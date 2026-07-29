Regionalliga Nord: Wer sind die Titelfavoriten? Stimmt ab

Die Regionalliga Nord startet in die Saison 2026/27 - und bei FuPa ist vor dem ersten Spieltag die Meinung der Community gefragt. Welches Team schafft den Sprung nach oben? In der Aufstiegs-Umfrage ist pro Teilnehmer eine Stimme möglich.
Die Auswahl dürfte schwerfallen. Mit Traditionsklubs, ambitionierten zweiten Mannschaften und mehreren Teams mit klaren Ansprüchen ist die Liga auch in dieser Saison prominent besetzt. Der VfB Oldenburg, der VfB Lübeck, SC Weiche Flensburg 08, SV Drochtersen/Assel, 1. FC Phönix Lübeck, Hannover 96 II, SV Werder Bremen II, Hamburger SV II und weitere Klubs gehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Runde.
Schon der erste Spieltag bietet mehrere Spiele mit Aussagekraft. Am Freitagabend eröffnen SV Werder Bremen II und VfB Oldenburg die Saison. Parallel trifft SV Drochtersen/Assel auf Phönix Lübeck. Am Samstag folgt unter anderem das Duell zwischen VfB Lübeck und Weiche Flensburg.
Der Eimsbütteler TV muss als Aufsteiger zunächst warten. Das Stadtduell beim Hamburger SV II ist erst für Freitag, 21. August, angesetzt. Dafür geht es für den ETV am zweiten Spieltag direkt nach Flensburg, ehe wenige Tage später das Heimspiel gegen den FSV Schöningen ansteht.
Die Aufstiegsfrage wird dadurch nicht am ersten Wochenende entschieden. Doch genau dort beginnt das Stimmungsbild. Wer kommt gut aus der Vorbereitung? Wer bestätigt die Erwartungen? Und welcher Klub wird von der FuPa-Community vor dem Start ganz oben gesehen?
1. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SV Werder Bremen II - VfB Oldenburg
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr HSC Hannover - BSV Kickers Emden
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VfB Lübeck - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 01.08.26 15:00 Uhr SSV Jeddeloh - FSV Schöningen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr Bremer SV - Hannover 96 II
So., 02.08.26 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - SV Atlas Delmenhorst
So., 02.08.26 14:00 Uhr SV Todesfelde - FC St. Pauli II
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Hamburger SV II - Eimsbütteler TV
2. Spieltag
Fr., 07.08.26 18:30 Uhr Hannover 96 II - HSC Hannover
Fr., 07.08.26 18:30 Uhr VfB Oldenburg - SV Drochtersen/Assel
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr BSV Kickers Emden - Hamburger SV II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - Eimsbütteler TV
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SV Atlas Delmenhorst - VfB Lübeck
So., 09.08.26 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SSV Jeddeloh
So., 09.08.26 14:00 Uhr SV Todesfelde - SV Werder Bremen II
So., 09.08.26 14:00 Uhr FC St. Pauli II - Bremer SV
So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Schöningen - FC Eintracht Norderstedt
3. Spieltag
Di., 11.08.26 19:00 Uhr VfB Lübeck - VfB Oldenburg
Mi., 12.08.26 18:00 Uhr Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Eimsbütteler TV - FSV Schöningen
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr HSC Hannover - SV Atlas Delmenhorst
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr SV Werder Bremen II - SC Weiche Flensburg 08
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - BSV Kickers Emden
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SSV Jeddeloh - FC St. Pauli II
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr Hamburger SV II - SV Todesfelde
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Hannover 96 II