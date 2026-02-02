Regionalliga Nordost: Die Absagenflut geht weiter

Bis zum 21. Spieltag der Regionalliga Nordost sind es noch einige Tage. Aber die Absagenflut geht weiter. Zum jetzigen Stand sind schon vier Begegnungen abgesetzt. Beim 1. FC Lok Leipzig (gegen den FC Hertha Zehlendorf), bei Hertha BSC II (gegen den Greifswalder FC), beim BFC Preussen (gegen den FSV 63 Luckenwalde) und beim SV Babelsberg 03 (gegen die BSG Chemie Leipzig) kann in dieser Woche nicht gespielt werden.
---
---
Der Greifswalder FC hat dies dazu veröffentlicht: "Auch am kommenden Freitag geht’s für uns noch nicht in der Regionalliga los. Die Partie wurde heute abgesagt."
---
---
Von der BSG Chemie Leipzig kommen diese Infos: "Das Auswärtsspiel der Chemiker beim SV Babelsberg 03 (So, 08.02.26, 14:00) wurde abgesagt. Der Platz im Karl-Liebknecht-Stadion ist unbespielbar."
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________