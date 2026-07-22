Regionalliga Nordost: Der Startschuss fällt in Erfurt und Luckenwalde

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Der FC Rot-Weiß Erfurt eröffnet die Saison als Fünfter der vergangenen Spielzeit. 61 Punkte aus 34 Partien, 17 Siege, zehn Unentschieden und sieben Niederlagen sowie 68:47 Tore belegen eine Mannschaft, die offensiv zu den auffälligen Kräften gehörte, den Anschluss an die Spitzengruppe aber verpasste. Gegen den BFC Dynamo soll vom ersten Spieltag an sichtbar werden, ob aus der guten Basis ein ernsthafter Angriff auf die vorderen Plätze entstehen kann. Der BFC Dynamo geht mit deutlich mehr Hypothek in dieses Duell. Rang zwölf, 40 Punkte und eine Bilanz von zehn Siegen, zehn Unentschieden und 14 Niederlagen bei 45:50 Toren ließen die Berliner hinter Erfurt zurück. Gerade weil die neue Tabelle noch vollkommen offen ist, bietet der Auftakt die Chance, die Kräfteverhältnisse nicht einfach fortzuschreiben. Für Erfurt ist es ein früher Test des eigenen Anspruchs, für den BFC die erste Gelegenheit, Abstand zur Unruhe der Vorsaison zu gewinnen.

Beim 1. FC Lokomotive Leipzig liegt über dem ersten Spieltag der Schatten einer Meisterschaft ohne Aufstieg. Die Leipziger schlossen die vergangene Saison mit 72 Punkten, 23 Siegen, drei Unentschieden und acht Niederlagen sowie 65:30 Toren als Erster ab, scheiterten danach jedoch in der Relegation zur 3. Liga. Nun beginnt der Weg erneut bei null. Gerade deshalb trägt schon die Reise zum FSV 63 Luckenwalde den Charakter eines Prüfsteins: Lok muss zeigen, wie es den bitteren Ausgang verarbeitet hat. Luckenwalde beendete die Saison auf Rang zehn. 43 Punkte, elf Siege, zehn Unentschieden und 13 Niederlagen bei 36:45 Toren zeichneten ein Team, das sich im Mittelfeld behauptete, offensiv aber deutlich weniger Durchschlagskraft als der Meister entwickelte. Der Gastgeber kann ohne die Last des verpassten Aufstiegs antreten, während Lok sofort unter Beobachtung steht. In einer Liga ohne direkten Aufstiegsplatz zählt jeder frühe Verlust doppelt, weil am Ende zunächst die Meisterschaft und anschließend noch die Relegation bewältigt werden müssen.

Sa., 25.07.2026, 14:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II Chemnitzer FC ChemnitzerFC 14:00 PUSH

Für Hertha BSC II beginnt die Saison mit der Aufgabe, sich von einem 14. Platz zu lösen. Die Berliner kamen in der vergangenen Spielzeit auf 40 Punkte, elf Siege, sieben Unentschieden und 16 Niederlagen. Das Torverhältnis von 46:60 verweist vor allem auf die Belastung durch 60 Gegentreffer. Gegen den Chemnitzer FC wartet nun sofort ein Gegner, der die vorige Runde in der oberen Tabellenhälfte abschloss und damit einen anderen Ausgangspunkt besitzt. Der Chemnitzer FC wurde Siebter und sammelte 51 Punkte. 14 Siege, neun Unentschieden und elf Niederlagen bei 56:52 Toren ergaben eine insgesamt positive Bilanz, allerdings ohne unmittelbare Nähe zum Titelkampf. Das Auftaktspiel bietet deshalb beiden Mannschaften eine klare Richtung: Hertha will den Abstand zur Gefahrenzone früh vergrößern, Chemnitz den Schritt von einem soliden Mittelfeldplatz zu größerer Konkurrenzfähigkeit versuchen. Weil zwei direkte Abstiegsplätze drohen und keine Abstiegsrelegation als Auffangnetz bleibt, besitzt auch der erste Spieltag bereits Gewicht.

Der BFC Preussen startet nach einer bemerkenswert stabilen ersten Regionalliga-Saison in die neue Runde. Als Aufsteiger erreichten die Berliner Rang acht, 50 Punkte und eine Bilanz von 14 Siegen, acht Unentschieden und zwölf Niederlagen. Bei 50:55 Toren war der Abstand zwischen Angriff und Abwehr gering, die Platzierung aber deutlich oberhalb der Abstiegsränge. Nun trifft der etablierte Aufsteiger des Vorjahres auf einen Neuling, der denselben Schritt erst noch bewältigen muss. RSV Eintracht 1949 kommt aus der Oberliga und beginnt wie alle Mannschaften bei null Punkten und 0:0 Toren. Einen Vergleichswert aus der vergangenen Regionalliga-Saison gibt es deshalb nicht. Gerade darin liegt die Spannung dieser Begegnung: Der BFC Preussen kann sich auf die Erfahrung einer kompletten Spielzeit in der Liga stützen, während der RSV erstmals zeigen muss, wie schnell der Übergang gelingt. Bei zwei direkten Abstiegsplätzen ist jeder Punkt gegen einen möglichen Konkurrenten um den Klassenverbleib von Beginn an kostbar.

Auch der 1. FC Magdeburg II hat bereits vorgemacht, wie sich ein Aufsteiger in der Regionalliga behaupten kann. Die Mannschaft schloss ihre erste Saison auf Rang neun mit 49 Punkten ab. 15 Siege, vier Unentschieden und 15 Niederlagen sowie 61:55 Tore standen für einen mutigen, ergebnisoffenen Weg, bei dem ebenso viele Partien gewonnen wie verloren wurden. Zum Auftakt folgt nun das Duell mit einem neuen Aufsteiger. Der SV Tasmania Berlin kommt aus der Oberliga und betritt die Regionalliga ohne Vorjahreswerte in dieser Spielklasse. Die Ausgangslage ist deshalb klar und zugleich offen: Magdeburg II bringt eine Saison Erfahrung und eine positive Tordifferenz mit, Tasmania beginnt mit dem vollständigen Neuanfang. Für den Berliner Aufsteiger ist der erste Auftritt sofort ein Maßstab für die Anforderungen der Liga. Für Magdeburg geht es darum, den erreichten Mittelfeldstatus nicht als Endpunkt, sondern als Grundlage zu nutzen.

Der FC Erzgebirge Aue steht am ersten Spieltag besonders im Blickpunkt. Als Absteiger aus der 3. Liga kehrt der Verein in eine Spielklasse zurück, deren Aufstiegssystem keinen direkten Weg nach oben eröffnet. Selbst der Meister muss über die Relegation, wie das Beispiel Lokomotive Leipzig aus der vergangenen Saison zeigt. Für Aue beginnt der Versuch einer sportlichen Neuordnung deshalb mit einer doppelten Hürde: zunächst die Regionalliga, danach im Erfolgsfall die Entscheidungsspiele. Mit der VSG Altglienicke kommt der Sechste der vergangenen Saison. 53 Punkte, 14 Siege, elf Unentschieden und neun Niederlagen bei 50:40 Toren weisen die Berliner als schwer zu bezwingende Mannschaft aus. Neun Niederlagen standen elf Unentschieden gegenüber, viele Partien endeten also ohne Entscheidung. Aue besitzt als Absteiger keine Regionalliga-Bilanz aus der Vorsaison; Altglienicke dagegen bringt eine klar umrissene Ausgangslage mit. So wird der Auftakt unmittelbar zum Gradmesser für beide.

So., 26.07.2026, 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena FSV Zwickau FSV Zwickau 14:00 live PUSH

Kaum eine Begegnung des ersten Spieltags trägt so viel tabellarische Schärfe wie das Duell zwischen FC Carl Zeiss Jena und FSV Zwickau. Jena wurde mit 72 Punkten Zweiter und lag damit punktgleich mit Meister Lokomotive Leipzig. 22 Siege, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen sowie 65:35 Tore reichten dennoch nicht für Rang eins. Der Abstand zwischen großer Saison und verpasster Chance war denkbar klein, der neue Anlauf beginnt nun gegen den Dritten. Der FSV Zwickau beendete die vorige Spielzeit mit 64 Punkten, 19 Siegen, sieben Unentschieden und acht Niederlagen bei 52:44 Toren. Acht Punkte trennten Zwickau von Jena und Lok, nur ein Punkt vom viertplatzierten Halleschen FC. Beide Vereine beginnen bei null, doch ihre Ausgangslage bleibt von der Vorsaison geprägt: Jena muss einen punktgleichen zweiten Platz verarbeiten, Zwickau den Anschluss an die beiden Führenden herstellen. Das direkte Duell kann deshalb schon früh eine erste Linie im neuen Titelrennen ziehen.

So., 26.07.2026, 14:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald Hallescher FC HallescherFC 14:00 live PUSH

Der Greifswalder FC geht als Tabellenfünfzehnter der vergangenen Saison in den Auftakt. 38 Punkte, neun Siege, elf Unentschieden und 14 Niederlagen bei 40:45 Toren bedeuteten einen Platz unmittelbar oberhalb der damaligen unteren Tabellenregion. Mit dem Halleschen FC wartet nun ein Gegner, der 25 Punkte mehr sammelte und bis in die Spitzengruppe vorgedrungen war. Für Greifswald ist die Begegnung damit sofort ein Härtetest gegen einen der besser platzierten Klubs. Der Hallesche FC wurde mit 63 Punkten Vierter. 19 Siege, sechs Unentschieden und neun Niederlagen sowie 63:36 Tore belegen eine starke Saison, in der nur ein Punkt auf den FSV Zwickau und neun Punkte auf das punktgleiche Spitzenduo fehlten. Halle beginnt daher mit der Erwartung, den Kontakt nach ganz oben enger zu gestalten. Greifswald wiederum muss angesichts zweier direkter Abstiegsplätze früh Stabilität gewinnen. So prallen am ersten Spieltag Ambition und Vorsicht mit voller Wucht aufeinander.

So., 26.07.2026, 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie SV Babelsberg 03 Babelsberg 14:00 PUSH