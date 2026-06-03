Regionalliga Nordost: Diese Sommertransfers stehen schon fest Auf FuPa gibt es die Übersicht. von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julius Schwalenberg

Bei den Vereinen aus der Regionalliga Nordost stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Teams der Regionalliga Nordost 1. FC Lokomotive Leipzig

Zugänge: keine

Abgänge: Stefan Maderer (SV Sandhausen), Laurin von Piechowski (SV Babelsberg 03), Niclas Müller (SV Babelsberg 03), Jochen Seitz (Vertragsauflösung)



1. FC Magdeburg II

Trainer: Daniel Wölfel

Zugänge: keine

Abgänge: Julius Pfennig (vereinslos), Enis Bytyqi (vereinslos), Hector Hink (vereinslos), Willi Alfons Kamm (vereinslos), Aleksa Marusic (vereinslos), Albert Frank Millgramm (SC Paderborn 07), Laurin Schößler (vereinslos), Conner Noel Schulze (vereinslos), Felix Vogler (SC Verl)





BFC Dynamo

Trainer: Sven Körner

Zugänge: keine

Abgänge: keine



BFC Preussen

Trainer: Daniel Volbert

Zugänge: Patrick Breitkreuz (), Nino Lessel (SV Babelsberg 03), Maurice Covic (SV Babelsberg 03)

Abgänge: Patrick Breitkreuz (Karriereende), Robert Dierichen ()





BSG Chemie Leipzig

Trainer: Alexander Schmidt

Zugänge: Marc Sodji (TSV Schwaben Augsburg), Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo (SG Dynamo Schwerin)

Abgänge: Nils Lihsek (FC Erzgebirge Aue), Julian Weigel (FSV Schöningen), Rodriguez Fantozzi (SV Wacker Burghausen), Stanley Ratifo (Hallescher FC)



Chemnitzer FC

Trainer: Benjamin Duda

Zugänge: Andreas Geipl (SSV Jahn Regensburg), Maximilian Fesser (SpVgg Bayreuth), Justin Marcel Gröger (Bremer SV), Ken Tchouangue (Bremer SV), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Jan Löhmannsröben (Hallescher FC), Aaron Mensah (eigene Jugend), David Richter (Viktoria Köln)

Abgänge: keine



FC Carl Zeiss Jena

Trainer: Marco Grote

Zugänge: Pit Pepe Kirchhoff (eigene Jugend), Lennox Fink (eigene Jugend), Marco Grote (Vereinslos)

Abgänge: Justin Schau (Raum Dresden als Amateur), Volkan Uluc (Vertragsauflösung), Emeka Oduah (VSG Altglienicke), Luis Ackermann (Greifswalder FC)



FC Erzgebirge Aue

Trainer: Khvicha Shubitidze, Enrico Kern

Zugänge: Tim Luis Maciejewski (FSV 63 Luckenwalde), Nils Lihsek (BSG Chemie Leipzig), Bastian Strietzel (Greifswalder FC)

Abgänge: Mika Clausen (SC Verl), Erik Majetschak (SSV Jahn Regensburg), Maximilian Schmid (Kickers Offenbach)



FC Rot-Weiß Erfurt

Trainer: Fabian Gerber

Zugänge: Benjamin Dreca (VfL Bochum II), Pascal Manitz (Bremer SV), Berk Inaler (SV Sandhausen)

Abgänge: Ben-Luca Moritz (FSV Zwickau)



FSV 63 Luckenwalde

Trainer: Patrick Weiser

Zugänge: Julian Mätzke (BSV Eintracht Mahlsdorf), Patrick Weiser (FC Ingolstadt), Luca Dahlke (SV Babelsberg 03)

Abgänge: Michael Braune (SV Babelsberg 03), Tim Schleinitz (SV Rödinghausen), Simon Gollnack (SV Babelsberg 03), Tim Luis Maciejewski (FC Erzgebirge Aue)



FSV Zwickau

Trainer: Rico Schmitt

Zugänge: Ben-Luca Moritz (FC Rot-Weiß Erfurt)

Abgänge: keine



Greifswalder FC

Zugänge: Luis Ackermann (FC Carl Zeiss Jena), Lukas Walchhütter (SV Wacker Burghausen)

Abgänge: David Vogt (Ziel unbekannt), Björn Lipfert (Vertragsende), Soufian Benyamina (Ziel unbekannt), Mike Eglseder (SV Siedenbollentin), Bastian Strietzel (FC Erzgebirge Aue)



Hallescher FC

Trainer: Robert Schröder

Zugänge: Keno-Miguel Meyer (Bremer SV), Stanley Ratifo (BSG Chemie Leipzig)

Abgänge: Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Jan Löhmannsröben (Chemnitzer FC)



Hertha BSC II

Trainer: Rejhan Hasanovic

Zugänge: Jermaine Ngwa (SV Wehen Wiesbaden)

Abgänge: keine



RSV Eintracht 1949

Zugänge: keine

Abgänge: Patrick Hinze (FC Hertha 03 Zehlendorf), Jörg Miekley (FC Hertha 03 Zehlendorf), Saheed Mustapha (FC Hertha 03 Zehlendorf), Louis Samson (FC Hertha 03 Zehlendorf)



SV Babelsberg 03

Trainer: Michael Braune

Zugänge: Michael Braune (FSV 63 Luckenwalde), Laurin von Piechowski (1. FC Lokomotive Leipzig), Simon Gollnack (FSV 63 Luckenwalde), Niclas Müller (1. FC Lokomotive Leipzig)

Abgänge: Cem Bagci (Vertragsende), Niklas Kastenhofer (Vertragsende), Jeremy Postelt (Vertragsende), Gian Luca Schulz (Vertragsende), Leon Bürger (Vertragsende), George Didoss (Vertragsende), Philipp Zeiger (Vertragsende), Nico Hinz (Ziel unbekannt), Luca Dahlke (FSV 63 Luckenwalde), Nino Lessel (BFC Preussen), Maurice Covic (BFC Preussen), Yannic Stein (1. FC Union Berlin), Linus Queißer (Eintracht Braunschweig II)



SV Tasmania Berlin

Trainer: Pardis Fardjad-Azad, Bahman Foroutan

Zugänge: keine

Abgänge: Rico Steinhauer (), Daniel Kaiser (), Daniel Kaiser (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin)



VSG Altglienicke

Trainer: Dan Twardzik

Zugänge: Emeka Oduah (FC Carl Zeiss Jena)

Abgänge: keine