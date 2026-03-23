Regionalliga Nordost: Fünf Nachholspiele mit Druck von oben bis unten Regionalliga Nordost: Die Übersicht auf die Nachholspiele. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

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In den Nachholspielen der Regionalliga Nordost geht es um weit mehr als nur das Schließen von Lücken im Kalender. Der 1. FC Lokomotive Leipzig führt die Tabelle mit 61 Punkten an, dahinter jagen der Hallesche FC, FC Rot-Weiß Erfurt, FC Carl Zeiss Jena und FSV Zwickau die Spitze. Im Tabellenkeller kämpfen der Greifswalder FC, die BSG Chemie Leipzig, der FC Eilenburg und FC Hertha 03 Zehlendorf um Luft in einer Liga, in der der feste Absteiger und die mögliche Verschärfung durch die Gesamtkonstellation zusätzlichen Druck erzeugen. Genau deshalb tragen diese fünf Spiele eine besondere Schwere.

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Morgen, 19:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau Hertha BSC Hertha BSC II 19:00 live PUSH

FSV Zwickau geht mit einer offenen Wunde in dieses Nachholspiel. Das 0:3 beim Halleschen FC war ein Rückschlag für eine Mannschaft, die mit 45 Punkten als Tabellenfünfter weiter nach oben blickt, aber sich im Rennen um die Spitzengruppe keinen zweiten schwachen Abend leisten kann. Hertha BSC II verlor zuletzt 2:3 bei FC Rot-Weiß Erfurt und steht mit 30 Punkten auf Rang elf. Die Berliner zeigten dabei Offensive, aber auch große Anfälligkeit, als sie nach früher Führung das Spiel binnen weniger Minuten aus der Hand gaben. Für Zwickau ist dieses Heimspiel die Chance, sofort wieder Tritt aufzunehmen. Für Hertha BSC II ist es ein weiterer schwerer Test in einer Phase, in der Stabilität nur in kurzen Momenten aufblitzt. ---

Der Greifswalder FC hat sich mit dem 2:0 gegen ZFC Meuselwitz ein wichtiges Zeichen gesetzt. Osman Atilgan traf früh doppelt, und plötzlich wirkt die Lage mit 26 Punkten nicht mehr ganz so düster. Doch noch immer steht Greifswald nur auf Rang 14 und kann sich keine Nachlässigkeit erlauben. 1. FC Magdeburg II kam zuletzt zu einem 1:1 gegen BFC Preussen und bleibt mit 34 Punkten im gesicherten Mittelfeld, ohne sich schon völlig entspannt zurücklehnen zu können. Für Greifswald ist dieses Nachholspiel die Gelegenheit, den frischen Aufschwung zu veredeln und den Abstand nach unten zu vergrößern. Magdeburg II reist dagegen mit der Chance an, seine erstaunlich stabile Saison weiter abzusichern. ---

Mi., 25.03.2026, 19:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke FC Eilenburg Eilenburg 19:00 live PUSH

VSG Altglienicke musste sich beim 1:1 in BFC Dynamo mit einem Punkt begnügen und steht nun bei 38 Punkten auf Rang sechs. Der ganz große Zugriff nach oben ist damit schwieriger geworden, aber die Mannschaft bleibt in einer Position, aus der noch Bewegung möglich ist. FC Eilenburg holte zuletzt beim 0:0 gegen FC Hertha 03 Zehlendorf immerhin einen Punkt, musste aber in der Schlussphase die Rote Karte gegen Moritz Kretzer hinnehmen. Mit 19 Punkten bleibt Eilenburg Vorletzter und spürt die Enge im Keller mit jeder Woche stärker. Altglienicke ist in diesem Heimspiel klar in der Rolle des Teams, das gestalten und gewinnen muss. Eilenburg dagegen reist mit der rohen Notwendigkeit an, irgendwie etwas mitzunehmen. ---

Der Tabellenführer hat in Babelsberg einmal mehr seine Nervenstärke gezeigt. 1. FC Lokomotive Leipzig gewann 2:1 bei SV Babelsberg 03 durch das späte Tor von Stefan Maderer in der 89. Minute und steht nun bei 61 Punkten. FC Hertha 03 Zehlendorf blieb beim 0:0 gegen FC Eilenburg zwar nicht ohne Punktgewinn, kommt mit 11 Punkten aber kaum vom Tabellenende weg. Für Lok ist dieses Nachholspiel eine große Chance, den Druck auf die Verfolger weiter zu erhöhen und die Tabellenführung auszubauen. Für Hertha 03 ist es eine Partie gegen die Wucht der Liga, gegen die Klasse des Spitzenreiters und gegen die eigene prekäre Lage. Viel schwerer kann ein Auswärtsspiel in dieser Situation kaum sein. ---

Mi., 25.03.2026, 19:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 19:00 live PUSH