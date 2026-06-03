– Foto: Julius Schwalenberg
Regionalliga Nordost: Diese Sommertransfers stehen schon fest
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus der Regionalliga Nordost stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Teams der Regionalliga Nordost
1. FC Lokomotive Leipzig
Zugänge: keine
Abgänge: Stefan Maderer (SV Sandhausen), Laurin von Piechowski (SV Babelsberg 03), Niclas Müller (SV Babelsberg 03), Jochen Seitz (Vertragsauflösung)
1. FC Magdeburg II
Trainer: Daniel Wölfel
Zugänge: keine
Abgänge: Julius Pfennig (vereinslos), Enis Bytyqi (vereinslos), Hector Hink (vereinslos), Willi Alfons Kamm (vereinslos), Aleksa Marusic (vereinslos), Albert Frank Millgramm (SC Paderborn 07), Laurin Schößler (vereinslos), Conner Noel Schulze (vereinslos), Felix Vogler (SC Verl)
BFC Dynamo
Trainer: Sven Körner
Zugänge: keine
Abgänge: keine
BFC Preussen
Trainer: Daniel Volbert
Zugänge: Patrick Breitkreuz (), Nino Lessel (SV Babelsberg 03), Maurice Covic (SV Babelsberg 03)
Abgänge: Patrick Breitkreuz (Karriereende), Robert Dierichen ()
BSG Chemie Leipzig
Trainer: Alexander Schmidt
Zugänge: Marc Sodji (TSV Schwaben Augsburg), Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo (SG Dynamo Schwerin)
Abgänge: Nils Lihsek (FC Erzgebirge Aue), Julian Weigel (FSV Schöningen), Rodriguez Fantozzi (SV Wacker Burghausen), Stanley Ratifo (Hallescher FC)
Chemnitzer FC
Trainer: Benjamin Duda
Zugänge: Andreas Geipl (SSV Jahn Regensburg), Maximilian Fesser (SpVgg Bayreuth), Justin Marcel Gröger (Bremer SV), Ken Tchouangue (Bremer SV), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Jan Löhmannsröben (Hallescher FC), Aaron Mensah (eigene Jugend), David Richter (Viktoria Köln)
Abgänge: keine
FC Carl Zeiss Jena
Trainer: Marco Grote
Zugänge: Pit Pepe Kirchhoff (eigene Jugend), Lennox Fink (eigene Jugend), Marco Grote (Vereinslos)
Abgänge: Justin Schau (Raum Dresden als Amateur), Volkan Uluc (Vertragsauflösung), Emeka Oduah (VSG Altglienicke), Luis Ackermann (Greifswalder FC)
FC Erzgebirge Aue
Trainer: Khvicha Shubitidze, Enrico Kern
Zugänge: Tim Luis Maciejewski (FSV 63 Luckenwalde), Nils Lihsek (BSG Chemie Leipzig), Bastian Strietzel (Greifswalder FC)
Abgänge: Mika Clausen (SC Verl), Erik Majetschak (SSV Jahn Regensburg), Maximilian Schmid (Kickers Offenbach)
FC Rot-Weiß Erfurt
Trainer: Fabian Gerber
Zugänge: Benjamin Dreca (VfL Bochum II), Pascal Manitz (Bremer SV), Berk Inaler (SV Sandhausen)
Abgänge: Ben-Luca Moritz (FSV Zwickau)
FSV 63 Luckenwalde
Trainer: Patrick Weiser
Zugänge: Julian Mätzke (BSV Eintracht Mahlsdorf), Patrick Weiser (FC Ingolstadt), Luca Dahlke (SV Babelsberg 03)
Abgänge: Michael Braune (SV Babelsberg 03), Tim Schleinitz (SV Rödinghausen), Simon Gollnack (SV Babelsberg 03), Tim Luis Maciejewski (FC Erzgebirge Aue)
FSV Zwickau
Trainer: Rico Schmitt
Zugänge: Ben-Luca Moritz (FC Rot-Weiß Erfurt)
Abgänge: keine
Greifswalder FC
Zugänge: Luis Ackermann (FC Carl Zeiss Jena), Lukas Walchhütter (SV Wacker Burghausen)
Abgänge: David Vogt (Ziel unbekannt), Björn Lipfert (Vertragsende), Soufian Benyamina (Ziel unbekannt), Mike Eglseder (SV Siedenbollentin), Bastian Strietzel (FC Erzgebirge Aue)
Hallescher FC
Trainer: Robert Schröder
Zugänge: Keno-Miguel Meyer (Bremer SV), Stanley Ratifo (BSG Chemie Leipzig)
Abgänge: Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Jan Löhmannsröben (Chemnitzer FC)
Hertha BSC II
Trainer: Rejhan Hasanovic
Zugänge: Jermaine Ngwa (SV Wehen Wiesbaden)
Abgänge: keine
RSV Eintracht 1949
Zugänge: keine
Abgänge: Patrick Hinze (FC Hertha 03 Zehlendorf), Jörg Miekley (FC Hertha 03 Zehlendorf), Saheed Mustapha (FC Hertha 03 Zehlendorf), Louis Samson (FC Hertha 03 Zehlendorf)
SV Babelsberg 03
Trainer: Michael Braune
Zugänge: Michael Braune (FSV 63 Luckenwalde), Laurin von Piechowski (1. FC Lokomotive Leipzig), Simon Gollnack (FSV 63 Luckenwalde), Niclas Müller (1. FC Lokomotive Leipzig)
Abgänge: Cem Bagci (Vertragsende), Niklas Kastenhofer (Vertragsende), Jeremy Postelt (Vertragsende), Gian Luca Schulz (Vertragsende), Leon Bürger (Vertragsende), George Didoss (Vertragsende), Philipp Zeiger (Vertragsende), Nico Hinz (Ziel unbekannt), Luca Dahlke (FSV 63 Luckenwalde), Nino Lessel (BFC Preussen), Maurice Covic (BFC Preussen), Yannic Stein (1. FC Union Berlin), Linus Queißer (Eintracht Braunschweig II)
SV Tasmania Berlin
Trainer: Pardis Fardjad-Azad, Bahman Foroutan
Zugänge: keine
Abgänge: Rico Steinhauer (), Daniel Kaiser (), Daniel Kaiser (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin)
VSG Altglienicke
Trainer: Dan Twardzik
Zugänge: Emeka Oduah (FC Carl Zeiss Jena)
Abgänge: keine