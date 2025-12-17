Regionalliga Nordost: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Lucas Hiemann (FSV Zwickau)
---
Ben-Luca Moritz (FC Rot-Weiß Erfurt)
Laurin von Piechowski (1. FC Lokomotive Leipzig)
Kenny Weyh (FC Rot-Weiß Erfurt)
---
Stanislav Fehler (FC Rot-Weiß Erfurt)
Chadi Ramadan (BFC Preussen)
George Didoss (SV Babelsberg 03)
Daniel Haubner (FSV Zwickau)
---
Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke)
Julien Damelang (Hallescher FC)
Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________