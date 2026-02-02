 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Regionalliga Nordost: Die Absagenflut geht weiter

Regionalliga Nordost: Die Übersicht aller Partien des 21. Spieltags.

Bis zum 21. Spieltag der Regionalliga Nordost sind es noch einige Tage. Aber die Absagenflut geht weiter. Zum jetzigen Stand sind schon vier Begegnungen abgesetzt. Beim 1. FC Lok Leipzig (gegen den FC Hertha Zehlendorf), bei Hertha BSC II (gegen den Greifswalder FC), beim BFC Preussen (gegen den FSV 63 Luckenwalde) und beim SV Babelsberg 03 (gegen die BSG Chemie Leipzig) kann in dieser Woche nicht gespielt werden.

Fr., 06.02.2026, 19:00 Uhr
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
Abgesagt

Fr., 06.02.2026, 19:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
Abgesagt

Der Greifswalder FC hat dies dazu veröffentlicht: "Auch am kommenden Freitag geht’s für uns noch nicht in der Regionalliga los. Die Partie wurde heute abgesagt."

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde
Abgesagt

So., 08.02.2026, 14:00 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
Abgesagt

Von der BSG Chemie Leipzig kommen diese Infos: "Das Auswärtsspiel der Chemiker beim SV Babelsberg 03 (So, 08.02.26, 14:00) wurde abgesagt. Der Platz im Karl-Liebknecht-Stadion ist unbespielbar."

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
14:00live

So., 08.02.2026, 14:00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
14:00live

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
14:00live

So., 08.02.2026, 14:00 Uhr
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
14:00live

Fr., 06.02.2026, 19:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
19:00live

