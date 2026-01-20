 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
– Foto: Schneider Torsten

Regionalliga Nordost: Alle Meister der vergangenen Jahre

Auf FuPa gibt es die Übersicht auf die Regionalliga-Titelträger aus dem Nordosten.

Bevor die Regionalliga Nordost in den Spielbetrieb zurückkehrt, wirft FuPa einen Blick in die Vergangenheit und damit auf alle Meister und Vizemeister der letzten Jahre.

Alle Meister der Regionalliga Nordost der letzten Jahre

Saison 2024/25

Meister: 1. FC Lokomotive Leipzig

Vizemeister: Hallescher FC

Saison 2023/24

Meister: FC Energie Cottbus

Vizemeister: Greifswalder FC

Saison 2022/23

Meister: FC Energie Cottbus

Vizemeister: FC Carl-Zeiss Jena

Saison 2021/22

Meister: BFC Dynamo

VIzemeister: FC Carl-Zeiss Jena

Saison 2020/21

Meister: FC Viktoria Berlin

Vizemeister: VSG Altglienicke

Saison 2019/20

Meister: 1. FC Lokomotive Leipzig

Vizemeister: VSG Altglienicke

Saison 2018/19

Meister: Chemnitzer FC

Vizemeister: Berliner AK

Saison 2017/18

Meister: FC Energie Cottbus

Vizemeister: FSV Wacker Nordhausen

Saison 2016/17

Meister: FC Carl-Zeiss Jena

Vizemeister: FC Energie Cottbus

Saison 2015/16

Meister: FSV Zwickau

Vizemeister: Berliner AK

Saison 2014/15

Meister: 1. FC Magdeburg

Vizemeister: FSV Zwickau

Saison 2013/14

Meister: TSG Neustrelitz

Vizemeister: 1. FC Magdeburg

Saison 2012/13

Meister: RB Leipzig

Vizemeister: FC Carl-Zeiss Jena

Saison 1999/2000

Meister: 1. FC Union Berlin

Vizemeister: Dresdner SC

Saison 1998/1999

Meister: Chemnitzer FC

Vizemeister: VfB Leipzig

Saison 1997/1998

Meister: Tennis Borussia Berlin

Vizemeister: Dynamo Dresden

Saison 1996/1997

Meister: FC Energie Cottbus

Vizemeister: Erzgebirge Aue

Saison 1995/1996

Meister: Tennis Borussia Berlin

Vizemeister: 1. FC Union Berlin

Saison 1994/1995

Meister: FC Carl-Zeiss Jena

Vizemeister: FC Sachsen Leipzig

