzig
Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr: Hertha BSC II - Hertha 03 Zehlendorf
So., 22.02.2026, 14:00 Uhr: 1. FC Lok Leipzig - FC Eilenburg
So., 22.02.2026, 14:00 Uhr: SV Babelsberg 03 - BFC Dynamo
So., 22.02.2026, 14:00 Uhr: ZFC Meuselwitz - FSV Zwickau
So., 22.02.2026, 14:00 Uhr: BFC Preussen - Chemnitzer FC

24. Spieltag

Fr., 27.02.2026, 19:00 Uhr: BFC Dynamo - Hertha BSC II
Fr., 27.02.2026, 19:00 Uhr: Chemnitzer FC - SV Babelsberg 03
Fr., 27.02.2026, 19:00 Uhr: FC Eilenburg - Carl Zeiss Jena
Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr: Rot-Weiß Erfurt - BFC Preussen
Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr: FSV Zwickau - VSG Altglienicke
Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr: FSV Luckenwalde - 1. FC Lok Leipzig
So., 01.03.2026, 14:00 Uhr: Greifswalder FC - 1. FC Magdeburg II
So., 01.03.2026, 14:00 Uhr: Hertha 03 Zehlendorf - ZFC Meuselwitz
So., 01.03.2026, 14:00 Uhr: BSG Chemie Leipzig - Hallescher FC

Nachholspiele aus 2025

Sa., 24.01.2026, 14:00 Uhr: ZFC Meuselwitz - BFC Preussen (16. Spieltag)
Di., 03.02.2026, 19:00 Uhr: BFC Dynamo - FSV Luckenwalde (16. Spieltag)
Mi., 11.02.2026, 14:00 Uhr: BFC Preussen - Hertha 03 Zehlendorf (19. Spieltag)
Mi., 25.02.2026, 19:00 Uhr: Hertha 03 Zehlendorf - BSG Chemie Leipzig (14. Spieltag)

