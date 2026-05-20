Regionalliga Nordost: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Laurin von Piechowski (1. FC Lokomotive Leipzig): 26 Spiele und neun Nominierungen für die Elf der Woche

Rajk Lisinski (BSG Chemie Leipzig): 21 Einsätze, drei Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche

Mittelfeld

Stanislav Fehler (FC Rot-Weiß Essen): 31 Einsätze, fünf Tore und vierzehn Nominierungen für die Elf der Woche

Chadi Ramadan (BSC Preußen): 32 Einsätze, neun Tore und neun Nominierungen für die Elf der Woche

Geroge Didoss (SV Babelsberg): 32 Einsätze, elf Tore und sieben Nominierungen für die Elf der Woche

Farid Abderrahmane (1. FC Lokomotive Leipzig): 29 Spiele, fünf Tore und vier Nominierungen für die Elf der Woche

Angriff

Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig): 25 Spiele, 14 Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche

Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke): 34 Einsätze, 19 Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche

Kay Seidemann (BSG Chemie Leipzig / FC CZ Jena): 22 Einsätze, fünf Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche