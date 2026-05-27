Regionalliga Nordost: Diese Sommertransfers stehen schon fest Auf FuPa gibt es die Übersicht. von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julius Schwalenberg

Bei den Vereinen aus der Regionalliga Nordost stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der Regionalliga Nordost 1. FC Lokomotive Leipzig

Trainer: Jochen Seitz

Zugänge: keine

Abgänge: Stefan Maderer (SV Sandhausen), Laurin von Piechowski (SV Babelsberg 03)



1. FC Magdeburg II

Trainer: Daniel Wölfel

Zugänge: keine

Abgänge: Julius Pfennig (vereinslos), Enis Bytyqi (vereinslos), Hector Hink (vereinslos), Willi Alfons Kamm (vereinslos), Aleksa Marusic (vereinslos), Albert Frank Millgramm (SC Paderborn 07), Laurin Schößler (vereinslos), Conner Noel Schulze (vereinslos), Felix Vogler (SC Verl)





BFC Dynamo

Trainer: Sven Körner

Zugänge: Dawid Kolacki (FC Erzgebirge Aue)

Abgänge: keine



BFC Preussen

Trainer: Daniel Volbert

Zugänge: Patrick Breitkreuz (), Nino Lessel (SV Babelsberg 03), Maurice Covic (SV Babelsberg 03)

Abgänge: Patrick Breitkreuz (Karriereende), Robert Dierichen ()





BSG Chemie Leipzig

Trainer: Alexander Schmidt

Zugänge: keine

Abgänge: Nils Lihsek (FC Erzgebirge Aue), Julian Weigel (FSV Schöningen)



Chemnitzer FC

Trainer: Benjamin Duda

Zugänge: Andreas Geipl (SSV Jahn Regensburg), Maximilian Fesser (SpVgg Bayreuth), Justin Marcel Gröger (Bremer SV), Ken Tchouangue (Bremer SV)

Abgänge: keine



FC Carl Zeiss Jena

Trainer: Volkan Uluc

Zugänge: keine

Abgänge: Justin Schau (Raum Dresden als Amateur), Volkan Uluc (Vertragsauflösung)



FC Eilenburg

Trainer: Karsten Oswald

Zugänge: keine

Abgänge: Moritz Kretzer (1. FC Phönix Lübeck)



FC Hertha 03 Zehlendorf

Trainer: Rainer Meitzner

Zugänge: Felix Matthäs (Werderaner FC Viktoria 1920), Marco Böning (FC Hertha 03 Zehlendorf), Patrick Hinze (RSV Eintracht 1949), Jörg Miekley (RSV Eintracht 1949), Moritz Kessler ()

Abgänge: Nanitonda Quiala (Borussia Dortmund II), Marco Böning (FC Hertha 03 Zehlendorf)



FC Rot-Weiß Erfurt

Trainer: Fabian Gerber

Zugänge: Benjamin Dreca (VfL Bochum II)

Abgänge: Ben-Luca Moritz (FSV Zwickau)



FSV 63 Luckenwalde

Trainer: Michael Braune

Zugänge: Julian Mätzke (BSV Eintracht Mahlsdorf), Patrick Weiser (FC Ingolstadt), Luca Dahlke (SV Babelsberg 03)

Abgänge: Michael Braune (SV Babelsberg 03), Lukas Müller (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen), Tim Schleinitz (SV Rödinghausen), Simon Gollnack (SV Babelsberg 03), Tim Luis Maciejewski (FC Erzgebirge Aue)



FSV Zwickau

Trainer: Rico Schmitt

Zugänge: Ben-Luca Moritz (FC Rot-Weiß Erfurt)

Abgänge: keine



Greifswalder FC

Trainer: Björn Lipfert

Zugänge: keine

Abgänge: David Vogt (Ziel unbekannt), Björn Lipfert (Vertragsende), Soufian Benyamina (Ziel unbekannt), Mike Eglseder (SV Siedenbollentin)



Hallescher FC

Trainer: Robert Schröder

Zugänge: Keno-Miguel Meyer (Bremer SV)

Abgänge: Malek Fakhro (1. FC Bocholt)



Hertha BSC II

Trainer: Rejhan Hasanovic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Babelsberg 03

Trainer: Johannes Lau

Zugänge: Michael Braune (FSV 63 Luckenwalde), Laurin von Piechowski (1. FC Lokomotive Leipzig), Simon Gollnack (FSV 63 Luckenwalde)

Abgänge: Cem Bagci (Vertragsende), Niklas Kastenhofer (Vertragsende), Jeremy Postelt (Vertragsende), Gian Luca Schulz (Vertragsende), Yannic Stein (Vertragsende), Leon Bürger (Vertragsende), George Didoss (Vertragsende), Philipp Zeiger (Vertragsende), Nico Hinz (Ziel unbekannt), Luca Dahlke (FSV 63 Luckenwalde), Nino Lessel (BFC Preussen), Maurice Covic (BFC Preussen)



VSG Altglienicke

Trainer: Dan Twardzik

Zugänge: keine

Abgänge: keine



ZFC Meuselwitz

Trainer: Georg-Martin Leopold

Zugänge: keine

Abgänge: keine