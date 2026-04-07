 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Regionalliga Nordost: Das Restprogramm im Überblick

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

Die aktuelle Saison der Regionalliga Nordost biegt langsam auf die Zielgerade ein. Dazu wirft FuPa den Blick auf das Restprogramm aller Teams.

1. 1. FC Lokomotive Leipzig (Punktzahl: 64)
29. Spieltag: (A) BSG Chemie Leipzig (16.)
30. Spieltag: (H) Hallescher FC (3.)
31. Spieltag: (A) BFC Dynamo (14.)
32. Spieltag: (H) BFC Preussen (8.)
33. Spieltag: (A) Greifswalder FC (15.)
34. Spieltag: (H) 1. FC Magdeburg II (9.)

2. FC Carl Zeiss Jena (Punktzahl: 54)
21. Spieltag: (H) FSV Zwickau (5.)
29. Spieltag: (A) BFC Preussen (8.)
30. Spieltag: (H) Greifswalder FC (15.)
31. Spieltag: (A) 1. FC Magdeburg II (9.)
32. Spieltag: (H) BFC Dynamo (14.)
33. Spieltag: (A) Hallescher FC (3.)
34. Spieltag: (H) FC Rot-Weiß Erfurt (4.)

3. Hallescher FC (Punktzahl: 53)
22. Spieltag: (A) FSV 63 Luckenwalde (10.)
29. Spieltag: (H) VSG Altglienicke (6.)
30. Spieltag: (A) 1. FC Lokomotive Leipzig (1.)
31. Spieltag: (H) Hertha BSC II (11.)
32. Spieltag: (A) SV Babelsberg 03 (13.)
33. Spieltag: (H) FC Carl Zeiss Jena (2.)
34. Spieltag: (A) FC Eilenburg (17.)

4. FC Rot-Weiß Erfurt (Punktzahl: 50)
22. Spieltag: (H) VSG Altglienicke (6.)
29. Spieltag: (H) SV Babelsberg 03 (13.)
30. Spieltag: (A) ZFC Meuselwitz (12.)
31. Spieltag: (H) FC Eilenburg (17.)
32. Spieltag: (A) FSV Zwickau (5.)
33. Spieltag: (H) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)
34. Spieltag: (A) FC Carl Zeiss Jena (2.)

5. FSV Zwickau (Punktzahl: 49)
21. Spieltag: (A) FC Carl Zeiss Jena (2.)
29. Spieltag: (A) Greifswalder FC (15.)
30. Spieltag: (H) BFC Preussen (8.)
31. Spieltag: (A) FSV 63 Luckenwalde (10.)
32. Spieltag: (H) FC Rot-Weiß Erfurt (4.)
33. Spieltag: (A) Chemnitzer FC (7.)
34. Spieltag: (H) BSG Chemie Leipzig (16.)

6. VSG Altglienicke (Punktzahl: 42)
22. Spieltag: (A) FC Rot-Weiß Erfurt (4.)
29. Spieltag: (A) Hallescher FC (3.)
30. Spieltag: (H) 1. FC Magdeburg II (9.)
31. Spieltag: (A) Greifswalder FC (15.)
32. Spieltag: (H) Chemnitzer FC (7.)
33. Spieltag: (A) Hertha BSC II (11.)
34. Spieltag: (H) BFC Preussen (8.)

7. Chemnitzer FC (Punktzahl: 38)
23. Spieltag: (A) BFC Preussen (8.)
29. Spieltag: (H) Hertha BSC II (11.)
30. Spieltag: (A) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)
31. Spieltag: (H) ZFC Meuselwitz (12.)
32. Spieltag: (A) VSG Altglienicke (6.)
33. Spieltag: (H) FSV Zwickau (5.)
34. Spieltag: (A) BFC Dynamo (14.)

8. BFC Preussen (Punktzahl: 38)
19. Spieltag: (H) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)
23. Spieltag: (H) Chemnitzer FC (7.)
29. Spieltag: (H) FC Carl Zeiss Jena (2.)
30. Spieltag: (A) FSV Zwickau (5.)
31. Spieltag: (H) SV Babelsberg 03 (13.)
32. Spieltag: (A) 1. FC Lokomotive Leipzig (1.)
33. Spieltag: (H) ZFC Meuselwitz (12.)
34. Spieltag: (A) VSG Altglienicke (6.)

9. 1. FC Magdeburg II (Punktzahl: 37)
29. Spieltag: (H) ZFC Meuselwitz (12.)
30. Spieltag: (A) VSG Altglienicke (6.)
31. Spieltag: (H) FC Carl Zeiss Jena (2.)
32. Spieltag: (A) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)
33. Spieltag: (H) SV Babelsberg 03 (13.)
34. Spieltag: (A) 1. FC Lokomotive Leipzig (1.)

10. FSV 63 Luckenwalde (Punktzahl: 35)
22. Spieltag: (H) Hallescher FC (3.)
29. Spieltag: (H) FC Eilenburg (17.)
30. Spieltag: (A) SV Babelsberg 03 (13.)
31. Spieltag: (H) FSV Zwickau (5.)
32. Spieltag: (A) Hertha BSC II (11.)
33. Spieltag: (H) BFC Dynamo (14.)
34. Spieltag: (A) ZFC Meuselwitz (12.)

11. Hertha BSC II (Punktzahl: 33)
23. Spieltag: (H) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)
29. Spieltag: (A) Chemnitzer FC (7.)
30. Spieltag: (H) BSG Chemie Leipzig (16.)
31. Spieltag: (A) Hallescher FC (3.)
32. Spieltag: (H) FSV 63 Luckenwalde (10.)
33. Spieltag: (H) VSG Altglienicke (6.)
34. Spieltag: (A) SV Babelsberg 03 (13.)

12. ZFC Meuselwitz (Punktzahl: 32)
21. Spieltag: (H) BFC Dynamo (14.)
29. Spieltag: (A) 1. FC Magdeburg II (9.)
30. Spieltag: (H) FC Rot-Weiß Erfurt (4.)
31. Spieltag: (A) Chemnitzer FC (7.)
32. Spieltag: (H) BSG Chemie Leipzig (16.)
33. Spieltag: (A) BFC Preussen (8.)
34. Spieltag: (H) FSV 63 Luckenwalde (10.)

13. SV Babelsberg 03 (Punktzahl: 31)
22. Spieltag: (A) Greifswalder FC (15.)
29. Spieltag: (A) FC Rot-Weiß Erfurt (4.)
30. Spieltag: (H) FSV 63 Luckenwalde (10.)
31. Spieltag: (A) BFC Preussen (8.)
32. Spieltag: (H) Hallescher FC (3.)
33. Spieltag: (A) 1. FC Magdeburg II (9.)
34. Spieltag: (H) Hertha BSC II (11.)

14. BFC Dynamo (Punktzahl: 29)
21. Spieltag: (A) ZFC Meuselwitz (12.)
29. Spieltag: (H) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)
30. Spieltag: (A) FC Eilenburg (17.)
31. Spieltag: (H) 1. FC Lokomotive Leipzig (1.)
32. Spieltag: (A) FC Carl Zeiss Jena (2.)
33. Spieltag: (A) FSV 63 Luckenwalde (10.)
34. Spieltag: (H) Chemnitzer FC (7.)

15. Greifswalder FC (Punktzahl: 27)
22. Spieltag: (H) SV Babelsberg 03 (13.)
29. Spieltag: (H) FSV Zwickau (5.)
30. Spieltag: (A) FC Carl Zeiss Jena (2.)
31. Spieltag: (H) VSG Altglienicke (6.)
32. Spieltag: (A) FC Eilenburg (17.)
33. Spieltag: (H) 1. FC Lokomotive Leipzig (1.)
34. Spieltag: (A) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)

16. BSG Chemie Leipzig (Punktzahl: 22)
14. Spieltag: (A) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)
29. Spieltag: (H) 1. FC Lokomotive Leipzig (1.)
30. Spieltag: (A) Hertha BSC II (11.)
31. Spieltag: (H) FC Hertha 03 Zehlendorf (18.)
32. Spieltag: (A) ZFC Meuselwitz (12.)
33. Spieltag: (H) FC Eilenburg (17.)
34. Spieltag: (A) FSV Zwickau (5.)

17. FC Eilenburg (Punktzahl: 20)
29. Spieltag: (A) FSV 63 Luckenwalde (10.)
30. Spieltag: (H) BFC Dynamo (14.)
31. Spieltag: (A) FC Rot-Weiß Erfurt (4.)
32. Spieltag: (H) Greifswalder FC (15.)
33. Spieltag: (A) BSG Chemie Leipzig (16.)
34. Spieltag: (H) Hallescher FC (3.)

18. FC Hertha 03 Zehlendorf (Punktzahl: 14)
14. Spieltag: (H) BSG Chemie Leipzig (16.)
19. Spieltag: (A) BFC Preussen (8.)
23. Spieltag: (A) Hertha BSC II (11.)
29. Spieltag: (A) BFC Dynamo (14.)
30. Spieltag: (H) Chemnitzer FC (7.)
31. Spieltag: (A) BSG Chemie Leipzig (16.)
32. Spieltag: (H) 1. FC Magdeburg II (9.)
33. Spieltag: (A) FC Rot-Weiß Erfurt (4.)
34. Spieltag: (H) Greifswalder FC (15.)