Regionalliga Nordost: BFC Dynamo holt erneut Landesliga-Trainer Neuer Assistent von ser · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der BFC Dynamo nimmt Veränderungen im Trainerstab vor.

Die Berliner Regionalligisten bereiten sich seit einigen Tagen schon auf die kommende Spielzeit vor. So auch der BFC Dynamo, der pünktlich vor den ersten Testspielen am Freitag und Samstag den Trainerstab komplettiert hat. Sven Körner bekommt einen neuen Co-Trainer an die Seite gestellt. Er heißt Joshua Sievert und wechselt aus Braunschweig nach Berlin. In Niedersachsen trainierte Sievert in der vergangenen Spielzeit den Landesligisten BSC Acosta. Darüber hinaus sammelte der 23-Jährige Erfahrung als Hospitant im Nachwuchs von Arminia Bielefeld und Eintracht Braunschweig. Beim BFC Dynamo folgt Sievert auf Maik Aumann, der den Klub in diesem Sommer verlassen hat. Aumann war erst im März diesen Jahres neu zum Team gestoßen, war vorher Cheftrainer des FSV Saxonia Tangermünde in der Landesliga Sachsen-Anhalt. __________________________________________________________________________________________________

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