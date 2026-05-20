Regionalliga Nordost: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Lucas Hiemann (FSV Zwickau): neun Nominierungen für die Elf der Woche
Ben-Luca Moritz (FC Rot-Weiß Erfurt): 31 Einsätze, drei Tore und elf Nominierungen für die Elf der Woche
Laurin von Piechowski (1. FC Lokomotive Leipzig): 26 Spiele und neun Nominierungen für die Elf der Woche
Rajk Lisinski (BSG Chemie Leipzig): 21 Einsätze, drei Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Stanislav Fehler (FC Rot-Weiß Essen): 31 Einsätze, fünf Tore und vierzehn Nominierungen für die Elf der Woche
Chadi Ramadan (BSC Preußen): 32 Einsätze, neun Tore und neun Nominierungen für die Elf der Woche
Geroge Didoss (SV Babelsberg): 32 Einsätze, elf Tore und sieben Nominierungen für die Elf der Woche
Farid Abderrahmane (1. FC Lokomotive Leipzig): 29 Spiele, fünf Tore und vier Nominierungen für die Elf der Woche
Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig): 25 Spiele, 14 Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke): 34 Einsätze, 19 Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Kay Seidemann (BSG Chemie Leipzig / FC CZ Jena): 22 Einsätze, fünf Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.