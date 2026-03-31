Regionalliga Nordost: Sechs Teams sitzen nach, Jena will Rang drei

In den Nachholspielen der Regionalliga Nordost geht es für drei Mannschaften um dringend benötigte Punkte im Tabellenkeller und für andere um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte. FC Carl Zeiss Jena will als Vierter mit 48 Punkten den Rückschlag von vor zwei Wochen abschütteln, BFC Preussen kann sich mit 34 Punkten weiter im gesicherten Mittelfeld festsetzen. Für SV Babelsberg 03, BFC Dynamo und vor allem FC Hertha 03 Zehlendorf tragen diese Spiele dagegen eine besondere Schwere. Es sind Abende, an denen sich die Stimmung einer ganzen Saison spürbar verändern kann.
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BFC Dynamo steht mit ebenfalls 27 Punkten direkt hinter Babelsberg und steckt damit im gleichen Spannungsfeld. Vor zwei Wochen reichte es gegen VSG Altglienicke nur zu einem 1:1, obwohl die Mannschaft nach dem Rückstand durch Jan Shcherbakovski noch ausgleichen konnte. Mehr aber sprang nicht heraus. Genau deshalb hat diese Partie ein erhebliches Gewicht. Babelsberg kann mit einem weiteren Sieg Abstand gewinnen, BFC Dynamo dagegen den direkten Konkurrenten überholen. Viel enger und direkter lässt sich Tabellenkampf kaum erzählen.
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FC Carl Zeiss Jena reist mit ganz anderen Ambitionen an, aber ebenfalls mit einer offenen Wunde. Die Mannschaft verlor vor zwei Wochen beim Chemnitzer FC deutlich 1:4. Zwar hatte Emeka Oduah Jena noch in Führung gebracht, doch nach der Roten Karte gegen Maurice Hehne kippte die Partie vollständig. Mit 48 Punkten steht Jena dennoch auf Rang vier und damit mitten im Rennen um die Spitzengruppe. Gerade deshalb darf sich die Mannschaft gegen den Tabellenletzten kaum einen weiteren Ausrutscher erlauben. Für Hertha 03 ist es die Chance auf Widerstand und Hoffnung, für Jena eine Pflichtaufgabe unter Druck.
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BFC Preussen dagegen hat am vergangenen Wochenende ein deutliches Zeichen gesetzt. Nach dem 1:1 beim 1. FC Magdeburg II vor zwei Wochen gewann der Aufsteiger das Nachholspiel gegen den FSV 63 Luckenwalde mit 3:1. Nikolas Frank, Fritz Schröder und Chadi Ramadan sorgten für eine starke Vorstellung, ehe Lucas Will nur noch verkürzen konnte. Mit 34 Punkten steht Preussen nun auf Rang zehn und hat sich etwas Luft verschafft. Doch gerade darin liegt die nächste Aufgabe: Das Polster muss bestätigt werden. Meuselwitz kämpft um Stabilität, Preussen um weitere Festigung. Auch dieses Spiel trägt damit weit mehr in sich als nur drei Punkte.
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