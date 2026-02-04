Regionalliga Nordost: Erstliga-Stürmer verstärkt Preussen

Transfernews vom Regionalliga-Nordost Ligisten BFC Preussen. Nachdem ein Stürmer veröffentlicht wird, folgt der nächste Offensive. Das bestätigt der sportliche Leiter Pierre Seiffert
Erstliga-Erfahrung für den BFC Preussen
Luca Romeo Butkovic verstärkt den BFC Preussen auf dem linken Flügel. Der 21-Jährige ist 1,80 Meter groß und bringt bereits Erfahrung aus dem Leistungsfußball mit. Seine fußballerische Ausbildung durchlief Butkovic beim Hamburger SV, wo er in der U19-Bundesliga Nord/Nordost zum Einsatz kam. In der Saison 2022/23 absolvierte er 15 Partien und erzielte vier Treffer. Zur Spielzeit 2023/24 folgte der Wechsel in den Herrenbereich zum österreichischen Zweitligisten SV Lafnitz. Dort sammelte Butkovic in der 2. Liga (AUT) wertvolle Spielpraxis und kam insgesamt auf 24 Ligaspiele. Zuletzt stand der Offensivspieler beim bosnischen Erstligisten NK Široki Brijeg unter Vertrag. Nun schließt sich Butkovic dem BFC Preussen an.
Statement vom Sportlichen Leiter Pierre Seiffert
„Mit Luca gewinnen wir einen jungen, aber gleichzeitig erfahrenen Spieler. Er hat sich bereits auf hohem Niveau bewiesen, umso mehr freuen wir uns, ihn nun im Preussen-Trikot zu sehen.“
BFC Preussen: Sportlich stabil, strukturell vorbereitet
Als Aufsteiger spielt der BFC Preussen eine starke Saison in der Regionalliga Nordost. Das Team um Volbert und Co-Trainer Thorben Marx bewegt sich sicher im Mittelfeld. Der Verein erfüllt die technischen Auflagen des NOFV und trägt seine Heimspiele im eigenen Stadion aus. Sportliche Ausrufezeichen setzt die Mannschaft mit dem 2:0-Heimsieg gegen Lok Leipzig und dem 1:0-Auswärtserfolg beim Hallescher FC. Im Berliner Landespokal endet die Reise im Viertelfinale nach einem 1:3 gegen den BFC Dynamo.
