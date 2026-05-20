 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Regionalliga Nordost: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Regionalliga Nordost.

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tanja Kaltofen / FuPa

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
Hertha BSC II
Erfurt
Babelsberg
FC CZ Jena

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Regionalliga Nordost

Torhüter

Lucas Hiemann (FSV Zwickau): neun Nominierungen für die Elf der Woche

Abwehr

Ben-Luca Moritz (FC Rot-Weiß Erfurt): 31 Einsätze, drei Tore und elf Nominierungen für die Elf der Woche

Laurin von Piechowski (1. FC Lokomotive Leipzig): 26 Spiele und neun Nominierungen für die Elf der Woche

Rajk Lisinski (BSG Chemie Leipzig): 21 Einsätze, drei Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche

Mittelfeld

Stanislav Fehler (FC Rot-Weiß Essen): 31 Einsätze, fünf Tore und vierzehn Nominierungen für die Elf der Woche

Chadi Ramadan (BSC Preußen): 32 Einsätze, neun Tore und neun Nominierungen für die Elf der Woche

Geroge Didoss (SV Babelsberg): 32 Einsätze, elf Tore und sieben Nominierungen für die Elf der Woche

Farid Abderrahmane (1. FC Lokomotive Leipzig): 29 Spiele, fünf Tore und vier Nominierungen für die Elf der Woche

Angriff

Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig): 25 Spiele, 14 Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche

Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke): 34 Einsätze, 19 Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche

Kay Seidemann (BSG Chemie Leipzig / FC CZ Jena): 22 Einsätze, fünf Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.