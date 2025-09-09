Regionalliga Nordost: Spiele des 11. Spieltags genau terminiert

Der NOFV hat die genauen Spieltermine des 11. Spieltags der Regionalliga Nordost veröffentlicht. "Diese sind vorwiegend von polizeilichen Vorgaben geprägt, da am 03.10.2025, dem Tag der Deutschen Einheit, sowie dem gesamten Wochenende zahlreiche Veranstaltungen stattfinden. Die Ansetzungen vom 12. – 17. Spieltag erhalten Sie Mitte nächster Woche, wenn die Ansetzungen der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga vorliegen", teilt der NOFV in einer Pressemitteilung mit.