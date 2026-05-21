Regionalliga Nordost: Diese Sommertransfers stehen schon fest

BSG Chemie LeipzigTrainer:
Alexander SchmidtZugänge:
keineAbgänge:
keineChemnitzer FCTrainer:
Benjamin DudaZugänge:
Andreas Geipl (SSV Jahn Regensburg), Maximilian Fesser (SpVgg Bayreuth), Justin Marcel Gröger (Bremer SV) Abgänge:
keineFC Carl Zeiss JenaTrainer:
Volkan UlucZugänge:
keineAbgänge:
keineFC EilenburgTrainer:
Karsten OswaldZugänge:
keineAbgänge:
Moritz Kretzer (1. FC Phönix Lübeck) FC Hertha 03 ZehlendorfTrainer:
Rainer MeitznerZugänge:
Felix Matthäs (Werderaner FC Viktoria 1920), Marco Böning (FC Hertha 03 Zehlendorf), Patrick Hinze (RSV Eintracht 1949), Jörg Miekley (RSV Eintracht 1949), Moritz Kessler () Abgänge:
Nanitonda Quiala (Borussia Dortmund II), Marco Böning (FC Hertha 03 Zehlendorf) FC Rot-Weiß ErfurtTrainer:
Fabian GerberZugänge:
Benjamin Dreca (VfL Bochum II) Abgänge:
Ben-Luca Moritz (FSV Zwickau) FSV 63 LuckenwaldeTrainer:
Michael BrauneZugänge:
Julian Mätzke (BSV Eintracht Mahlsdorf), Patrick Weiser (FC Ingolstadt), Luca Dahlke (SV Babelsberg 03) Abgänge:
Michael Braune (SV Babelsberg 03), Lukas Müller (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen), Tim Schleinitz (SV Rödinghausen), Simon Gollnack (SV Babelsberg 03), Tim Luis Maciejewski (FC Erzgebirge Aue) FSV ZwickauTrainer:
Rico SchmittZugänge:
Ben-Luca Moritz (FC Rot-Weiß Erfurt) Abgänge:
keineGreifswalder FCTrainer:
Björn LipfertZugänge:
keineAbgänge:
David Vogt (Ziel unbekannt), Björn Lipfert (Vertragsende), Soufian Benyamina (Ziel unbekannt), Mike Eglseder (SV Siedenbollentin) Hallescher FCTrainer:
Robert SchröderZugänge:
Keno-Miguel Meyer (Bremer SV) Abgänge:
Malek Fakhro (1. FC Bocholt) Hertha BSC IITrainer:
Rejhan HasanovicZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Babelsberg 03Trainer:
Johannes LauZugänge:
Michael Braune (FSV 63 Luckenwalde), Laurin von Piechowski (1. FC Lokomotive Leipzig), Simon Gollnack (FSV 63 Luckenwalde) Abgänge:
Cem Bagci (Vertragsende), Niklas Kastenhofer (Vertragsende), Nino Lessel (Vertragsende), Jeremy Postelt (Vertragsende), Gian Luca Schulz (Vertragsende), Yannic Stein (Vertragsende), Leon Bürger (Vertragsende), George Didoss (Vertragsende), Philipp Zeiger (Vertragsende), Nico Hinz (Ziel unbekannt), Luca Dahlke (FSV 63 Luckenwalde), Nino Lessel (BFC Preussen) VSG AltglienickeTrainer:
Dan TwardzikZugänge:
keineAbgänge:
keineZFC MeuselwitzTrainer:
Georg-Martin LeopoldZugänge:
keineAbgänge:
keine
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