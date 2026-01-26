Regionalliga-Nordost: Hertha 03 bedient sich bei RW Erfurt

Am Samstag erwartet Hertha 03 Zehlendorf den Halleschen FC

Hertha 03 Zehlendorf reagiert auf die sportlich schwierige Situation in der Regionalliga Nordost und verpflichtet zur Rückrunde Louis Schulze. Der 21-Jährige soll vor allem auf der linken Außenbahn neue Impulse setzen und zusätzliche Stabilität im Abstiegskampf bringen.

Schulze stand bereits in der Regionalliga Südwest auf dem Platz. Dort absolvierte er Einsätze für die U23 der TSG Hoffenheim. Zuletzt kickte der Aussenspieler für den Ligakonkurrenten Rot-Weiß Erfurt. Seine fußballerische Ausbildung erhält Schulze bei Dynamo Dresden, wo er in der U19-Mannschaft sogar das Kapitänsamt innehatte.

Präsident und Neuzugang sind überzeugt

Bei den Zehlendorfern setzt man große Hoffnungen in den Neuzugang. Präsident Kamy Niroumand hebt insbesondere Schulzes Ausbildung und Mentalität hervor. Mit seiner Dynamik soll er dem Team helfen, im Rennen um den Klassenerhalt in der Regionalliga Nordost Boden gutzumachen:

„Louis hat bereits auf gutem Niveau Regionalliga-Erfahrung gesammelt und wurde bei Dynamo Dresden hervorragend ausgebildet. Er ist eine gewünschte Verstärkung auf der linken Seite. Mit seiner Dynamik und Mentalität wird er uns bei den anstehenden Aufgaben – insbesondere im Kampf um den Klassenerhalt – sehr helfen. Wir freuen uns unheimlich, dass er sich für Hertha Zehlendorf entschieden hat.“

Auch Louis Schulze selbst zeigt sich überzeugt von seiner neuen Aufgabe. Ausschlaggebend für den Wechsel sind für Schulze unter anderem die Gespräche mit Trainer Tilman Käpnick sowie positive Eindrücke vom Umfeld und ehemaligen Mitspielern:

„Ich freue mich sehr, bei Hertha Zehlendorf die Rückrunde zu spielen. Ich habe im Vorfeld sehr viel Positives über den Verein gehört. Einige ehemalige Mitspieler von mir spielen bereits hier und haben mir sehr positiv berichtet. Zudem haben mich die Gespräche mit Tilman Käpnick überzeugt – sowohl von der sportlichen Konzeption als auch von den sportlichen Zielen des Vereins Hertha Zehlendorf.“

Mit der Verpflichtung von Louis Schulze setzt Hertha 03 Zehlendorf ein weiteres Signal im Abstiegskampf – in der Hoffnung, dass der junge Außenbahnspieler schnell zu einer wichtigen Stütze im Team wird.

