Regionalliga Nordost + NOFV-Oberliga: Der Rahmenterminplan 2026/2027

– Foto: Marcel Junghanns

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat die Rahmenterminpläne für die Saison 2026/2027 der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga verabschiedet. Beide Entwürfe wurden den teilnehmenden Vereinen im Vorfeld zur Verfügung gestellt und im Rahmen der jeweiligen Staffeltagungen gemeinsam erörtet und abgestimmt.

Aufgrund der jüngsten witterungsbedingten Herausforderungen zu Beginn der Rückrunde haben die Vereine der Regionalliga Nordost den Verband nach der Staffeltagung am 13.01.2026 erneut um Prüfung eines späteren Rückrundenstarts gebeten – obwohl zuvor alle Vereinswünsche berücksichtigt und der Rahmenterminplan einstimmig beschlossen wurden. Der NOFV stoppte daraufhin die internen Beschlussprozesse und führte eine schriftliche Abstimmung zu möglichen Anpassungen durch. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Vereine sprach sich für die Einführung von zwei zusätzlichen Wochenspieltagen aus. Gleichzeitig wird der Beginn der Winterpause um zwei Wochen nach hinten verschoben. Damit umfasst der Rahmenterminplan künftig vier Wochenspieltage.

Die zusätzlichen Wochenspieltage wurden bewusst auf den 04./05. August 2026 sowie den 06./07. April 2027 gelegt, da diese Zeiträume günstige Licht- und Witterungsverhältnisse, in der frühen Saison in der Regel sehr gute Bedingungen der Rasenspielflächen sowie eine hohe infrastrukturelle und organisatorische Planbarkeit bieten. Gleichzeitig liegen die Termine in Phasen ohne parallele Wettbewerbe und außerhalb besonders sensibler Saisonabschnitte, wodurch eine ausgewogene Spielplanstruktur ohne zusätzliche Belastung des Saisonendspurts ermöglicht wird.

Das Ziel des NOFV war es, gemeinsam mit den Vereinen eine tragfähige Lösung zu finden, die sowohl der sportlichen Fairness als auch den organisatorischen Anforderungen gerecht wird. Bisher wurden weitere Wochenspieltage durch die Vereine, u. a. aufgrund von organisatorischen Abläufen und mit Blick auf die Fans, abgelehnt, die nun beschlossene Anpassung schafft allerdings spürbar mehr Stabilität im Spielplan - und kommt damit auch den Zuschauerinnen und Zuschauern zugute.

Wie bereits im Vorjahr praktiziert, wurden die Vereine umfassend eingebunden. Der Prozess bleibt gemeinschaftlich gestaltet – inklusive der Möglichkeit, bei begründetem Anlass Anpassungen vorzunehmen.

Eckdaten Rahmenterminplan 2026/27 (Regionalliga Nordost)

• Offizieller Saisonstart: 1. Spieltag am 24. - 26. Juli 2026

• Wochenspieltage: 04./05. August 2026; 25./26. August 2026; 15./16. September 2026; 06./07. April 2027

• Beginn Winterpause: nach dem 20. Spieltag am 11. – 13. Dezember 2026

• Offizieller Rückrundenstart: 12. - 14. Februar 2027 (21. Spieltag)

• Saisonfinale: 21. - 23. Mai 2027

NOFV-Oberliga: Saisonbeginn Anfang August – optionaler Spieltag vor Weihnachten

Auch der Entwurf des Rahmenterminplans für die NOFV-Oberliga wurde mit den Vereinen ausführlich abgestimmt. Ein Teil der Vereine wünschte sich einen zusätzlichen Spieltag kurz vor Weihnachten (18. – 20. Dezember 2026). Diese Option wird im Rahmen der Feinplanung berücksichtigt, sodass die Vereine diesen Termin bei Bedarf nutzen können. Reguläre Wochenspieltage sind nicht vorgesehen. Etwaige Nachholspiele können jedoch – wie üblich – unter der Woche angesetzt werden.

Eckdaten Rahmenterminplan 2026/27 (NOFV-Oberliga)

• Offizieller Saisonstart: 1. Spieltag am 07. - 09. August 2026

• Keine Wochenspieltage

• Beginn Winterpause: 11. – 13. Dezember 2026 bzw. ggf. 18. – 20. Dezember 2026

• Offizieller Rückrundenstart: 05. - 07. Februar 2027 bzw. 12. - 14. Februar 2027

• Saisonfinale: 21. - 23. Mai 2027

Nächste Schritte

Der beschlossene Rahmenterminplan für die Regionalliga Nordost und NOFV-Oberliga bildet nun die Grundlage für die Erstellung und Veröffentlichung des konkreten Spielplans für die Saison 2026/2027 zu einem späteren Zeitpunkt.