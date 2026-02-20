 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Regionalliga Nordost: Das sind die Termine der Nachholspiele

Alle Nachholspiele hat der NOFV terminiert.

von red · Heute, 12:30 Uhr
– Foto: Marcel Junghanns

Der NOFV hat alle noch offenen Nachholspiele der Regionalliga Nordost neu angesetzt. Hier sind die Spiele mit den Terminen:

14. Spieltag
Mi., 25.02.26 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - BSG Chemie Leipzig

16. Spieltag
Mi., 25.03.26 19:00 Uhr BFC Dynamo - FSV 63 Luckenwalde
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr ZFC Meuselwitz - BFC Preussen

19. Spieltag
Mi., 22.04.26 17:30 Uhr BFC Preussen - FC Hertha 03 Zehlendorf

20. Spieltag
Di., 03.03.26 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - VSG Altglienicke
Di., 03.03.26 19:00 Uhr FSV Zwickau - SV Babelsberg 03
Di., 03.03.26 19:00 Uhr BFC Dynamo - BFC Preussen
Di., 03.03.26 19:00 Uhr FC Eilenburg - Hertha BSC II
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr Greifswalder FC - FC Rot-Weiß Erfurt
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr ZFC Meuselwitz - 1. FC Lokomotive Leipzig
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - Hallescher FC
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - Chemnitzer FC
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - 1. FC Magdeburg II

21. Spieltag
Di., 10.03.26 19:00 Uhr Hertha BSC II - Greifswalder FC
Mi., 25.03.26 19:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Hertha 03 Zehlendorf
Mi., 25.03.26 19:00 Uhr VSG Altglienicke - FC Eilenburg
Fr., 27.03.26 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - BSG Chemie Leipzig
Sa., 28.03.26 14:00 Uhr BFC Preussen - FSV 63 Luckenwalde
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau
Mi., 15.04.26 19:00 Uhr ZFC Meuselwitz - BFC Dynamo

22. Spieltag
Di., 10.03.26 19:00 Uhr BFC Dynamo - 1. FC Magdeburg II
Di., 17.03.26 19:00 Uhr FC Eilenburg - ZFC Meuselwitz
Mi., 18.03.26 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - BFC Preussen
Di., 24.03.26 19:00 Uhr FSV Zwickau - Hertha BSC II
Di., 31.03.26 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - Hallescher FC
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - FC Carl Zeiss Jena
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr Greifswalder FC - SV Babelsberg 03
Mi., 15.04.26 19:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - VSG Altglienicke

23. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - FC Rot-Weiß Erfurt
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Hallescher FC - Greifswalder FC
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - BSG Chemie Leipzig
So., 22.02.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Eilenburg
So., 22.02.26 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - FSV Zwickau
Mi., 11.03.26 19:00 Uhr VSG Altglienicke - FSV 63 Luckenwalde
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - BFC Dynamo
Mi., 08.04.26 17:00 Uhr BFC Preussen - Chemnitzer FC
Mi., 15.04.26 19:00 Uhr Hertha BSC II - FC Hertha 03 Zehlendorf