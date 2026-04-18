Regionalliga Nordost: Diese Sommertransfers stehen schon fest

2026-04-16T10:11:10.190Z
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Bei den Vereinen aus der Regionalliga Nordost stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Aktuelle Teams der Regionalliga Nordost 1. FC Lokomotive Leipzig Trainer: Jochen Seitz Zugänge: keine Abgänge: keine 1. FC Magdeburg II Trainer: Daniel Wölfel Zugänge: keine Abgänge: keine BFC Dynamo Trainer: Sven Körner Zugänge: keine Abgänge: keine BFC Preussen Trainer: Daniel Volbert Zugänge: keine Abgänge: keine BSG Chemie Leipzig Trainer:
Alexander Schmidt
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
Chemnitzer FC Trainer:
Benjamin Duda
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
FC Carl Zeiss Jena Trainer:
Volkan Uluc
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
FC Eilenburg Trainer:
Karsten Oswald
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
FC Hertha 03 Zehlendorf Trainer:
Rainer Meitzner
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
FC Rot-Weiß Erfurt Trainer:
Fabian Gerber
Zugänge:
keine
Abgänge:
Ben-Luca Moritz (FSV Zwickau)
FSV 63 Luckenwalde Trainer:
Michael Braune
Zugänge:
keine
Abgänge:
Michael Braune (SV Babelsberg 03)
FSV Zwickau Trainer:
Rico Schmitt
Zugänge:
Ben-Luca Moritz (FC Rot-Weiß Erfurt)
Abgänge:
keine
Greifswalder FC Trainer:
Björn Lipfert
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
Hallescher FC Trainer:
Robert Schröder
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
Hertha BSC II Trainer:
Rejhan Hasanovic
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SV Babelsberg 03 Trainer:
Johannes Lau
Zugänge:
Michael Braune (FSV 63 Luckenwalde)
Abgänge:
keine
VSG Altglienicke Trainer:
Dan Twardzik
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
ZFC Meuselwitz Trainer:
Georg-Martin Leopold
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
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