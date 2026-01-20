Regionalliga Nordost: Alle Meister der vergangenen Jahre

Bevor die Regionalliga Nordost in den Spielbetrieb zurückkehrt, wirft FuPa einen Blick in die Vergangenheit und damit auf alle Meister und Vizemeister der letzten Jahre.
Saison 2024/25
Meister: 1. FC Lokomotive Leipzig
Vizemeister: Hallescher FC
Saison 2023/24
Meister: FC Energie Cottbus
Vizemeister: Greifswalder FC
Saison 2022/23
Meister: FC Energie Cottbus
Vizemeister: FC Carl-Zeiss Jena
Saison 2021/22
Meister: BFC Dynamo
VIzemeister: FC Carl-Zeiss Jena
Saison 2020/21
Meister: FC Viktoria Berlin
Vizemeister: VSG Altglienicke
Saison 2019/20
Meister: 1. FC Lokomotive Leipzig
Vizemeister: VSG Altglienicke
Saison 2018/19
Meister: Chemnitzer FC
Vizemeister: Berliner AK
Saison 2017/18
Meister: FC Energie Cottbus
Vizemeister: FSV Wacker Nordhausen
Saison 2016/17
Meister: FC Carl-Zeiss Jena
Vizemeister: FC Energie Cottbus
Saison 2015/16
Meister: FSV Zwickau
Vizemeister: Berliner AK
Saison 2014/15
Meister: 1. FC Magdeburg
Vizemeister: FSV Zwickau
Saison 2013/14
Meister: TSG Neustrelitz
Vizemeister: 1. FC Magdeburg
Saison 2012/13
Meister: RB Leipzig
Vizemeister: FC Carl-Zeiss Jena
Saison 1999/2000
Meister: 1. FC Union Berlin
Vizemeister: Dresdner SC
Saison 1998/1999
Meister: Chemnitzer FC
Vizemeister: VfB Leipzig
Saison 1997/1998
Meister: Tennis Borussia Berlin
Vizemeister: Dynamo Dresden
Saison 1996/1997
Meister: FC Energie Cottbus
Vizemeister: Erzgebirge Aue
Saison 1995/1996
Meister: Tennis Borussia Berlin
Vizemeister: 1. FC Union Berlin
Saison 1994/1995
Meister: FC Carl-Zeiss Jena
Vizemeister: FC Sachsen Leipzig
