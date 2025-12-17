 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: FuPa-Grafik

Regionalliga Nordost: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Regionalliga Nordost

Regionalliga Nordost
Hertha BSC II
Erfurt
Babelsberg
FC CZ Jena

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Regionalliga Nordost

Torhüter

Lucas Hiemann (FSV Zwickau)

---

Defensive

Ben-Luca Moritz (FC Rot-Weiß Erfurt)

Laurin von Piechowski (1. FC Lokomotive Leipzig)

Kenny Weyh (FC Rot-Weiß Erfurt)

---

Mittelfeld

Stanislav Fehler (FC Rot-Weiß Erfurt)

Chadi Ramadan (BFC Preussen)

George Didoss (SV Babelsberg 03)

Daniel Haubner (FSV Zwickau)

---

Angriff

Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke)

Julien Damelang (Hallescher FC)

Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

