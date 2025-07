Regionalliga Nord startet in neue Saison - Altona empfängt Norderstedt

Die Regionalliga Nord startet in die neue Saison. Der BSV Kickers Emden und der SV Meppen bestreiten am morgigen Freitagabend das Eröffnungsspiel. Am Samstag trifft der SC Weiche Flensburg auf den 1. FC Phönix Lübeck, der TuS Blau-Weiß Lohne auf den HSC Hannover, Altona 93 auf den FC Eintracht Norderstedt, der VfB Lübeck auf den Bremer SV und der VfB Oldenburg auf den SSV Jeddeloh. Am Sonntag empfängt der Hamburger SV II die zweite Mannschaft von Hannover 96 und der FC St. Pauli II den SV Drochtersen/Assel.

Zum Auftakt empfängt Vizemeister Kickers Emden den SV Meppen. Die Ostfriesen haben eine starke Vorbereitung hinter sich und wollen in dieser Saison den nächsten Schritt machen. Doch der Gegner hat es in sich: Meppen beendete die vergangene Spielzeit auf Platz sechs und konnte in der Vorbereitung unter anderem mit einem Sieg gegen den Bundesligisten Werder Bremen aufhorchen lassen. Es dürfte also ein Duell auf Augenhöhe werden, bei dem vor allem die Frühform beider Teams entscheidend sein wird. ---

SC Weiche Flensburg 08, in den letzten beiden Jahren stets im unteren Tabellendrittel zu finden, will endlich eine sorgenfreiere Saison spielen. Gegen Phönix Lübeck, die sich in den letzten zwei Spielzeiten als echte Spitzenmannschaft etabliert haben, dürfte das jedoch ein schweres Unterfangen werden – auch wenn Phönix bei der Generalprobe gegen Hansa Rostock patzte. Dennoch: Mit Phönix ist zu rechnen – auch in dieser Spielzeit. ---