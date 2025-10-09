Regionalliga Nordost: Der letzte Spieltag wird verschoben

Veränderungen gibt es im Spielplan der Regionalliga Nordost. Der NOFV teilt dies dazu mit:

"Entgegen der ursprünglichen Planung müssen wir Ihnen mitteilen, dass der letzte Spieltag der Regionalliga Nordost auf

Diese Maßnahme ist aufgrund der höherklassigen Spielansetzungen notwendig. Die 2. Bundesliga, die Frauen-Bundesliga sowie die 2. Frauen-Bundesliga spielen ihre Meisterschaftsspiele des letzten Spieltages komplett am Sonntag, dem 17.05.2026, sodass es zu Doppelbelegungen der Spielstätten wie bspw. in Jena (Frauen und Herren) und in Potsdam (Turbine Frauen und Babelsberg Herren) kommen würde.

Die 3. Liga spielt hingegen komplett am Samstag, dem 16.05.2026, jedoch kein Team aus dem Nordosten zu Hause.



Änderungen können sich ggf. dennoch aufgrund von Vorgaben der Sicherheitsbehörden o. ä. ergeben."

+++

So sieht der letzte Spieltag der Regionalliga Nordost aus:

Sa., 16.05.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - 1. FC Magdeburg II

Sa., 16.05.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FC Rot-Weiß Erfurt

Sa., 16.05.26 14:00 Uhr FSV Zwickau - BSG Chemie Leipzig

Sa., 16.05.26 14:00 Uhr BFC Dynamo - Chemnitzer FC

Sa., 16.05.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - BFC Preussen

Sa., 16.05.26 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - Hertha BSC II

Sa., 16.05.26 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - FSV 63 Luckenwalde

Sa., 16.05.26 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - Greifswalder FC

Sa., 16.05.26 14:00 Uhr FC Eilenburg - Hallescher FC

