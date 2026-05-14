Regionalliga Nordost: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Aktuelle Teams der Regionalliga Nordost
1. FC Lokomotive Leipzig
Trainer: Jochen Seitz
Zugänge: keine
Abgänge: Stefan Maderer (SV Sandhausen), Laurin von Piechowski (SV Babelsberg 03)
1. FC Magdeburg II
Trainer: Daniel Wölfel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
BSG Chemie LeipzigTrainer:
Alexander SchmidtZugänge:
keineAbgänge:
keineChemnitzer FCTrainer:
Benjamin DudaZugänge:
Andreas Geipl (SSV Jahn Regensburg) Abgänge:
keineFC Carl Zeiss JenaTrainer:
Volkan UlucZugänge:
keineAbgänge:
keineFC EilenburgTrainer:
Karsten OswaldZugänge:
keineAbgänge:
Kevin Rodewald (Entlassen) FC Hertha 03 ZehlendorfTrainer:
Rainer MeitznerZugänge:
keineAbgänge:
Nanitonda Quiala (Borussia Dortmund II) FC Rot-Weiß ErfurtTrainer:
Fabian GerberZugänge:
keineAbgänge:
Ben-Luca Moritz (FSV Zwickau) FSV 63 LuckenwaldeTrainer:
Michael BrauneZugänge:
Julian Mätzke (BSV Eintracht Mahlsdorf), Patrick Weiser (FC Ingolstadt) Abgänge:
Michael Braune (SV Babelsberg 03), Lukas Müller (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen) FSV ZwickauTrainer:
Rico SchmittZugänge:
Ben-Luca Moritz (FC Rot-Weiß Erfurt) Abgänge:
keineGreifswalder FCTrainer:
Björn LipfertZugänge:
keineAbgänge:
Soufian Benyamina (Ziel bekannt), David Vogt (Ziel unbekannt) Hallescher FCTrainer:
Robert SchröderZugänge:
keineAbgänge:
keineHertha BSC IITrainer:
Rejhan HasanovicZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Babelsberg 03Trainer:
Johannes LauZugänge:
Michael Braune (FSV 63 Luckenwalde), Laurin von Piechowski (1. FC Lokomotive Leipzig) Abgänge:
keineVSG AltglienickeTrainer:
Dan TwardzikZugänge:
keineAbgänge:
keineZFC MeuselwitzTrainer:
Georg-Martin LeopoldZugänge:
keineAbgänge:
keine
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