– Foto: Julius Schwalenberg
Regionalliga Nordost: Diese Sommertransfers stehen schon fest
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus der Regionalliga Nordost stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Aktuelle Teams der Regionalliga Nordost
1. FC Lokomotive Leipzig
Trainer: Jochen Seitz
Zugänge: keine
Abgänge: Stefan Maderer (SV Sandhausen), Laurin von Piechowski (SV Babelsberg 03)
1. FC Magdeburg II
Trainer: Daniel Wölfel
Zugänge: keine
Abgänge: Julius Pfennig (vereinslos), Enis Bytyqi (vereinslos), Hector Hink (vereinslos), Willi Alfons Kamm (vereinslos), Aleksa Marusic (vereinslos), Albert Frank Millgramm (SC Paderborn 07), Laurin Schößler (vereinslos), Conner Noel Schulze (vereinslos), Felix Vogler (SC Verl)
BFC Dynamo
Trainer: Sven Körner
Zugänge: Dawid Kolacki (FC Erzgebirge Aue)
Abgänge: keine
BFC Preussen
Trainer: Daniel Volbert
Zugänge: Patrick Breitkreuz (), Nino Lessel (SV Babelsberg 03), Maurice Covic (SV Babelsberg 03)
Abgänge: Patrick Breitkreuz (Karriereende), Robert Dierichen ()
BSG Chemie Leipzig
Trainer: Alexander Schmidt
Zugänge: keine
Abgänge: Nils Lihsek (FC Erzgebirge Aue), Julian Weigel (FSV Schöningen)
Chemnitzer FC
Trainer: Benjamin Duda
Zugänge: Andreas Geipl (SSV Jahn Regensburg), Maximilian Fesser (SpVgg Bayreuth), Justin Marcel Gröger (Bremer SV), Ken Tchouangue (Bremer SV)
Abgänge: keine
FC Carl Zeiss Jena
Trainer: Volkan Uluc
Zugänge: keine
Abgänge: Justin Schau (Raum Dresden als Amateur), Volkan Uluc (Vertragsauflösung)
FC Eilenburg
Trainer: Karsten Oswald
Zugänge: keine
Abgänge: Moritz Kretzer (1. FC Phönix Lübeck)
FC Hertha 03 Zehlendorf
Trainer: Rainer Meitzner
Zugänge: Felix Matthäs (Werderaner FC Viktoria 1920), Marco Böning (FC Hertha 03 Zehlendorf), Patrick Hinze (RSV Eintracht 1949), Jörg Miekley (RSV Eintracht 1949), Moritz Kessler ()
Abgänge: Nanitonda Quiala (Borussia Dortmund II), Marco Böning (FC Hertha 03 Zehlendorf)
FC Rot-Weiß Erfurt
Trainer: Fabian Gerber
Zugänge: Benjamin Dreca (VfL Bochum II)
Abgänge: Ben-Luca Moritz (FSV Zwickau)
FSV 63 Luckenwalde
Trainer: Michael Braune
Zugänge: Julian Mätzke (BSV Eintracht Mahlsdorf), Patrick Weiser (FC Ingolstadt), Luca Dahlke (SV Babelsberg 03)
Abgänge: Michael Braune (SV Babelsberg 03), Lukas Müller (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen), Tim Schleinitz (SV Rödinghausen), Simon Gollnack (SV Babelsberg 03), Tim Luis Maciejewski (FC Erzgebirge Aue)
FSV Zwickau
Trainer: Rico Schmitt
Zugänge: Ben-Luca Moritz (FC Rot-Weiß Erfurt)
Abgänge: keine
Greifswalder FC
Trainer: Björn Lipfert
Zugänge: keine
Abgänge: David Vogt (Ziel unbekannt), Björn Lipfert (Vertragsende), Soufian Benyamina (Ziel unbekannt), Mike Eglseder (SV Siedenbollentin)
Hallescher FC
Trainer: Robert Schröder
Zugänge: Keno-Miguel Meyer (Bremer SV)
Abgänge: Malek Fakhro (1. FC Bocholt)
Hertha BSC II
Trainer: Rejhan Hasanovic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Babelsberg 03
Trainer: Johannes Lau
Zugänge: Michael Braune (FSV 63 Luckenwalde), Laurin von Piechowski (1. FC Lokomotive Leipzig), Simon Gollnack (FSV 63 Luckenwalde)
Abgänge: Cem Bagci (Vertragsende), Niklas Kastenhofer (Vertragsende), Jeremy Postelt (Vertragsende), Gian Luca Schulz (Vertragsende), Yannic Stein (Vertragsende), Leon Bürger (Vertragsende), George Didoss (Vertragsende), Philipp Zeiger (Vertragsende), Nico Hinz (Ziel unbekannt), Luca Dahlke (FSV 63 Luckenwalde), Nino Lessel (BFC Preussen), Maurice Covic (BFC Preussen)
VSG Altglienicke
Trainer: Dan Twardzik
Zugänge: keine
Abgänge: keine
ZFC Meuselwitz
Trainer: Georg-Martin Leopold
Zugänge: keine
Abgänge: keine