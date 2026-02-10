– Foto: Timo Babic
Regionalliga Nordost: Es gibt schon 2 Spielabsagen
Regionalliga Nordost: Die Übersicht aller Partien des 22. Spieltags.
Am 22. Spieltag der Regionalliga Nordost zieht die Liga gleichzeitig an allen Nerven. Allerdings wird auch dieser Spieltag nicht komplett über die Bühne gehen, denn es gibt bereits zwei Spielabsagen.
Fr., 13.02.2026, 19:00 Uhr
Fr., 13.02.2026, 19:00 Uhr
Der BFC Dynamo ist 15. mit 17 Punkten (20:30 Tore) und kann sich keine passiven Phasen leisten – zu nah ist die Abstiegszone, zu schnell wird aus Rückstand Panik. 1. FC Magdeburg II steht als Achter bei 26 Punkten (33:29 Tore) – stabil im Mittelfeld, punktgleich mit mehreren Teams, aber mit der offensiven Wucht, die Spiele kippen lässt. Das Hinspiel am 27.08.25 war ein wilder Schlagabtausch: Magdeburg II – BFC Dynamo 4:3. Dynamo weiß also, wie schmerzhaft diese Paarung werden kann – und Magdeburg II, dass selbst ein Treffermeer nicht automatisch Ruhe bringt.
Fr., 13.02.2026, 19:00 Uhr
Wenn zwei direkte Konkurrenten auf Augenhöhe stehen, fühlt sich jeder Zweikampf doppelt schwer an. FC Eilenburg ist 17. mit 12 Punkten (17:35 Tore), ZFC Meuselwitz 13. mit 19 Punkten (22:30 Tore). Es ist das Spiel, in dem sich Abstiegsangst und die Sehnsucht nach einem Befreiungsschlag frontal begegnen. Das Hinspiel am 27.08.25 endete 1:1: Meuselwitz – Eilenburg 1:1. Ein Remis, das damals niemanden wirklich erlöst hat – und das diesmal fast wie eine Drohung wirkt: Wer hier wieder nur einen Punkt sammelt, bleibt im Schatten der eigenen Sorgen.
Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
Oben bleibt es eng, und genau deshalb hat dieses Spiel diese besondere Kälte: Fehler werden sofort bestraft – in der Tabelle wie im Kopf. FC Rot-Weiß Erfurt steht als Dritter bei 37 Punkten (36:25 Tore), VSG Altglienicke als Sechster bei 34 Punkten (30:20 Tore). Das Hinspiel am 26.08.25 war ein Auswärtssignal: Altglienicke – Erfurt 1:3. Erfurt weiß also, dass es gegen diesen Gegner funktionieren kann – aber auch, dass Altglienicke oben dranbleibt, wenn es die Balance hält. Für beide gilt: Wer hier verliert, verliert nicht nur Punkte, sondern auch Tuchfühlung nach vorn.
Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
Dieses Spiel trägt die DNA der Hinrunde in sich: Tore, Schwankungen, offene Nerven. FSV Zwickau ist Vierter mit 35 Punkten (30:20 Tore), Hertha BSC II steht als Elfter bei 21 Punkten (27:39 Tore) – und hat defensiv eine Hypothek, die jedes Spiel in einen Drahtseilakt verwandelt. Das Hinspiel am 27.08.25 war ein Spektakel: Hertha BSC II – Zwickau 3:3. Zwickau will diesmal das Ergebnis nicht im Unentschieden versanden lassen, weil oben alles dicht beisammen liegt. Hertha II wiederum braucht Punkte, um Abstand zur gefährlichen Zone zu halten – und muss dafür endlich Wege finden, weniger zuzulassen.
Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
Hier trifft ein Team aus der großen Mittelfeldgruppe auf einen Verein, der oben nicht locker lässt. FSV 63 Luckenwalde ist Zehnter mit 26 Punkten (23:25 Tore) – punktgleich mit Magdeburg II und Preussen, aber mit dem ständigen Gefühl, dass ein falscher Schritt alles enger macht. Hallescher FC steht als Fünfter bei 35 Punkten (30:20 Tore) und bleibt damit mitten im Rennen um die Spitzenplätze. Das Hinspiel am 26.08.25 war klar: Halle – Luckenwalde 3:1. Luckenwalde bekommt nun die Gelegenheit, zu Hause die Rollen zu verschieben – Halle die Aufgabe, die Ambitionen nicht im Alltagsspiel zu verlieren.
So., 15.02.2026, 14:00 Uhr
Die Kontraste könnten härter kaum sein. FC Hertha 03 Zehlendorf ist Letzter mit 8 Punkten (14:33 Tore), FC Carl Zeiss Jena steht als Zweiter mit 41 Punkten (38:18 Tore) unter dem Druck der Spitze – fünf Punkte hinter Lok Leipzig. Das Hinspiel am 26.08.25 war ein klares Zeichen: Jena – Hertha 03 4:0. Für Zehlendorf ist das die nackte Erinnerung an die eigene Lage, für Jena die Verpflichtung, keine Zweifel aufkommen zu lassen. In einer Liga, in der der Meister in die Aufstiegsrelegation muss, zählen solche Pflichtaufgaben doppelt: Sie sind Punkte – und sie sind Botschaft.
So., 15.02.2026, 16:00 Uhr
Das ist das Spiel, bei dem sich der Spitzenreiter an der eigenen Stabilität messen lassen muss. 1. FC Lokomotive Leipzig führt die Liga mit 46 Punkten an, Torverhältnis 41:14 – ein Polster, das Respekt einflößt, aber keine Garantie ist. Chemnitzer FC steht als Siebter bei 28 Punkten (28:29 Tore) und ist damit mitten in einem Feld, in dem jeder Sieg wie ein Sprung nach vorn wirkt. Das Hinspiel am 27.08.25 gewann Lok zu Hause: Lok Leipzig – Chemnitz 2:1. Chemnitz weiß also, wie nah man dran war – Lok weiß, wie schmal die Kante ist, auf der Tabellenführer manchmal stehen. Genau deshalb ist dieses Duell so elektrisierend: Weil es nicht nur um drei Punkte geht, sondern um das Gefühl, ob oben alles so fest sitzt, wie es aussieht.
