 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Regionalliga Nordost: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Regionalliga Nordost
Hertha BSC II
Erfurt
Babelsberg
FC CZ Jena

Bei den Vereinen aus der Regionalliga Nordost stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der Regionalliga Nordost

1. FC Lokomotive Leipzig
Trainer: Jochen Seitz
Zugänge: keine
Abgänge: Stefan Maderer (SV Sandhausen), Laurin von Piechowski (SV Babelsberg 03)

1. FC Magdeburg II
Trainer: Daniel Wölfel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

BFC Dynamo
Trainer: Sven Körner
Zugänge: Dawid Kolacki (FC Erzgebirge Aue)
Abgänge: keine

BFC Preussen
Trainer: Daniel Volbert
Zugänge: Patrick Breitkreuz (), Nino Lessel (SV Babelsberg 03)
Abgänge: Patrick Breitkreuz (Karriereende), Robert Dierichen ()

BSG Chemie Leipzig
Trainer: Alexander Schmidt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Chemnitzer FC
Trainer: Benjamin Duda
Zugänge: Andreas Geipl (SSV Jahn Regensburg), Maximilian Fesser (SpVgg Bayreuth), Justin Marcel Gröger (Bremer SV)
Abgänge: keine

FC Carl Zeiss Jena
Trainer: Volkan Uluc
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Eilenburg
Trainer: Karsten Oswald
Zugänge: keine
Abgänge: Moritz Kretzer (1. FC Phönix Lübeck)

FC Hertha 03 Zehlendorf
Trainer: Rainer Meitzner
Zugänge: Felix Matthäs (Werderaner FC Viktoria 1920), Marco Böning (FC Hertha 03 Zehlendorf), Patrick Hinze (RSV Eintracht 1949), Jörg Miekley (RSV Eintracht 1949), Moritz Kessler ()
Abgänge: Nanitonda Quiala (Borussia Dortmund II), Marco Böning (FC Hertha 03 Zehlendorf)

FC Rot-Weiß Erfurt
Trainer: Fabian Gerber
Zugänge: Benjamin Dreca (VfL Bochum II)
Abgänge: Ben-Luca Moritz (FSV Zwickau)

FSV 63 Luckenwalde
Trainer: Michael Braune
Zugänge: Julian Mätzke (BSV Eintracht Mahlsdorf), Patrick Weiser (FC Ingolstadt), Luca Dahlke (SV Babelsberg 03)
Abgänge: Michael Braune (SV Babelsberg 03), Lukas Müller (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen), Tim Schleinitz (SV Rödinghausen), Simon Gollnack (SV Babelsberg 03), Tim Luis Maciejewski (FC Erzgebirge Aue)

FSV Zwickau
Trainer: Rico Schmitt
Zugänge: Ben-Luca Moritz (FC Rot-Weiß Erfurt)
Abgänge: keine

Greifswalder FC
Trainer: Björn Lipfert
Zugänge: keine
Abgänge: David Vogt (Ziel unbekannt), Björn Lipfert (Vertragsende), Soufian Benyamina (Ziel unbekannt), Mike Eglseder (SV Siedenbollentin)

Hallescher FC
Trainer: Robert Schröder
Zugänge: Keno-Miguel Meyer (Bremer SV)
Abgänge: Malek Fakhro (1. FC Bocholt)

Hertha BSC II
Trainer: Rejhan Hasanovic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Babelsberg 03
Trainer: Johannes Lau
Zugänge: Michael Braune (FSV 63 Luckenwalde), Laurin von Piechowski (1. FC Lokomotive Leipzig), Simon Gollnack (FSV 63 Luckenwalde)
Abgänge: Cem Bagci (Vertragsende), Niklas Kastenhofer (Vertragsende), Nino Lessel (Vertragsende), Jeremy Postelt (Vertragsende), Gian Luca Schulz (Vertragsende), Yannic Stein (Vertragsende), Leon Bürger (Vertragsende), George Didoss (Vertragsende), Philipp Zeiger (Vertragsende), Nico Hinz (Ziel unbekannt), Luca Dahlke (FSV 63 Luckenwalde), Nino Lessel (BFC Preussen)

VSG Altglienicke
Trainer: Dan Twardzik
Zugänge: keine
Abgänge: keine

ZFC Meuselwitz
Trainer: Georg-Martin Leopold
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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