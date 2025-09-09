Regionalliga Nordost: Spiele des 11. Spieltags genau terminiert

Der NOFV hat die genauen Spieltermine des 11. Spieltags der Regionalliga Nordost veröffentlicht. "Diese sind vorwiegend von polizeilichen Vorgaben geprägt, da am 03.10.2025, dem Tag der Deutschen Einheit, sowie dem gesamten Wochenende zahlreiche Veranstaltungen stattfinden. Die Ansetzungen vom 12. – 17. Spieltag erhalten Sie Mitte nächster Woche, wenn die Ansetzungen der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga vorliegen", teilt der NOFV in einer Pressemitteilung mit.
11. Spieltag
Fr., 03.10.25 14:00 Uhr Greifswalder FC - BFC Preussen
Fr., 03.10.25 14:00 Uhr BFC Dynamo - FSV Zwickau
Fr., 03.10.25 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - VSG Altglienicke
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr Hallescher FC - ZFC Meuselwitz
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr Chemnitzer FC - FC Eilenburg
So., 05.10.25 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - SV Babelsberg 03
So., 05.10.25 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - FC Carl Zeiss Jena
So., 05.10.25 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - 1. FC Lokomotive Leipzig
Fr., 10.10.25 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - Hertha BSC II