Allgemeines
Regionalliga Nord: VfB Oldenburg siegt spät – HSV II mit 6:2-Spektakel

Überblick über den 14. Spieltag in der Regionalliga Nord.

Regionalliga Nord
Hannover 96 II
Werder II
Hamburger SV II
St. Pauli II

Mitreißende Spiele, emotionale Siege und bittere Rückschläge – der heutige Aftakt vom 14. Spieltag der Regionalliga Nord hatte alles zu bieten, was den Fußball im Norden so besonders macht. Während der Hamburger SV II mit einem wahren Offensivfeuerwerk aufhorchen ließ, verteidigte der VfB Oldenburg seine Tabellenführung spät, und der SV Meppen blieb mit einem dominanten Auftritt auf Tuchfühlung.

---

Heute, 13:00 Uhr
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96 II
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
1
3
Abpfiff

Der FC St. Pauli II hat in Hannover ein Ausrufezeichen gesetzt. In einer intensiven Begegnung profitierte das Team von einem unglücklichen Eigentor von Ilias Ebnoutalib kurz vor der Pause, der den Kiezkickern die Führung brachte. Nur wenige Augenblicke später legte Jannik Westphal in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach und erhöhte auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel blieb St. Pauli konzentriert und setzte mit dem Treffer von Luca Günther in der 58. Minute den dritten Nadelstich. Hannovers U23 fand offensiv lange keine Mittel, kam erst in der Nachspielzeit durch Lukas Dominke zum Ehrentreffer. Für St. Pauli II war es ein dringend benötigter Erfolg im Abstiegskampf, der neuen Mut verleiht.

---

Heute, 14:00 Uhr
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
3
2
Abpfiff

Der FSV Schöningen begeistert seine Fans und schlägt den SC Weiche Flensburg 08 in einem leidenschaftlichen Heimspiel. Ousman Touray brachte die Gastgeber früh in der siebten Minute auf Kurs. Nach der Pause legte Philipp Harant in der 57. Minute nach, ehe Routinier Christian Beck sieben Minuten später auf 3:0 stellte. Doch die Flensburger bewiesen Moral: Obinna Iloka verkürzte in der 81. Minute, und Dominic Hartmann machte es mit dem 3:2 in der 90. Minute noch einmal spannend. Der Aufsteiger verteidigte den Vorsprung mit Herzblut und feierte am Ende ausgelassen seinen fünften Saisonsieg.

---

Heute, 14:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
TuS Blau-Weiß Lohne
TuS Blau-Weiß LohneBW Lohne
4
0
Abpfiff

Vor 6265 Zuschauern zeigte der SV Meppen eindrucksvoll, warum er zu den Topfavoriten gehört. Thorben Deters erwischte einen Sahnetag: Bereits in der sechsten Minute traf er zur Führung, und nur sieben Minuten später legte er das 2:0 nach. Die Meppener spielten dominant und zielstrebig, Lohne hatte dem Druck kaum etwas entgegenzusetzen. Julian Ulbricht stellte noch vor der Pause auf 3:0 (40.) und verwandelte in der 57. Minute einen Foulelfmeter zum 4:0-Endstand. Mit dieser überzeugenden Vorstellung bleibt der SVM dem Spitzenduo aus Oldenburg und Drochtersen dicht auf den Fersen.

---

Heute, 15:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder II
6
2
Abpfiff

Der Hamburger SV II feierte einen emotionalen Befreiungsschlag – und wie! Dabei begann die Partie mit einem Rückschlag: Princewill Mbock brachte Werder Bremen II bereits in der fünften Minute in Führung. Doch der HSV II fand schnell ins Spiel. Kelvin Ojo glich in der 26. Minute aus und drehte die Partie kurz vor der Pause mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit. Dazwischen hatte Bremens Cimo Röcker in der 32. Minute die große Chance zum 2:1, scheiterte aber per Handelfmeter. Lukas Bornschein (41.) und Immanuel Pherai (48., 59.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Mbock verkürzte in der 62. Minute, ehe Raif Adam in der 79. Minute den Schlusspunkt setzte. Der 6:2-Sieg war ein deutliches Lebenszeichen im Abstiegskampf.

---

Heute, 15:30 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
0
1
Abpfiff

Lange sah es in Altona nach einer Punkteteilung aus, doch in der Schlussphase schlug der Favorit zu. Vor 2476 Zuschauern hielt der Aufsteiger kämpferisch stark dagegen, verteidigte leidenschaftlich und brachte Drochtersen/Assel immer wieder aus dem Rhythmus. Erst in der 85. Minute brach Tjorve Nils Mohr den Bann und traf zum entscheidenden 1:0. D/A nahm damit die drei Punkte mit nach Hause und bleibt punktgleich mit Spitzenreiter Oldenburg. Für Altona war es eine bittere Niederlage.

---

Heute, 16:00 Uhr
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
1
1
Abpfiff

Ein Spitzenspiel auf Augenhöhe in Jeddeloh: Die Gastgeber legten engagiert los und gingen in der 21. Minute durch Tom Gaida in Führung. Doch Phönix Lübeck fand schnell die passende Antwort – Julius Jamal Kliti traf bereits in der 36. Minute zum 1:1-Ausgleich. In einem intensiven Duell erspielten sich beide Teams weitere Chancen, konnten sie jedoch nicht nutzen. Am Ende stand ein Remis.

---

Heute, 18:00 Uhr
VfB Oldenburg
VfB OldenburgVfB Oldenburg
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
2
1

Der VfB Oldenburg bleibt das Maß der Dinge im Norden – wenn auch mit Mühe. Der Gast aus Emden ging aber in der 20. Minute durch Felix Göttlicher überraschend in Führung. Oldenburg tat sich lange schwer, fand erst nach dem Seitenwechsel die richtige Antwort. Ermal Pepshi glich in der 50. Minute aus, und als alles auf ein Remis hindeutete, sorgte Moses Otuali in der zweiten Minute der Nachspielzeit für Jubel bei den Fans. Mit dem späten Sieg bleibt der VfB Tabellenführer, punktgleich mit Drochtersen/Assel, und wahrt den hauchdünnen Vorsprung vor Meppen.

---

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Lübeck
VfB LübeckVfB Lübeck
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
14:00live

Der VfB Lübeck steckt in einem leichten Formtief und verlor zuletzt das Derby bei Phönix mit 0:2. Nun soll zu Hause gegen den HSC die Wende gelingen. Die Gäste aus Hannover kamen beim 1:4 gegen Jeddeloh unter die Räder und kämpfen als Aufsteiger um Stabilität. Ein Sieg im Stadion an der Lohmühle wäre für den HSC eine kleine Sensation – doch Lübeck wird alles daran setzen, die Heimstärke zu nutzen.

---

Morgen, 14:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
14:00live

Norderstedt feierte mit dem 4:2 in Schöningen einen wichtigen Befreiungsschlag und verbesserte sich auf Rang zwölf. Nun empfängt die Eintracht den Bremer SV, der beim 0:3 gegen Werder II enttäuschte und weiter nach unten rutscht. Für beide Mannschaften gilt: Punkte sind Pflicht, um sich von der gefährlichen Zone zu lösen. Norderstedt will den Aufwärtstrend bestätigen – und der BSV braucht dringend eine Reaktion.

