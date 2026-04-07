Regionalliga Nordost: Das Restprogramm im Überblick

Die aktuelle Saison der Regionalliga Nordost biegt langsam auf die Zielgerade ein. Dazu wirft FuPa den Blick auf das Restprogramm aller Teams.
1. 1. FC Lokomotive Leipzig (Punktzahl: 64)
29. Spieltag: (A) BSG Chemie Leipzig (16.)
30. Spieltag: (H) Hallescher FC (3.)
31. Spieltag: (A) BFC Dynamo (14.)
32. Spieltag: (H) BFC Preussen (8.)
33. Spieltag: (A) Greifswalder FC (15.)
34. Spieltag: (H) 1. FC Magdeburg II (9.)
2. FC Carl Zeiss Jena (Punktzahl: 54)
21. Spieltag: (H) FSV Zwickau (5.)
29. Spieltag: (A) BFC Preussen (8.)
30. Spieltag: (H) Greifswalder FC (15.)
31. Spieltag: (A) 1. FC Magdeburg II (9.)
32. Spieltag: (H) BFC Dynamo (14.)
33. Spieltag: (A) Hallescher FC (3.)
34. Spieltag: (H) FC Rot-Weiß Erfurt (4.)
3. Hallescher FC (Punktzahl: 53)
22. Spieltag: (A) FSV 63 Luckenwalde (10.)
29. Spieltag: (H) VSG Altglienicke (6.)
30. Spieltag: (A) 1. FC Lokomotive Leipzig (1.)
31. Spieltag: (H) Hertha BSC II (11.)
32. Spieltag: (A) SV Babelsberg 03 (13.)
33. Spieltag: (H) FC Carl Zeiss Jena (2.)
34. Spieltag: (A) FC Eilenburg (17.)
4. FC Rot-Weiß Erfurt (Punktzahl: 50)
22. Spieltag: (H) VSG Altglienicke (6.)
29. Spieltag: (H) SV Babelsberg 03 (13.)
30. Spieltag: (A) ZFC Meuselwitz (12.)
31. Spieltag: (H) FC Eilenburg (17.)
32. Spieltag: (A) FSV Zwickau (5.)
33. Spieltag: (H) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)
34. Spieltag: (A) FC Carl Zeiss Jena (2.)
5. FSV Zwickau (Punktzahl: 49)
21. Spieltag: (A) FC Carl Zeiss Jena (2.)
29. Spieltag: (A) Greifswalder FC (15.)
30. Spieltag: (H) BFC Preussen (8.)
31. Spieltag: (A) FSV 63 Luckenwalde (10.)
32. Spieltag: (H) FC Rot-Weiß Erfurt (4.)
33. Spieltag: (A) Chemnitzer FC (7.)
34. Spieltag: (H) BSG Chemie Leipzig (16.)
6. VSG Altglienicke (Punktzahl: 42)
22. Spieltag: (A) FC Rot-Weiß Erfurt (4.)
29. Spieltag: (A) Hallescher FC (3.)
30. Spieltag: (H) 1. FC Magdeburg II (9.)
31. Spieltag: (A) Greifswalder FC (15.)
32. Spieltag: (H) Chemnitzer FC (7.)
33. Spieltag: (A) Hertha BSC II (11.)
34. Spieltag: (H) BFC Preussen (8.)
7. Chemnitzer FC (Punktzahl: 38)
23. Spieltag: (A) BFC Preussen (8.)
29. Spieltag: (H) Hertha BSC II (11.)
30. Spieltag: (A) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)
31. Spieltag: (H) ZFC Meuselwitz (12.)
32. Spieltag: (A) VSG Altglienicke (6.)
33. Spieltag: (H) FSV Zwickau (5.)
34. Spieltag: (A) BFC Dynamo (14.)
8. BFC Preussen (Punktzahl: 38)
19. Spieltag: (H) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)
23. Spieltag: (H) Chemnitzer FC (7.)
29. Spieltag: (H) FC Carl Zeiss Jena (2.)
30. Spieltag: (A) FSV Zwickau (5.)
31. Spieltag: (H) SV Babelsberg 03 (13.)
32. Spieltag: (A) 1. FC Lokomotive Leipzig (1.)
33. Spieltag: (H) ZFC Meuselwitz (12.)
34. Spieltag: (A) VSG Altglienicke (6.)
9. 1. FC Magdeburg II (Punktzahl: 37)
29. Spieltag: (H) ZFC Meuselwitz (12.)
30. Spieltag: (A) VSG Altglienicke (6.)
31. Spieltag: (H) FC Carl Zeiss Jena (2.)
32. Spieltag: (A) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)
33. Spieltag: (H) SV Babelsberg 03 (13.)
34. Spieltag: (A) 1. FC Lokomotive Leipzig (1.)
10. FSV 63 Luckenwalde (Punktzahl: 35)
22. Spieltag: (H) Hallescher FC (3.)
29. Spieltag: (H) FC Eilenburg (17.)
30. Spieltag: (A) SV Babelsberg 03 (13.)
31. Spieltag: (H) FSV Zwickau (5.)
32. Spieltag: (A) Hertha BSC II (11.)
33. Spieltag: (H) BFC Dynamo (14.)
34. Spieltag: (A) ZFC Meuselwitz (12.)
11. Hertha BSC II (Punktzahl: 33)
23. Spieltag: (H) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)
29. Spieltag: (A) Chemnitzer FC (7.)
30. Spieltag: (H) BSG Chemie Leipzig (16.)
31. Spieltag: (A) Hallescher FC (3.)
32. Spieltag: (H) FSV 63 Luckenwalde (10.)
33. Spieltag: (H) VSG Altglienicke (6.)
34. Spieltag: (A) SV Babelsberg 03 (13.)
12. ZFC Meuselwitz (Punktzahl: 32)
21. Spieltag: (H) BFC Dynamo (14.)
29. Spieltag: (A) 1. FC Magdeburg II (9.)
30. Spieltag: (H) FC Rot-Weiß Erfurt (4.)
31. Spieltag: (A) Chemnitzer FC (7.)
32. Spieltag: (H) BSG Chemie Leipzig (16.)
33. Spieltag: (A) BFC Preussen (8.)
34. Spieltag: (H) FSV 63 Luckenwalde (10.)
13. SV Babelsberg 03 (Punktzahl: 31)
22. Spieltag: (A) Greifswalder FC (15.)
29. Spieltag: (A) FC Rot-Weiß Erfurt (4.)
30. Spieltag: (H) FSV 63 Luckenwalde (10.)
31. Spieltag: (A) BFC Preussen (8.)
32. Spieltag: (H) Hallescher FC (3.)
33. Spieltag: (A) 1. FC Magdeburg II (9.)
34. Spieltag: (H) Hertha BSC II (11.)
14. BFC Dynamo (Punktzahl: 29)
21. Spieltag: (A) ZFC Meuselwitz (12.)
29. Spieltag: (H) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)
30. Spieltag: (A) FC Eilenburg (17.)
31. Spieltag: (H) 1. FC Lokomotive Leipzig (1.)
32. Spieltag: (A) FC Carl Zeiss Jena (2.)
33. Spieltag: (A) FSV 63 Luckenwalde (10.)
34. Spieltag: (H) Chemnitzer FC (7.)
15. Greifswalder FC (Punktzahl: 27)
22. Spieltag: (H) SV Babelsberg 03 (13.)
29. Spieltag: (H) FSV Zwickau (5.)
30. Spieltag: (A) FC Carl Zeiss Jena (2.)
31. Spieltag: (H) VSG Altglienicke (6.)
32. Spieltag: (A) FC Eilenburg (17.)
33. Spieltag: (H) 1. FC Lokomotive Leipzig (1.)
34. Spieltag: (A) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)
16. BSG Chemie Leipzig (Punktzahl: 22)
14. Spieltag: (A) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)
29. Spieltag: (H) 1. FC Lokomotive Leipzig (1.)
30. Spieltag: (A) Hertha BSC II (11.)
31. Spieltag: (H) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)
32. Spieltag: (A) ZFC Meuselwitz (12.)
33. Spieltag: (H) FC Eilenburg (17.)
34. Spieltag: (A) FSV Zwickau (5.)
17. FC Eilenburg (Punktzahl: 20)
29. Spieltag: (A) FSV 63 Luckenwalde (10.)
30. Spieltag: (H) BFC Dynamo (14.)
31. Spieltag: (A) FC Rot-Weiß Erfurt (4.)
32. Spieltag: (H) Greifswalder FC (15.)
33. Spieltag: (A) BSG Chemie Leipzig (16.)
34. Spieltag: (H) Hallescher FC (3.)
18. FC Hertha 03 Zehlendorf (Punktzahl: 14)
14. Spieltag: (H) BSG Chemie Leipzig (16.)
19. Spieltag: (A) BFC Preussen (8.)
23. Spieltag: (A) Hertha BSC II (11.)
29. Spieltag: (A) BFC Dynamo (14.)
30. Spieltag: (H) Chemnitzer FC (7.)
31. Spieltag: (A) BSG Chemie Leipzig (16.)
32. Spieltag: (H) 1. FC Magdeburg II (9.)
33. Spieltag: (A) FC Rot-Weiß Erfurt (4.)
34. Spieltag: (H) Greifswalder FC (15.)