Regionalliga Nordost: Diese Sommertransfers stehen schon fest Auf FuPa gibt es die Übersicht. von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julius Schwalenberg

Bei den Vereinen aus der Regionalliga Nordost stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Teams der Regionalliga Nordost

1. FC Lokomotive Leipzig

Zugänge: keine

Abgänge: Stefan Maderer (SV Sandhausen), Laurin von Piechowski (SV Babelsberg 03), Niclas Müller (SV Babelsberg 03), Jochen Seitz (Vertragsauflösung), Min-Gi Kang (SV Babelsberg 03), Rilind Kabashi (Unbekannt), Pasqual Verkamp (Unbekannt), Linus Jakob Zimmer (Unbekannt), Luc Elsner (Unbekannt), Hugo Eichler (Unbekannt), Christoph Maier (Unbekannt)



1. FC Magdeburg II

Trainer: Ronny Thielemann

Zugänge: keine

Abgänge: Julius Pfennig (vereinslos), Enis Bytyqi (vereinslos), Hector Hink (vereinslos), Aleksa Marusic (vereinslos), Albert Frank Millgramm (SC Paderborn 07), Laurin Schößler (vereinslos), Conner Noel Schulze (vereinslos), Felix Vogler (SC Verl), Willi Alfons Kamm (FC Erzgebirge Aue)





BFC Dynamo

Trainer: Sven Körner

Zugänge: keine

Abgänge: Erlind Zogjani (Young Boys Reutlingen)



BFC Preussen

Trainer: Daniel Volbert

Zugänge: Patrick Breitkreuz (), Nino Lessel (SV Babelsberg 03), Maurice Covic (SV Babelsberg 03), Luis Inderwisch (TSG Neustrelitz), Melvin Berkemer (Roda JC Kerkrade U21)

Abgänge: Patrick Breitkreuz (Karriereende), Robert Dierichen ()





BSG Chemie Leipzig

Trainer: Alexander Schmidt

Zugänge: Marc Sodji (TSV Schwaben Augsburg), Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo (SG Dynamo Schwerin), Luca Bürger (ZFC Meuselwitz)

Abgänge: Nils Lihsek (FC Erzgebirge Aue), Julian Weigel (FSV Schöningen), Rodriguez Fantozzi (SV Wacker Burghausen), Stanley Ratifo (Hallescher FC)



Chemnitzer FC

Trainer: Benjamin Duda

Zugänge: Andreas Geipl (SSV Jahn Regensburg), Maximilian Fesser (SpVgg Bayreuth), Justin Marcel Gröger (Bremer SV), Ken Tchouangue (Bremer SV), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Jan Löhmannsröben (Hallescher FC), Aaron Mensah (eigene Jugend), David Richter (Viktoria Köln), Leonhard Von Schroetter (Sportfreunde Siegen)

Abgänge: keine



FC Carl Zeiss Jena

Trainer: Marco Grote

Zugänge: Pit Pepe Kirchhoff (eigene Jugend), Lennox Fink (eigene Jugend), Marco Grote (Vereinslos), Luca Mengel (RB Leipzig)

Abgänge: Justin Schau (Raum Dresden als Amateur), Volkan Uluc (Vertragsauflösung), Emeka Oduah (VSG Altglienicke), Luis Ackermann (Greifswalder FC)



FC Erzgebirge Aue

Trainer: Khvicha Shubitidze, Enrico Kern

Zugänge: Tim Luis Maciejewski (FSV 63 Luckenwalde), Nils Lihsek (BSG Chemie Leipzig), Bastian Strietzel (Greifswalder FC), Jonas Kehl (VfL Sportfreunde Lotte), Simon Skarlatidis (SpVgg Unterhaching), Willi Alfons Kamm (1. FC Magdeburg II), Aurel Loubongo (VfB Oldenburg)

Abgänge: Mika Clausen (SC Verl), Erik Majetschak (SSV Jahn Regensburg), Maximilian Schmid (Kickers Offenbach)



FC Rot-Weiß Erfurt

Trainer: Fabian Gerber

Zugänge: Benjamin Dreca (VfL Bochum II), Pascal Manitz (Bremer SV), Berk Inaler (SV Sandhausen), Dustin Forkel (1. FC Schweinfurt 05)

Abgänge: Ben-Luca Moritz (FSV Zwickau)



FSV 63 Luckenwalde

Trainer: Patrick Weiser

Zugänge: Julian Mätzke (BSV Eintracht Mahlsdorf), Patrick Weiser (FC Ingolstadt), Luca Dahlke (SV Babelsberg 03)

Abgänge: Michael Braune (SV Babelsberg 03), Tim Schleinitz (SV Rödinghausen), Simon Gollnack (SV Babelsberg 03), Tim Luis Maciejewski (FC Erzgebirge Aue), Matthew Meier (SV Babelsberg 03), Phillip König (Unbekannt), Florian Palmowski (Unbekannt), Mike Bachmann (Unbekannt)



FSV Zwickau

Trainer: Rico Schmitt

Zugänge: Ben-Luca Moritz (FC Rot-Weiß Erfurt), Philipp Harant (FSV Schöningen)

Abgänge: keine



Greifswalder FC

Zugänge: Luis Ackermann (FC Carl Zeiss Jena), Lukas Walchhütter (SV Wacker Burghausen), Bajram Syla (SV Lafnitz)

Abgänge: David Vogt (Ziel unbekannt), Björn Lipfert (Vertragsende), Soufian Benyamina (Ziel unbekannt), Mike Eglseder (SV Siedenbollentin), Bastian Strietzel (FC Erzgebirge Aue)



Hallescher FC

Trainer: Robert Schröder

Zugänge: Keno-Miguel Meyer (Bremer SV), Stanley Ratifo (BSG Chemie Leipzig), Niklas Kastenhofer (SV Babelsberg 03)

Abgänge: Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Jan Löhmannsröben (Chemnitzer FC)



Hertha BSC II

Trainer: Rejhan Hasanovic

Zugänge: Jermaine Ngwa (SV Wehen Wiesbaden)

Abgänge: Marvin Krumhaar (FC Hertha 03 Zehlendorf)



RSV Eintracht 1949

Zugänge: keine

Abgänge: Patrick Hinze (FC Hertha 03 Zehlendorf), Jörg Miekley (FC Hertha 03 Zehlendorf), Saheed Mustapha (FC Hertha 03 Zehlendorf), Louis Samson (FC Hertha 03 Zehlendorf), Luca Krüsemann (Ziel unbekannt), Till Plumpe (Ziel unbekannt), Leon Hellwig (Ziel unbekannt), Liam Brenn (Ziel unbekannt), Dominik Kruska (Ziel unbekannt), Matthias Steinborn (FC Hertha 03 Zehlendorf)



SV Babelsberg 03

Trainer: Michael Braune

Zugänge: Michael Braune (FSV 63 Luckenwalde), Laurin von Piechowski (1. FC Lokomotive Leipzig), Simon Gollnack (FSV 63 Luckenwalde), Niclas Müller (1. FC Lokomotive Leipzig), Min-Gi Kang (1. FC Lokomotive Leipzig), Matthew Meier (FSV 63 Luckenwalde), Tjalf Geue (Leihende)

Abgänge: Cem Bagci (Vertragsende), Jeremy Postelt (Vertragsende), Gian Luca Schulz (Vertragsende), Leon Bürger (Vertragsende), George Didoss (Vertragsende), Philipp Zeiger (Vertragsende), Nico Hinz (Ziel unbekannt), Luca Dahlke (FSV 63 Luckenwalde), Nino Lessel (BFC Preussen), Maurice Covic (BFC Preussen), Yannic Stein (1. FC Union Berlin), Linus Queißer (Eintracht Braunschweig II), Darijan Silic (Unbekannt), Alexander Georgiadi (Unbekannt), Linus Löffler (Unbekannt), George Didoss (Eintracht Frankfurt II), Nils Schätzle (Unbekannt), Luis Müller (Unbekannt), Niklas Kastenhofer (Hallescher FC)



SV Tasmania Berlin

Trainer: Pardis Fardjad-Azad, Bahman Foroutan

Zugänge: Tahsin Cakmak (Izmirspor (TUR))

Abgänge: Daniel Kaiser (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Rico Steinhauer (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Michel Ulrich (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin)



VSG Altglienicke

Trainer: Dan Twardzik

Zugänge: Emeka Oduah (FC Carl Zeiss Jena)

Abgänge: keine