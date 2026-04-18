 2026-04-16T10:11:10.190Z

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Regionalliga Nordost: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Bloch

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Regionalliga Nordost
Hertha BSC II
Erfurt
Babelsberg
FC CZ Jena

Bei den Vereinen aus der Regionalliga Nordost stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der Regionalliga Nordost

1. FC Lokomotive Leipzig
Trainer: Jochen Seitz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

1. FC Magdeburg II
Trainer: Daniel Wölfel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

BFC Dynamo
Trainer: Sven Körner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

BFC Preussen
Trainer: Daniel Volbert
Zugänge: keine
Abgänge: keine

BSG Chemie Leipzig
Trainer: Alexander Schmidt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Chemnitzer FC
Trainer: Benjamin Duda
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Carl Zeiss Jena
Trainer: Volkan Uluc
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Eilenburg
Trainer: Karsten Oswald
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Hertha 03 Zehlendorf
Trainer: Rainer Meitzner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Rot-Weiß Erfurt
Trainer: Fabian Gerber
Zugänge: keine
Abgänge: Ben-Luca Moritz (FSV Zwickau)

FSV 63 Luckenwalde
Trainer: Michael Braune
Zugänge: keine
Abgänge: Michael Braune (SV Babelsberg 03)

FSV Zwickau
Trainer: Rico Schmitt
Zugänge: Ben-Luca Moritz (FC Rot-Weiß Erfurt)
Abgänge: keine

Greifswalder FC
Trainer: Björn Lipfert
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Hallescher FC
Trainer: Robert Schröder
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Hertha BSC II
Trainer: Rejhan Hasanovic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Babelsberg 03
Trainer: Johannes Lau
Zugänge: Michael Braune (FSV 63 Luckenwalde)
Abgänge: keine

VSG Altglienicke
Trainer: Dan Twardzik
Zugänge: keine
Abgänge: keine

ZFC Meuselwitz
Trainer: Georg-Martin Leopold
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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