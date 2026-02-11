Regionalliga Nordost: Die Absagenflut geht weiter

– Foto: Timo Babic

Auch der 22. Spieltag der Regionalliga Nordost steht im Zeichen von Spielabsagen. Bislang sind sieben der neun geplanten Spiele schon abgesagt.

Dieses Spiel trägt die DNA der Hinrunde in sich: Tore, Schwankungen, offene Nerven. Der FSV Zwickau ist Vierter mit 35 Punkten (30:20 Tore), Hertha BSC II steht als Elfter bei 21 Punkten (27:39 Tore) – und hat defensiv eine Hypothek, die jedes Spiel in einen Drahtseilakt verwandelt. Das Hinspiel am 27.08.25 war ein Spektakel: Hertha BSC II – Zwickau 3:3. Zwickau will diesmal das Ergebnis nicht im Unentschieden versanden lassen, weil oben alles dicht beisammen liegt. Hertha II wiederum braucht Punkte, um Abstand zur gefährlichen Zone zu halten – und muss dafür endlich Wege finden, weniger zuzulassen.

Das ist das Spiel, bei dem sich der Spitzenreiter an der eigenen Stabilität messen lassen muss. 1. FC Lokomotive Leipzig führt die Liga mit 46 Punkten an, Torverhältnis 41:14 – ein Polster, das Respekt einflößt, aber keine Garantie ist. Chemnitzer FC steht als Siebter bei 28 Punkten (28:29 Tore) und ist damit mitten in einem Feld, in dem jeder Sieg wie ein Sprung nach vorn wirkt. Das Hinspiel am 27.08.25 gewann Lok zu Hause: Lok Leipzig – Chemnitz 2:1. Chemnitz weiß also, wie nah man dran war – Lok weiß, wie schmal die Kante ist, auf der Tabellenführer manchmal stehen. Genau deshalb ist dieses Duell so elektrisierend: Weil es nicht nur um drei Punkte geht, sondern um das Gefühl, ob oben alles so fest sitzt, wie es aussieht.