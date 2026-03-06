Regionalliga Nord: VfB Lübeck zu Gast bei Altona 93

Während der VfB Lübeck mit 27 Punkten aus 22 Spielen auf Rang 11 im gesicherten Tabellenmittelfeld steht, kämpft Aufsteiger Altona 93 um den Klassenerhalt. Die Hamburger belegen aktuell mit 15 Punkten aus 20 Partien den letzten Tabellenplatz. Besonders defensiv hat der AFC Probleme, was 51 Gegentore belegen.

Formkurven der Teams

Auch die jüngsten Ergebnisse sprechen eher gegen Altona: Der Traditionsklub wartet seit mehreren Spielen auf einen Sieg und verlor zuletzt unter anderem mit 0:1 beim Bremer SV.

Beim VfB verliefen die vergangenen Wochen ebenfalls wechselhaft. Nach dem Jahresabschluss mit einem 3:1-Heimsieg gegen Eintracht Norderstedt verloren die Grün-Weißen zuletzt mit 0:2 bei Hannover 96 II.

Erinnerung an das Hinspiel

Zusätzliche Motivation für die Lübecker liefert das Hinspiel. Anfang September 2025 setzte sich Altona 93 auf der Lohmühle mit 2:1 durch. Nach der Führung durch Lesley Karschau glich VfB-Kapitän Marvin Thiel zwar aus, doch Gianluca Przondziono entschied die Partie in der 87. Minute für die Hamburger.

Erfahrener Trainer an der Seitenlinie der Hamburger

Trainer von Altona 93 ist der erfahrene Andreas Bergmann, der bereits Stationen bei Hansa Rostock, dem VfL Bochum, Hannover 96 und dem FC St. Pauli hatte. Sein größter Erfolg war der Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale mit St. Pauli in der Saison 2005/2006.

Historische Bilanz

Die historische Bilanz zwischen beiden Vereinen ist nahezu ausgeglichen. In insgesamt 58 Pflichtspielen stehen 23 VfB-Siege, zwölf Unentschieden und 23 Niederlagen zu Buche. Das Torverhältnis spricht mit 115:104 leicht für die Lübecker.

Viel Brisanz vor stimmungsvoller Kulisse

Für Altona 93 geht es im Abstiegskampf um jeden Punkt, während der VfB Lübeck seine Position im Tabellenmittelfeld weiter festigen möchte. Das Duell verspricht daher eine umkämpfte Partie vor traditionell stimmungsvoller Kulisse in der Adolf-Jäger-Kampfbahn

Liveticker: Auf unserer Website und via App wird das Auswärtsspiel bei Altona 93 wie gewohnt per Liveticker begleitet. Einfach reinklicken unter https://www.vfb-luebeck-liveticker.de oder die App noch heute kostenfrei aus dem entsprechenden Store herunterladen. Darüber hinaus informieren wir natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen über den Spielverlauf.

Livestream: Alle Spiele der Regionalliga Nord werden kostenfrei über die Plattform des NordFV.tv gestreamt und kommentiert.